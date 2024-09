Un surfeur sous pression : Michel Bourez

Cet article est publié en partenariat avec Surf Session Magazine.

Surf Session et VICE Sports vous présentent la colonne “Coup de pression” : des grands noms du surf vous racontent un de leurs plus grands moments de peur dans l’eau et sur leurs planches.

Michel Bourez avait toujours refusé de voir publiée dans les médias cette sombre histoire survenue en 2010 en marge de l’étape brésilienne du World Tour. Le surfeur Damian Fahrenfort avait à l’époque publié un court article relatant les faits sur son blog DoomasRumors (aujourd’hui fermé), mais le Tahitien lui avait fait retiré aussitôt. Il a pourtant accepté aujourd’hui d’évoquer cette histoire flippante sur le site australien Stab :

« On était dans un bar après la compétition, en train de boire quelques verres et de s’éclater. J’avais ma casquette Red Bull et j’ai demandé une boisson avec du Red Bull, mais le type m’a dit qu’il n’en vendait pas. Le barman avait l’air de m’en vouloir, je ne sais pas pourquoi. C’est devenu bizarre, le videur est venu et m’a foutu dehors. Ils me disaient que j’étais un espion de Red Bull parce qu’ils vendaient du Monster. J’ai décidé de rentrer à la maison à pied. Je marchais tout seul quand une voiture s’est arrêtée. Des gars en sont sortis et m’ont jeté dans la voiture, ils avaient des pistolets braqués sur moi et hurlaient en Portugais. Je ne comprenais rien. Je crois qu’ils voulaient juste m’amener à un distributeur et que je leur donne un peu de liquide. Je leur ai dit que je n’avais pas d’argent mais ils me voulaient pas m’écouter. Puis la voiture a freinée à l’approche d’un feu rouge.

Dès qu’elle s’est arrêtée, ou presque, j’ai ouvert la porte et j’ai commencé à courir. Ils sont sortis à leur tour et ont commencé à me poursuivre. J’ai sauté par-dessus la clôture d’un jardin et il y avait là deux chiens qui ont eux aussi commencé à me chasser. Je me suis alors caché. Quand les deux types ont sauté la clôture, les chiens s’en sont pris à eux. J’ai couru à nouveau et je me suis caché dans un buisson pendant un moment. Quand j’ai réalisé que j’étais hors de danger, je suis sorti de là et je suis rentré à la maison, tremblant. C’était super flippant mec. »

