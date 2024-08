Un expert vous explique comment ne pas tuer vos plantes d’intérieur

La plupart des gens ont au moins une mort sur la conscience : celle d’une plante autrefois luxuriante sauvagement assassinée par négligence. Si les plantes d’intérieur sont une incroyable source de joie — surtout dans les jungles de béton que sont nos villes —, il est parfois très compliqué de les garder en forme. Les principes de base, on les connaît tous par cœur : eau, lumière et températures supérieures à zéro. Pourtant, même lorsque vous pensez avoir donné le meilleur de vous-même, il arrive qu’elles perdent leurs feuilles, se dessèchent et meurent sous vos yeux consternés.

René Wadas est un jardinier professionnel et soigneur de plantes. Avec ses trente années d’expérience dans le secteur, il a répondu à toutes nos questions — même les plus idiotes. afin que vous n’ayez plus jamais à dire adieu à vos plantes d’intérieur et, conséquemment, perdre des abonnés Instagram.

VICE : Bonjour René. Quelles sont les trois plantes d’intérieur les plus faciles à entretenir ? René Wadas : Je recommande l’aspidistra élevée, la plante ZZ et le monstera. Mis à part un peu d’eau et d’engrais de temps en temps, vous pourrez facilement conserver l’aspidistra pendant des années. Il en va de même pour la ZZ, qui ne se portera jamais mieux que quand vous l’oublierez. Le monstera possède des racines aériennes, donc si vous partez en vacances, vous pouvez simplement placer la plante dans un grand seau d’eau et elle se débrouillera très bien toute seule.

Comment savoir la quantité de lumière nécessaire à une plante ?

Il suffit de regarder ses feuilles. En règle générale, plus la feuille est foncée, plus elle aime l’ombre. À l’inverse, plus la feuille est claire, plus la plante aura soif de lumière. Si la plante est duveteuse ou possède des feuilles très charnues, elle peut sans problème être placée en plein soleil.

Une plante ZZ | Photo : IMAGO / agefotostock

**En été, il faut souvent choisir entre placer la plante dans une pièce chaude et ensoleillée ou dans un endroit sombre et frais. J’opte toujours pour les espaces sombres. Combien de temps mes plantes vont-elles supporter ça ?

**Pas très longtemps. Les plantes ont besoin de lumière. Surtout en plein été, car c’est le moment où elles font leurs réserves pour l’hiver. Il faut donc leur laisser accumuler le plus de lumière possible. Si vous voulez rafraîchir facilement une pièce, vous pouvez y installer de grandes plantes, qui transpirent plus d’eau. Un beau monstera est le climatiseur le moins cher en ce moment, vu les prix actuels de l’énergie.

**J’ai récemment acheté un Ficus Alii parce qu’on dit qu’il est facile à entretenir, mais je ne sais absolument pas à quelle fréquence je dois l’arroser.

**En règle générale, vous pouvez facilement le déterminer en plantant votre doigt dans la terre : si la couche supérieure est sèche, vous arrosez la plante. Il est toujours préférable d’arroser un peu à plusieurs reprises que beaucoup d’un seul coup de façon sporadique. Plus le ficus est dans un endroit lumineux, plus il aura besoin d’eau. En hiver, il n’en a pratiquement pas besoin, mais en été, les quantités nécessaires sont beaucoup plus importantes.

Si vous les douchez, utilisez de l’eau de pluie — c’est très important. Pouvez-vous me citer une seule forêt tropicale où il pleut de l’eau calcaire ?

D’ailleurs, même les cactus ont parfois besoin d’être arrosés : quasiment pas en plein hiver, et une fois par mois en été, un petit peu. Comme toute plante, un cactus qui ne reçoit jamais d’eau finira par se dessécher.

**En parlant d’arrosage, j’ai l’habitude de verser l’eau directement dans le pot. Est-ce que c’est la bonne façon de procéder ?

**Il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez soit arroser vos plantes par le haut, soit verser de l’eau au fond du pot et laisser la plante l’aspirer elle-même. Si vous n’arrosez que par le bas, l’action capillaire [le système utilisé par les plantes pour aspirer les liquides] transportera également les nutriments uniquement vers le haut. N’hésitez donc pas à alterner les façons d’arroser. Les plantes apprécient aussi de légères pulvérisations avec de l’eau fraîche et sans calcaire sur leurs feuilles.

**Si je pars en vacances pour deux semaines, comment m’assurer que mes plantes survivent ?

**Il existe deux astuces avec des bouteilles. Pour la première, vous prenez une bouteille en plastique, vous percez de petits trous sur le dessus, vous remplissez la bouteille d’eau et vous la plantez à l’envers dans un pot. De cette manière, il y aura toujours un peu d’eau qui s’écoule dans le sol et la plante survivra. Pour la deuxième astuce, vous avez besoin d’une bouteille de vin. Offrez-la à vos voisins avec les clés de votre appartement.

**Il faudrait doucher certaines plantes pour qu’elles aient l’impression d’être de retour dans la forêt tropicale : info ou intox ?

**En fait, il vaut mieux ne pas doucher les plantes, sauf si vous voulez dépoussiérer rapidement leurs feuilles. Si vous les douchez, utilisez de l’eau de pluie — c’est très important. Pouvez-vous me citer une seule forêt tropicale où il pleut de l’eau calcaire ? Les plantes qui poussent dans la forêt tropicale ont besoin d’un sol légèrement acide. En sachant ça, il est plus bénéfique pour elles d’être placées dehors sous la pluie d’été.

**Faut-il changer le terreau et si oui, à quelle fréquence ?

**La règle de base est de changer le terreau lorsque vous rempotez. Mais quand faut-il rempoter ? Lorsque les racines de la plante apparaissent en dessous ou au-dessus du pot. Si c’est le cas, prenez un pot plus large (environ 3 cm) et ajoutez du nouveau terreau.

Tout bon jardinier doit posséder deux outils : un cœur d’acier et des ciseaux aiguisés. Il suffit ensuite de tailler les parties envahissantes.

Niveau terreau justement, préférez un terreau basique, ces soi-disant mélanges spéciaux n’ont aucun sens. Pour savoir si votre terreau est de bonne qualité, il faut qu’il s’agglutine, puis se désagrège à nouveau après l’avoir pressé dans votre main. Le terreau bon marché contient généralement tellement de compost que la terre est toute molle — les plantes ne s’y sentent pas bien. Vous ne pouvez pas faire fausse route avec un terreau classique, de prix moyen.

**Et la fertilisation, c’est nécessaire ? Si oui, avec quoi et à quelle fréquence ? Existe-t-il des alternatives aux engrais artificiels ?

**Bien sûr. Les plantes ne vivent pas seulement d’amour et d’eau fraîche, elles ont besoin de nutriments. Si en pleine nature leurs racines ont beaucoup plus d’espace pour s’étendre et chercher des nutriments, dans nos maisons, les plantes vivent dans de petits pots. À nous donc de les nourrir.

Il existe beaucoup d’excellents engrais naturels et vegans, avec des minéraux et de la mélasse, disponibles partout où l’on vend des plantes. Il faut le faire chaque semaine, mais uniquement pendant l’heure d’été. Dès que l’on repasse à l’heure d’hiver, on arrête de fertiliser et on ne recommence qu’au printemps.

**Que faire si mon monstera a poussé de manière démesurée ?

**Tout bon jardinier doit posséder deux outils : un cœur d’acier et des ciseaux aiguisés. Il suffit ensuite de tailler les parties envahissantes. Coupez toujours les plantes suivant l’axe de la feuille [où la tige de la plante rencontre la feuille] ou là où il y a une racine aérienne. Vous pouvez facilement rempoter la bouture dans du terreau, et vous aurez un bébé plante à offrir au prochain dîner. Par ailleurs, taillez toujours une plante après sa floraison. En retirant les vieilles tiges florales, vous permettez à votre plante de renvoyer l’énergie vers ses feuilles.

Dieffenbachia | Photo : IMAGO / agefotostock

**Et si les feuilles sont desséchées sur les bords ? Je dois couper cette partie ? Enlever la feuille entière ? Ne rien faire du tout ?

**Ces bords de feuilles marron sont soit dus à un arrosage excessif ou insuffisant, soit le signe d’un manque de nutriments. C’est un bon avertissement visuel, mais il faudra épingler vous-même la cause du problème pour le résoudre.

**Y a-t-il des plantes d’intérieur qui vont d’office perdre des feuilles en hiver, quoi qu’on fasse ?

**Les plantes d’intérieur sont pour la plupart à feuilles persistantes. Elles peuvent perdre quelques feuilles ici et là, mais si elles en perdent trop en hiver, ça signifie qu’elles n’ont pas emmagasiné assez de réserves pendant l’été. En gros, vous ne les avez pas assez fertilisées.

Pour survivre, la plante va laisser tomber toutes les feuilles dont elle n’a pas besoin. Si la situation est vraiment mauvaise, certaines plantes déclencheront une floraison précoce due au stress dans l’optique de préserver l’espèce. Parade inutile pour une plante d’intérieur, puisque ses graines ne seront pas dispersées par le vent ou les animaux.

**Quelle est l’erreur la plus répandue, mais facilement évitable ?

**La fertilisation. La plupart des gens ne fertilisent pas assez. La deuxième erreur est l’excès d’eau. Les débutants devraient également éviter de remplir leurs apparts de plantes exotiques rares. Et aussi, apprendre à gérer l’échec. Ça arrive, et ce n’est pas la fin du monde. On tire toujours une bonne leçon de ses erreurs.

**Enfin, y a-t-il une plante d’intérieur qui ne mérite pas la hype qui l’entoure ?

**Toutes les plantes méritent d’être connues. Il est important de s’entourer de plantes. Je crois que les êtres humains qui vivent au milieu des plantes sont des gens bien.

