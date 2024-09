Un guide de dernière minute pour ne pas choisir son vin du Nouvel An à l’arrache

Nous sommes le 31, la fin est proche, les amis.

Car ce soir, vous allez être confrontés à des choix difficiles : vous allez devoir décider à quelle fête vous allez finalement vous pointer, vous allez devoir trouver un truc à vous mettre sur le dos ou alors, vous allez choisir de rester seuls, peinard sur votre canapé. Mais peu importe votre tenue et l’endroit où vous vous trouverez, une question reviendra fatalement : « Qu’est-ce qu’on picole ? »

Videos by VICE

En période de fêtes, le cerveau pense simple et consensuel : champagne. Le champagne est une tradition sans âge que la noblesse d’antan voyait comme une panacée « qui a des effets positifs sur la beauté féminine et l’intelligence masculine ». Personnellement, je pense que tous les vins pétillants ont cet effet-là. Et la plupart d’entre eux ne coûtent pas aussi cher que ce que certains rappeurs veulent nous faire croire. Si pour mettre la main sur une bouteille de champagne à peu près décente, il faut débourser une trentaine d’euros, les boutanches de vin pétillant que l’on vous a sélectionnées coûtent rarement plus de 25 euros.

Cava

En essayant de vous vendre le Cava, j’ai un peu l’impression d’être l’un de ces vendeurs un peu pétés qu’on trouve dans les villes touristiques et qui attire le chaland avec de mauvaises contrefaçons de sacs de luxe, mais c’est OK parce qu’en fait le cava, c’est pas mal du tout ! C’est un vin mousseux espagnol qui est produit exactement comme le champagne – c’est-à-dire, avec la fameuse méthode champenoise – mais la différence, c’est qu’il coûte vraiment moins cher. On l’obtient en mélangeant trois cépages que l’on ne trouve dans aucun des autres vins pétillants : le Macabeu, le Xarel-lo et le Parellada. Ces variétés de raisin viennent apportent des notes acidulées d’agrumes. Même si on le compare souvent au champagne, le cava a son propre style : une acidité élégante et un petit goût de citron délicat qui prend le pas sur la douceur.

Crémant

Le crémant est la preuve liquide que le champagne n’a pas le monopole des bulles en France. Ce vin pétillant, lui aussi produit avec la méthode champenoise, se distingue du champagne à la fois par son lieu de production et sa méthode d’élaboration. Ces vins très peu pétillants se boivent comme du vin blanc, avec un goût festif en plus. Chaque crémant AOC a un profil gustatif bien particulier et les raisins des sept appellations labellisées doivent impérativement être récoltés à la main. Une récolte à la main garantit notamment que le vin est fait avec les meilleurs grains. Cela a aussi l’avantage d’éviter au consommateur de se retrouver avec un mélange de grains pourris ou pas assez mûrs dans son verre, voire pire, de rats crevés ou de sucre ajouté pour masquer l’arôme de rats pourris dans le vin. Le Crémant d’Alsace représente 50% de la production des Crémants et il a des saveurs de pommes, de poires et de bonbons au citron.

Prosecco

Le Prosecco n’y va pas par quatre chemins. Ce n’est pas un savant mélange de cépages, il n’est pas fermenté avec des levures et il revendique d’être bu dans l’instant. Ces vins des collines de Trévise sont faits et embouteillés rapidement en utilisant la méthode de la cuve close pour la prise de mousse, ce qui préserve la fraîcheur des fruits et des arômes et crée un vin jeune très mousseux. Le Prosecco est fait à partir de raisins Glera et a des saveurs crémeuses de pomme, de miel et de fruits tropicaux.

Pétillant Naturel

Vous avez peut-être déjà entendu parler de celui-là sous son petit nom, le « Pét-Nat ». C’est le vin de garage de la liste. Si les Pét-Nat tiennent ce nom, c’est parce qu’ils sont naturellement pétillants : les bouteilles de pif sont refermées avant la fin de la fermentation, ce qui produit plein de petites bulles. La palette de cépages de ces vins est assez variée : elle va du Chardonnay au Gamay. Ils sont tous assez originaux, souvent non filtrés, objectivement excitants et tous suffisamment bons pour plaire à la fois aux amateurs de vins et à cette meuf de votre entourage qui ne jure que par des vins fruités. Attention à elle : tapis au fond de la salle, elle attend que vous la serviez.

Cidre

Le cidre est une boisson super à la mode en ce moment – c’est la raison pour laquelle il est assez facile de dégoter autre chose que du cidre en canette ou du cidre produit par des brasseurs de bière. Beaucoup de cidres produits par des petits exploitants se boivent aussi bien que des vins pétillants. Leur profil aromatique est souvent complexe et subtil, révélant des parfums de pomme très variés et une bonification appréciable. Ils sont secs et acides, doux et terreux à la fois, et très faciles à boire. C’est parfait pour ceux qui n’aiment pas trop le vin mais veulent quand même faire sauter le bouchon d’un alcool pétillant.

Champagne

Pas besoin de se voiler la face. Le Champagne, c’est tellement délicieux que parfois, on ne voudrait boire que ça. Cette année ne connaîtra qu’une seule fin, et c’est demain. Une seule petite précision : n’allez pas dans votre supermarché pour choper la première bouteille qui vous passe sous la main. Si quelque chose en vaut la peine, alors donnez-vous du mal. Quand vous achetez du champagne, allez chez un caviste et demandez un champagne de vigneron. Ceux-là sont produits par des vignerons qui font pousser eux-mêmes leurs raisins sur leurs terres. Les champagnes de vignerons ont souvent un profil aromatique plus marqué, exprimant un terroir particulier. Votre argent ira donc dans un produit de meilleure qualité produit avec plus de considération, de savoir-faire et très probablement, d’amour.

N’importe quoi d’autre

Les gars, c’est la fête : buvez ce que vous voulez avec qui vous voulez. Que vous passiez le Nouvel An avec du Dom Perignon ou avec un cocktail foireux genre bière-cranberry, tout ce qui compte c’est que vous passiez une bonne soirée.