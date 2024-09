Un mois sur Internet en France : mars 2017

Parce qu’un article par an était loin, bien loin d’être suffisant, on a décidé d’inaugurer la version mensuelle du best-of de l’Internet français pour cette année 2017. On a pris tout le temps qu’il fallait pour avoir le recul nécessaire, et a priori tout ce qu’il y avait à retenir du mois de mars est là. Bon courage.

La police

La police et la justice font désormais face à une nouvelle forme de cyber-délinquance toujours plus évoluée. Par exemple un type a pris deux ans pour avoir publié des photos de son ex à poil sur Facebook. Et quelque part en France, un brigadier a dû taper ce rapport incroyable suite à la création du meilleur groupe Whatsapp de tous les temps.

Parfois, les policiers vont trop loin, comme le mec qui a lâché un joli molard sur la caméra d’un journaliste fouineur ou ceux qui ont menacé de mort ce même journaliste, sous ce post. C’était un peu bébête de le faire en utilisant leur compte officiel, mais là on est plus proches du Gendarme de St-Tropez que de Sherlock Holmes, a priori.



Parfois, le grand équilibre cosmique se rétablit sans qu’on sache trop comment, et le phénomène est toujours amusant à observer.

Ayons également une pensée pour Bernard, community manager de 42 ans mais Gardien de la paix avant tout, qui a très probablement envoyé plusieurs photos de matraques télescopiques en DM au compte officiel de Kim Kardashian suite à ça.

En mars, les débats politiques ont apporté ce que tous les Français attendaient : des gifs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gifs, ainsi qu’un site internet fort original.

Les clash ont à nouveau envahi le rap français, au grand dam du public attaché aux valeurs originelles du hiphop.

Des personnalités asiatiques se sont réunies pour faire une vidéo histoire de dire que quand même, les clichés sur cette communauté, ça suffit quoi. Sachant qu’il n’y a ni Ker ni Papillon dans le lot, le spot n’a évidemment que peu d’intérêt. Sauf que, hasard du calendrier, à peine 3 jours plus tard, la mort de Liu Shaoyao, père de famille tombé sous les balles de la police, est survenue. Il est probable que son nom n’évoque rien parce que la quasi-totalité des médias a titré “mort d’un chinois”, ce qui rappelle une comédie avec José Garcia, m’enfin c’est pas le sujet. L’important c’est que vous pouvez vous amuser à compter le nombre de personnes présentes dans la vidéo “Asiatiques de France” qui n’ont toujours pas pris position sur cette affaire.

Boy George a tweeté un message de soutien à Emmanuel Macron. Puis il l’a supprimé. Son explication ? “Je pensais qu’il était gay“. On vit une époque magnifique.

Le crowdfunding

Les sommes récoltées par Jérôme Jarre (apparemment un « ancien vineur », ce qui prouve que la réinsertion existe sur internet) posent un petit dilemme à pas mal de gens. Non seulement il a la manie de montrer sa tête partout et a une façon de parler insupportable, mais son organisation pue à des kilomètres l’opé promo super pro doublée de la meilleure publicité pour Turkish Airlines depuis les spots de pub qui entouraient la sortie de Batman VS Superman. Certes, l’opération a eu un impact réel, ce qui n’est pas dégueu. Même comme à peu près n’importe quel truc caritatif, c’est forcément limité et ça ne règle rien sur le long terme tout en rassemblant des têtes de cons à la recherche de leur bonne conscience perdue. Ces gens ont relayé très sérieusement un message qui expliquait que la Somalie n’était « pas un pays dangereux » avec pour seule preuve des femmes et des enfants qui faisaient des sourires, donc on n’a apparemment pas affaire à des prix Nobel. Mais si on s’est habitués à la soirée annuelle des Enfoirés, on peut s’accommoder de ce dérivé tant que le résultat est cool.

Si l’on se penche sur les réactions des internautes ici et là, cela nous amène à la question « est-ce que des fans de Beyonce et Luke Cage qui n’ont jamais rien fait de leur vie sont les mieux placés pour insulter Jérôme Jarre » ? Peu importe, car pour une fois, on se trouve dans un cas de figure où tous les partis en présence avaient raison. Le côté humanitaire c’est très bien, pointer ses limites c’est très bien aussi, d’autant que Jérôme et ses super potes ont bel et bien pris en compte les critiques pour faire évoluer leur opération (bosser avec les ONG expérimentées déjà présentes sur place plutôt que d’arriver comme des bourrins en balançant des caisses de bouffe n’importe comment). Un partout balle au centre, et n’oubliez pas de voyager avec Turkish Airlines.

Dans un autre registre, ce Ulule a été créé pour aider une personne à se payer un 100m2 en plein Paris. Attention, il y a des contreparties : si vous donnez 1200€, on vous prête le lieu pour un brunch et pour 2000€, l’organisation « d’un Think Tank sur la communication digitale (comment travailler avec des influençeurs, les clés d’une stratégie digitale sociale pertinente…) ». À noter que, pas bégueule, la personne vous laisse aussi le choix « je ne souhaite pas de contrepartie », vous gardez votre liberté.

Et ça a marché. C’est dans ces moments là qu’on se dit que François Fillon garde toutes ses chances d’être élu.

Culture & Sport

Les fans du monde entier (donc ça compte, il devait bien y avoir un ou deux français dans le lot) ont tellement vu juste dans leurs prédictions pour la saison 2 de Westworld que les créateurs de la série ont dû s’adapter et modifier l’histoire de la prochaine saison. Donc de deux choses l’une, soit les fans de Westworld sont particulièrement intelligents, soit cette série est écrite avec le cul depuis le départ.

Hatem Ben Arfa a joué la carte émotion avec une vidéo où il manquait juste le logo Malaise TV dans le coin droit de l’image. Devant la quantité de vannes que ça a suscité, le joueur a été fair-play et a reconnu sa connerie à sa façon, plus précisément en publiant une parodie de sa vidéo, faite par un supporter de l’OM. Ce qui a, du coup, énervé les Parisiens. Donc il a dû s’excuser pour ça aussi.

Grâce à des études approfondies on a enfin compris l’engouement pour certains réseaux sociaux.

Malgré les quiproquos, on observe malgré tout que la politesse est désormais de mise, et ça c’est positif. Ne pas voir son interlocuteur ne signifie pas qu’on ne doit pas le respecter.

Alors que l’on croyait le cauchemar derrière nous, un flash mob a eu lieu dans un Auchan, et il a été filmé. Attention, ces images sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes.

Raphaël Enthoven a prouvé que les philosophes en radio avaient un gros point commun avec les philosophes en télé : l’amour du Kamoulox (et de la stigmatisation, m’enfin là ça ne regroupe pas que les philosophes, mais aussi des gens avec un vrai métier).

De manière générale, l’infotainment a franchi un nouveau cap en France grâce à France 3 Bretagne.

A l’inverse, saluons les rares médias qui accordent encore de la valeur à la précision. La déontologie c’est aussi ça.

Le 8 mars marquait la journée internationale des droits des femmes. Du coup, des féministes dont il faut saluer le sens des priorités ont demandé à ce que les hommes ne tweetent pas pendant 24h. Ça n’a évidemment pas marché, et c’est bien dommage, mais chaque révolution a ses moments creux.

Une femme a publié sur son blog un billet pour dénoncer une démarche pas tip top dont elle a été victime : elle a découvert en librairie que son témoignage anonyme datant de deux ans pour une émission de radio était désormais publié dans un livre, sans qu’elle ait été prévenue.

Suite à ce petit scandale assez cracra, les éditions Payot ont répondu qu’elles étaient particulièrement fières du bouquin et n’avaient pas du tout lu les doléances des femmes qui se plaignaient (enfin ça ils ne l’ont pas dit mais ça semble assez évident). « L’auteure » elle-même s’est expliquée dans une vidéo qui semble répondre à un seul critère : faire plus gênant que celle de Ben Arfa.

Je n’avais jamais entendu parler de cette Solange, si elle a une maladie, une malformation ou un quelconque retard mental qui la contraint à s’exprimer de cette façon je m’excuse de ce que je viens de dire mais outre sa diction exécrable elle ne semble toujours pas comprendre grand-chose au problème.

Le leak des photos intimes d’Emma Watson nous a appris que cette jeune fille est tellement classe que même sur ses nudes elle reste habillée, ce qui a provoqué un bref débat sur le twitter français.

Et pour finir sur une note positive, laissons la conclusion à Isabelle Huppert.



Ou pas.