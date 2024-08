Un week-end de pleine lune avec Tika the Creator

Dans ce photoreportage, j’ai voulu montrer de quoi pouvait avoir l’air un week-end avec TiKA. Je passe la plupart de mes journées à créer de la musique ou à regarder des rediffusions de Golden Girls avec mon chat. Ce week-end-là était plus occupé que les autres, parce que c’était celui de Pop Montréal, de Redbull Sound Select, d’Iverna Island (qui est mon festival pour les femmes de couleur), et j’avais ma résidence de DJ au Loïc.

J’ai eu le privilège de me produire avec mes amis, faire la fête avec des personnes que j’admire, et j’étais remplie de gratitude, parce que je suis capable de continuer de faire ce que j’aime le plus : de l’art et de la musique. J’ai voulu photographier une partie de la beauté et de la culture montréalaise, et certaines des belles personnes que je connais et que j’aime.

Mes bons amis Casey MQ et Bliptor ont fait la route de Toronto à Montréal pour être avec moi. Ils se sont tous les deux joints à moi comme choristes, et Casey a aussi donné son propre spectacle sur la scène du Redbull Sound Select. Bliptor et Casey ont dormi chez moi, et on a ri et préparé ensemble des céréales et de quoi dîner. It was a viiiiibe.





Le premier soir, on s’est produit au Redbull Sound Select, et c’était extraordinaire. Le lendemain soir, on s’est joints sur scène à ma BFF Desiire pour interpréter Goodbyes à Pop Montréal, which was a wave. Ensuite, j’ai quitté pour me rendre au bar Loïc pour ma résidence de DJ avec mon bon ami Kae Sun, qui est un autre artiste et DJ extraordinaire de Montréal.

Je suis sortie avec Kae Sun du Loïc à 3 heures 30 et on s’est rendus au Moonshine, une incroyable série de partys, et on y a vu mes amis Hervé, Ceylan et Pierre Kwenders.

Le lendemain, je me suis levée tôt pour préparer mon petit festival en association avec Pop Montréal. De magnifiques femmes de couleur nous ont honorés de leur présence sur scène. J’animais et j’ai eu la chance de présenter des artistes parmi les plus incroyables que j’aime et que j’adore. Ça a commencé avec le DJ Cheffy, ensuite Cyber a chanté divinement. Sydanie nous a offert sa vérité, AKUA a interprété une version de This Woman’s Work qui m’a arraché des larmes, Seen a créé une atmosphère éthérée, et Lotus Collective a conclu la soirée avec une prestation qui, malgré le froid, nous a réchauffés!

J’ai eu un week-end incroyable et j’ai été tellement choyée par le pouvoir lunaire.

Pop Montréal

Pop Montréal

Pop Montréal

Pop Montréal

Moonshine

Moonshine

