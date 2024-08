Un trésor d’un million de dollars a été retrouvé dans les Rocheuses

Et voilà qu’une chasse au trésor de dix ans vient de s’achever. Forrest Fenn, ancien pilote militaire, collectionneur d’art et auteur, affirmait avoir enterré une malle au trésor d’une valeur de plus d’un million de dollars quelque part dans les montagnes Rocheuses en 2010, attirant ainsi des aventuriers du monde entier. Il a déclaré ce week-end dans un billet de blog que le trésor avait enfin été trouvé. « Il était sous un ciel étoilé dans la végétation luxuriante et boisée des montagnes Rocheuses et n’avait pas bougé de l’endroit où je l’avais caché il y a plus de 10 ans, a-t-il écrit. Je ne connais pas la personne qui l’a trouvé, mais le poème de mon livre l’a conduit à l’endroit précis. »

Fenn a confirmé la nouvelle au Santa Fe New Mexican, expliquant que la personne qui a trouvé la malle a fourni une photographie comme preuve de sa découverte. Fenn n’a pas voulu confirmer l’endroit où le trésor a été trouvé ni l’identité de son nouveau propriétaire, disant seulement que l’individu était « de l’Est ».

Cette découverte met fin à une quête qui, selon Fenn, a attiré jusqu’à 350 000 personnes à la recherche du trésor caché dans la région des Rocheuses.

La malle en bronze était remplie de pièces d’or et d’objets rares, Fenn revenant année après année pour garnir le butin. Il avait caché des indices sur l’emplacement du trésor dans un poème inclut dans son mémoire auto-publié, The Thrill of the Chase. Au fil des ans, Fenn avait réduit la zone de recherche à la région géographique des montagnes Rocheuses et aux États du Nouveau-Mexique, du Colorado, du Wyoming et du Montana.

Lors de précédentes interviews, Fenn a déclaré qu’il avait enterré le trésor pour donner de l’espoir aux gens après qu’il a survécu à un diagnostic de cancer en phase terminale en 1988. Mais cette chasse au trésor était controversée, et même dangereuse, depuis le début.

Certains disent que la chasse au trésor était un canular, et le Santa Fe New Mexican a rapporté que cinq personnes sont mortes pendant leur quête, bien que nous n’ayons pas été en mesure de vérifier ces faits de manière indépendante. En 2017, le chef de la police de l’État du Nouveau-Mexique a demandé à Fenn d’annuler la chasse au trésor par souci de sécurité. De plus, une femme a affirmé qu’elle avait résolu l’énigme de Fenn, mais qu’elle avait été « sabotée » : quelqu’un d’autre avait volé le trésor sous son nez et elle prévoyait d’intenter une action en justice. Fenn, pour sa part, a jusqu’à présent refusé de fournir une photographie de la solution.

Dal Neitzel tient un blog populaire auprès des personnes à la recherche du trésor : le même blog sur lequel Fenn a annoncé que le trésor avait été trouvé. Neitzel a fait son premier voyage à la recherche du trésor après en avoir entendu parler en 2010 dans une note sur le site de Fenn et a déclaré qu’il avait fait au moins 80 voyages à la recherche du trésor depuis. Lui aussi avait des sentiments mitigés à l’annonce de la découverte du trésor. « Déception de ne pas l’avoir trouvé et soulagement de pouvoir arrêter ce blog », nous a-t-il écrit par mail.

Pour lui, la question est maintenant de savoir où le trésor était caché, pour le bien de tous les chercheurs qui ont passé des années à essayer de le trouver : « Nous voulons tous savoir à quel point nous étions proches et si nos idées étaient solides ou complètement folles. »

Bien que Neitzel n’ait jamais trouvé le trésor, il ne regrette pas le temps qu’il a passé à le chercher, et dit qu’il continuera à faire des voyages dans la région où il était caché. « La beauté des montagnes sera mon objectif à partir de maintenant, plutôt que le coffre », conclut-il.

