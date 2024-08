Un runner a traversé les Etats-Unis à pieds en 5 mois

A 32 ans, Rickey Gates est en passe d’accomplir le plus bel exploit de sa carrière d’ultra-runner. Ecrivain, aventurier et surtout amoureux de course à pied, ce natif du Colorado est passionné par les voyages au long cours depuis ses 16 ans. A l’époque, il prend sa première claque littéraire en ouvrant A walk across America (une marche à travers les Etats-Unis), un bouquin de Peter Jenkins datant des années 70 où l’auteur relate son voyage d’une côte à l’autre du pays. « J’ai adoré la démarche, à mi-chemin entre l’anthropologie et le sport », raconte Gates au magazine Outside.

La plupart des passionnés d’aventures littéraires vivent leurs rêves de voyage et d’altérité par procuration. 16 ans plus tard, Rickey Gates, lui, a réalisé ce qui l’avait tant fait rêver gamin. Il est en passe d’achever un exploit retentissant en ralliant à pieds San Francisco et la côte ouest des Etats-Unis après être parti de Caroline du Sud le 1er mars dernier. 5 mois de course à pied, à raison de 48 kilomètres quotidiens de moyenne, le tout avec un équipement minimal et en dormant à la belle étoile. De quoi renouer avec l’esprit de la beat generation et de Peter Jenkins, son idole, qui pour le coup avait mis six ans à accomplir son voyage entre l’Etat de New York et la Nouvelle-Orléans.

Ricky Gates a donc été beaucoup plus rapide, bien qu’il se soit muni d’un équipement très sommaire. Outre les 10 paires de baskets qu’il a usées jusqu’à la corde lors de son périple, il portait un petit sac à dos spécialement conçu pour ne pas lui meurtrir les épaules qu’il alternait avec une sorte de poussette où il chargeait son maigre barda, composé d’un tapis de sol, d’un sac de couchage et de quelques fringues de rechange. Il s’est toujours tenu à son budget spartiate de 1 000$ par mois.