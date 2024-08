Un match de Age of Empires II diffusé sur Twitch dure depuis 50 heures

À l’écran, il ne se passe presque plus rien. Seuls, deux archers berbères s’entêtent encore à lancer des flèches sur une caserne viking enflammée. Sur la carte, plus aucune ressource ou petit bout de forêt à l’horizon, il ne reste plus rien. Après plus de quarante heures de batailles, les deux joueurs d’Age of Empires II refusent encore d’admettre la défaite. Les deux joueurs ont fait un match tellement équilibré que toutes les ressources de la carte ont désormais été consommées. Plus aucun des deux n’a même l’armée nécessaire pour vaincre son adversaire. Pourtant, ils persistent.

Pour les amateurs du jeu et membre de la communauté d’Age of Empires II, ce duel psychologique aussi absurde que grandiose est vécu comme un événement exceptionnel. Sur les chaînes Twitch des joueurs, celles du Roumain Andrei et du Norvégien Rubenstock, plusieurs centaines de personnes suivent les combats avec entrain. Certains analysent les différentes stratégies des uns et des autres, d’autres lancent des sondages pour savoir qui mériterait de gagner. D’autres imaginent même des romances entre les personnages du jeu.

« C’est une situation absolument unique, explique le joueur français TheSniper, présent sur le stream. Bien sûr, c’est déjà arrivé que les joueurs épuisent toutes les ressources d’une carte mais d’habitude l’un des deux finit toujours par prendre le dessus lors d’une dernière bataille. » En 2020, une partie opposant le joueur canadien Hera et le Norvégien MbL avait duré près de six heures, suscitant déjà l’émoi des fans à l’époque. La plupart du temps, une partie de Age of Empires II dure plutôt entre dix minutes et deux heures.

Non sans un certain humour, de nombreux internautes estiment qu’il s’agirait là d’un des plus grands moments d’esport de ce jeu. Un titre emblématique qui, plus de vingt ans après sa sortie, rêve toujours de partir à la conquête de la scène compétitive. Si ce genre de scénario venait à se reproduire, il faudrait tout de même penser à un encadrer plus clairement les pauses pour aller dormir. Selon certains internautes, Rubenstock aurait en effet profité que Andrei soit allé se coucher pour détruire l’un de ses châteaux. S’il venait à perdre le joueur roumain pourrait malgré tout se satisfaire d’avoir gagné plusieurs centaines de nouveaux followers sur Twitch.

