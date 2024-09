Un surfeur sous pression : Ross Clarke-Jones

Cet article est publié en partenariat avec Surf Session Magazine.

Nous sommes le 28 janvier 1998 sur le North Shore hawaïen. Un swell énorme, baptisé alors Biggest Wednesday, frappait l’île. La houle était telle que l’accès à la plage et aux vagues de Waimea Bay avait été interdit par les autorités. Les ports aussi étaient fermés. Ce jour-là, le big-wave rider Ken Bradshaw avait surfé un monstre estimé à 85 pieds (25 mètres) sur un outer-reef.

Quant à l’Australien Ross Clarke-Jones, il a connu une session pour le moins traumatisante, avec deux énormes gros coups de pression la même journée. Récit.

« Tony [Ray] et moi étions partis en jet-ski. Les conditions étaient géantes ce jour-là, on ne pouvait même pas se mettre à l’eau pour surfer ni même pour sortir en mer en bateau ou en jet-ski. Sauf depuis un accès privé. Et c’est ce qu’on a fait : on est partis de chez Ken Bradshaw ».

Leur but : aller surfer Outside Log Cabins, un outer reef qui, contrairement à tous les autres spots du North Shore, ne saturait pas ce jour-là. Après quelques solides rides, leur jet-ski s’est fait rattrapé par une vague et eux se sont fait explosés ( « On a passé 30 à 40 secondes dans une véritable machine à l,aver » raconte Ross). Après avoir récupéré le jet-ski dans l’écume, impossible de redémarrer le moteur. Et les courants les faisaient dériver dangereusement.

« On a appelé ma femme avec le téléphone portable qu’on avait avec nous. Elle a prévenu Noah Johnson qui à son tour a appelé Shawn Briley qui croisait aussi au large sur son jet-ski avec Kawika Stant et avait pris quelques vagues. Ca faisait deux ou trois heures qu’on dérivait vers le spot d’Alligators à 1 ou 2 milles des côtes et où il y avait des vagues de 50 pieds (15m) qui déferlaient, quand Shawn est venu nous chercher. Si on n’avait pas eu le téléphone, personne ne nous aurait trouvé, les gardes côtes ne savaient même pas qu’on était là.

On a donc pris la direction du port d’Haleiwa avec Shawn et Kawika. Des séries de 35 pieds (10 mètres) cassaient juste à l’entrée du port. Shaw, Kawika et Tony étaient sur le premier jet-ski et moi sur le nôtre. On n’allait pas à plus de 15km/h, avec Shawn qui est déjà costaud et David qui pèse bien plus de 100kg. Tony était à l’arrière et ils me traînaient à travers les closeouts.. Ils voulaient que je lâche, et moi je ne voulais surtout pas lâcher ! C’était notre premier jet-ski à Tony et moi, c’était en quelque sorte notre bébé.

On est passé derrière la première série qui a cassé juste devant nous, la seconde était déjà là, derrière nous, énorme. On a réussi à rentrer au port, tout juste, la série ne nous a pas touché, mais elle était tout près. C’était horrible. Un des plus grosses flippes de ma vie. Il y avait un backwash haut de 10 pieds (3m) et des contre-courants énormes ! Ca nous a pris une heure pour arriver dans le port, on n’arrivait pas à y rentrer.

Une fois au port, les flics nous ont cueilli pour nous interdire de retourner à l’eau. Mais Shawn et Kawima leur ont dit “faut qu’on y retourne, on a laissé quelqu’un là-bas !” et ils ont couru vers leur jet ! Bref, nous on avait sauvé le nôtre, les boards et nos vies ! »