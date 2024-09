Un mec a retrouvé le code source de Starcraft par hasard

Je me souviens que quand j’avais 15-16 ans, pris d’un élan de consumérisme et de mélomanie absurde, j’avais décidé un beau jour de claquer toutes mes économies du mois en achetant sur eBay un lot de 94 (je dis bien 94) enregistrements divers de Nirvana, vendus gracieusement par une jeune Mexicaine prénommée Juanita. Elle promettait des bootlegs, des enregistrements de concerts et des interviews inédits, des démos, bref tout ce qui pouvait ravir un lycéen qui portait sans ironie un t-shirt Kurt Cobain. J’étais hyper excité le jour où le colis est arrivé. Sauf qu’évidemment, c’était de la grosse merde : une douzaine de CDs gravés sur lesquels figuraient des trucs inaudibles, le live à Reading enregistré depuis les chiottes, un solo de trompette de Flea, le bassiste des Red Hot, et ce que je soupçonne encore à ce jour d’avoir été des enregistrements de répétitions du groupe de Juanita. Je n’ai plus jamais rien acheté sur eBay. Nique-toi, Juanita.

Khemist49 (ce n’est pas son vrai nom, c’est son pseudo sur Reddit), lui, n’a jamais eu affaire à Juanita ; il est plutôt du genre chanceux en affaires. Le mois dernier, il a acheté un lot de jeux Blizzard sur eBay pour la modique somme de 44$, parce qu’il est comme ça, khemist49. Il aime bien Blizzard. Sauf qu’à l’intérieur du colis qu’il a reçu, il y avait un truc qui ne figurait pas dans l’annonce : un CD-R portant la mention “StarCraft Gold Master Source Code”. Autrement dit, un beau CD doré contenant vraisemblablement le code source de l’un des jeux les plus célèbres de l’histoire – on conviendra que ce n’est pas banal.

Khemist49 s’est dès lors retrouvé bien embêté. Concrètement, qu’est-on censé faire d’un truc pareil ? Il s’est donc tourné vers Reddit pour demander à la foule des redditors ce qu’il devait faire, ce qui lui a valu de se faire rapidement insulter parce qu’il n’avait pas spontanément décidé de partager le contenu du CD-ROM gratuitement avec l’ensemble de la communauté. Très vite, la pression l’a “rendu fou“, comme il l’écrit lui-même dans un post sur r/gamecollecting.

Après plusieurs jours d’hésitation, le choix s’est encore compliqué quand les services juridiques de Blizzard, ayant eu vent de la situation, l’ont contacté en le sommant de leur renvoyer le disque au motif que celui-ci contenait “des informations relevant de la propriété intellectuelle et des secrets commerciaux.” Naturellement, le jeune homme s’est alors à nouveau tourné vers Reddit, et plus particulièrement vers r/legaladvice (un subreddit où des gens plus ou moins compétents en la matière donnent des conseils juridiques à d’autres gens pas compétents du tout), pour savoir quoi faire. Mais faute d’avis tranchés, il a finalement décidé de ne pas prendre de risque et de renvoyer le CD à Blizzard, qui l’a chaudement remercié en lui envoyant un exemplaire d’Overwatch et 250$ à dépenser sur le Blizzard Store. Cool, non ?

Sauf que – et vous vous en doutez, sinon on n’aurait pas écrit d’article sur cette histoire – l’affaire a pris un nouveau tournant avant-hier soir, quand le téléphone de khemist49 a sonné. Au bout du fil : un représentant de Blizzard, qui lui a demandé, facétieux, s’il connaissait la BlizzCon, c’est-à-dire l’énorme convention organisée par Blizzard chaque année depuis 2005 en Californie, pour laquelle des légions de gamers vendraient père et mère. “Évidemment, banane ! a répondu en substance khemist49. Bien sûr que je connais, mais je n’ai jamais pu y aller parce que je vis sur la côte Est, que les billets sont hors de prix, et que les places partent en 5 minutes chaque année pile au moment où je suis aux toilettes.” (Ce n’est peut-être pas exactement ce qu’il a dit, mais vous avez l’idée générale.)

Ce à quoi le type de Blizzard a répondu, dans un élan de générosité digne de Cyril Hanouna : “Eh bien mon cher khemist49, si je t’appelle, c’est parce qu’on aimerait t’inviter à la BlizzCon, tous frais payés, et qu’on aille boire des coups tous ensemble.” Puis il lui a envoyé tout un tas de goodies Blizzard par la Poste, histoire d’être encore plus généreux et de bien pourrir son appart.

L’histoire ne dit pas si khemist49, avec de bons avocats et un certain sens du business, aurait pu se faire une belle somme d’argent grâce à sa trouvaille inattendue. Mais ce qui est certain, c’est qu’il est manifestement hyper heureux de ce qui lui arrive, et qu’il va sans doute se régaler à Anaheim à la prochaine BlizzCon en novembre prochain. Moralité : si vous retrouvez le code source de l’un des jeux les plus joués de l’histoire, n’écoutez pas Reddit.