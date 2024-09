Un mec a déjà plié “Prey” en moins de 20 minutes

Prey – le tout nouveau jeu de Bethesda, où il est question d’aliens, d’implants neurologiques et de voyage spatial – n’est sorti que vendredi dernier, et il faut vraisemblablement au moins une bonne trentaine d’heures pour en venir à bout. Pourtant, contre vents et marées, le speedrunner DraQu vient déjà d’établir un record mondial en terminant le jeu en 19 minutes et 34 secondes (oui oui, 19’34), moins de quatre jours après la sortie du jeu.

Si vous n’avez pas peur des spoilers, vous pouvez mater l’ensemble de l’exploit sur YouTube grâce à la vidéo ci-dessus. Le plus impressionnant, c’est de voir comment DraQu maîtrise déjà à la perfection les astuces et autres glitchs de la map, comme quand il utilise les meubles de la toute première scène pour zapper quasiment une heure de jeu. Plus tard, il utilise le “goo gun” du jeu pour se frayer un chemin à travers des zones que les joueurs ne sont pas censés voir.

À part ça, il exploite des glitches qui seront sans doute bientôt patchés et qui rendront les futurs speedruns plus difficiles. Le plus marquant de ces glitches permet aux joueurs de répliquer à l’infini des matériaux rares, ce qui fait que DraQu peut créer un objet crucial en quelques secondes alors qu’il lui faudrait normalement des heures s’il jouait “normalement”. DraQu ne s’emmerde même pas à laisser son personnage enfiler sa combinaison spatiale, et passe les premières minutes à courir dans tous les sens en caleçon.

Il est possible que nous assistions à un playthrough encore plus rapide d’ici la fin de la semaine. DraQu avait déjà établi un record du monde la veille en terminant Prey en 44 minutes et six secondes, donc il y a des chances qu’il aille encore plus vite d’ici peu.