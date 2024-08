Un peu d’aide dans les choix cornéliens du line up de Rock Werchter

Aller bosser en bermuda ou en pantalon ? Pizza surgelée ou salade de quinoa ? Dries Mertens sur le flanc ou Fellaini en tant que milieu de terrain ? Dans la vie, il faut souvent faire des choix. Et à Rock Werchter, il n’en va pas autrement. Parce qu’on sait bien que vous serez sans doute trop occupé à vous enfiler des bières, vous peinturlurer de crème solaire ou chercher vos amis, on vous donne quelques conseils à propos des choix musicaux les plus déchirants auxquels vous devrez faire face lors des prochains jours.

Jeudi 21h30: Queens of the Stone Age ou Craig David presents TS5

Sur l’une des scènes, une bombe de testostérone qui, avec sa musique un tantinet suave, a coloré l’adolescence de toute une génération. Sur l’autre, Josh Homme, leader de QOTSA, qui tente de faire de son mieux. Lequel des deux aller voir ? Personne ne le sait. Soyez juste honnête avec vous-même et repensez à l’époque où MTV diffusait des clips. Quand étiez-vous le plus heureux : lorsque QOTSA vous conseillait d’aller with the flowou quand Craig vous chantonnait le déroulement de sa semaine ?

Verdict : Le concert de Craig David est le résultat d’une house party qui aurait un peu dégénéré. TS5 fait référence à l’adresse de son appartement dans la tower suite 5 à Miami. Si on vous offre la chance d’assister à une petite sauterie organisée chez Craig David, saisissez-la.

Vendredi 19h15 : Snow Patrol ou CHVRCHES

L’Ecosse est connue comme étant le pays où les paysages sont aussi beaux que les habitants sont laids. On n’est pas vraiment certain que ce soit vrai, vu que les deux groupes écossais programmés en même temps ne sont composés que de personnes plutôt pas mal et pleines de talent. Que Snow Patrol soit l’un des groupes les plus détestés au monde est donc incompréhensible. Certes, avec leur pop de stade insipide, on pourrait les décrire comme les « Coldplay du Aldi », mais cela dit c’est une approche assez cynique. On pourrait tout aussi bien présenter Coldplay comme le « Snow Patrol du Déli Traiteur ».

Verdict : choisir entre chanter en cœur « Shut Your Eyes » et « The Mother We Share », c’est pas facile facile. Heureusement, le choix est déjà fait depuis longtemps. À huit heures, les Red Devils joueront contre le Brésil et personne ne regardera les concerts. On sera tous réunis devant le grand écran au podium The Slope.

Vendredi 21h15 : London Grammar ou Franz Ferdinand

Si la Belgique a déjà une avance de 5-0 à la mi-temps, vous pourrez vous en retourner tranquillement vers les scènes. Au KluB C par exemple, parce qu’il y aura Franz Ferdinand. Il y a plus de dix ans, ils étaient l’un des meilleurs groupes à voir en festival à cause de l’énergie incroyable qu’ils dégageaient. La bonne nouvelle, c’est que le groupe d’Alex Kapranos n’a pas vraiment changé depuis. La mauvaise, c’est que vous, oui. De l’autre côté, London Grammar prouvera une fois de plus qu’utiliser les trémolos sans aucune retenue fonctionnera TOUJOURS. Vous devez donc savoir si vous préférez sautiller sur des hits indie des années 90 ou vous laisser aller à la mélancolie dans le soleil couchant de la front stage.

Verdict : en ce qui nous concerne, il n’y a rien de plus nostalgique que de se déchaîner sur la britpop de notre adolescence. Alors, on vous conseille d’aller voir Franz Ferdinand. Pleurnicher sur « Strong » de London Grammar en regardant le jour tomber, vous pouvez le faire dans votre chambre.

Samedi 14h30: Emma Bale ou Angèle

C’est un peu comme faire s’affronter les deux enfants prodiges de Belgique. Emma Bale s’est fait connaître grâce à la plus grande usine de talents de Flandre : The Voice Kids. Angèle s’est fait connaître grâce à la plus grande usine de talents de Bruxelles : la famille Van Laeken-Bibot, qui a également produit le grand frère Roméo. Ça nous fend le coeur de voir que l’organisation de Rock Werchter a réussi à étendre les querelles liées à la frontière linguistique jusqu’au line-up du festival.

Verdict : ce dilemme, c’est carrément une prise de position politique. Tous les Flamands doivent aller voir Angèle et tous les francophones doivent aller voir Emma Bale.

Samedi 18h35: Jack Johnson ou Jorja Smith

Jorja Smith est présent pour la première fois à l’affiche d’un festival belge, Jack Johnson pour la 72ème fois. Comment Jack Johnson a-t-il percé ? Personne ne s’en souvient parce que ça fait trop longtemps qu’on voit sa tronche. Jorja Smith a été au centre d’un battage médiatique l’année dernière quand Drake l’a choisie pour la chanson « Get It Together ». Le choix semble assez facile : vous allez opter pour la nouvelle sensation qui mélange R’n’B et soul aussi bien que Craig David quand il nous chantait sa semaine. Ou, ou, ou … vous allez voir encore une fois l’homme qui a des chansons qui parlent de pancakes à la banane.

Verdict : Jorja Smith est vraiment cool, mais ça signifie que vous allez encore avoir la possibilité de la voir souvent. On vous conseille quand même de ne pas manquer cette 73ème performance historique et record de Jack Johnson. Sauf si vous êtes allergique aux ukulélés.

Dimanche 15h45: Kaleo of George Ezra

L’année dernière, les rockers islandais de Kaleo ont dû annuler leur concert à la dernière minute. La chance que cela se passe encore une fois est donc minime. Vous allez devoir vivre en live une version légèrement plus mature de « Way Down We Go ». Comme c’est déjà dimanche après-midi et que vous commencerez à vous lasser d’être debout non-stop ou constamment en train de chercher un coin d’ombre, vous pourriez, sans vous en rendre compte, vous retrouver à assister au concert de ces copies de King of Leon. Si vous voulez éviter ça, vous pouvez toujours passer au concert de George Ezra. On vous l’accorde, ce n’est pas l’heure la plus excitante du line-up de Werchter, mais ça en dit plus sur les autres groupes que sur les deux qui se produisent actuellement.

Verdict : Vous ne connaissez George Ezra que via « Budapest » et la chance que vous ne vouliez plus jamais aller foutre un pied dans la capitale hongroise est assez grande. Kaleo, sans surprise, est et sera toujours Kaleo. On vous conseille donc de rester calmement au camping et de garder vos forces pour IDLES à 16h15

Dimanche 21h: Nick Cave ou Roméo Elvis

Nick Cave et ses Bad Seeds ou Romeo Elvis et son Motel ? Plus le festival tire sur sa fin, plus les choix seront difficiles. Les artistes rayonnent tous les deux le charisme ostentatoire. Dans ce cas, pour faire un choix, il faut oser se poser des questions importantes. Avez-vous encore de l’énergie en réserve pour vous donner à fond ? Si oui, allez voir Roméo Elvis. Vous ne pigez pas un mot de français ? Allez peut-être voir Nick Cave (même si on vous conseille justement de faire le contraire). Vous adorez les mouvements de foule ? Allez chez Roméo. Vous voulez rendre votre père jaloux ? Allez chez Nick.

Verdict : Ce choix est trop difficile. Peut-être que vous devriez juste partir avant les embouteillages et vous assurer d’être rentré à la maison à l’heure. Avec un peu de chance, vous pourrez entendre un morceau des Arctic Monkeys à la radio. Comme si vous étiez là pour la tête d’affiche de fermeture.