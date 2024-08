Une analyse très scientifique des échantillons les plus bizarres du hip-hop

L’article original a été publié sur Noisey Royaume-Uni.



Il y a quelques jours, comme beaucoup d’entre vous, j’ai eu le malheur de tomber sur une publicité de notre troisième marque de chips préférée : Doritos. La publicité met en vedette Chance the Rapper qui rappe sur un échantillon du premier succès des Backstreet Boys, I Want It That Way, et d’ailleurs le boys band se joint à lui dans les dernières secondes. Bien que la pièce échantillonnée occupe une place spéciale dans mon cœur, l’association des Backstreet Boys et de Chance the Rapper manque de goût. Après avoir pris une longue douche pour chasser l’odeur de fromage que m’a donnée cette expérience, je me suis mis à penser à l’échantillonnage dans le hip-hop.

Dans l’histoire du hip-hop, il y a toujours eu de l’échantillonnage, de Good Times de Chic dans Rapper’s Delight de Sugarhill Gang à pratiquement tout dans la discographie de Kanye West. Mais l’échantillonnage est un art en soi. Pour tous les softboys vêtus en Champion qui jurent avoir grandi avec Dilla, la connaissance encyclopédique des rythmes et des échantillons confère de la street cred. Toutefois, tous les échantillons ne sont pas égaux : pour chaque trésor déniché au fond d’une boîte, il y a un lot de sons d’émissions de télé que l’on reconnaît.

Dans cet esprit, j’ai décidé de dresser une liste de pièces rap construites avec des échantillons non conventionnels et leur ai donné des notes sur la qualité de l’échantillon, la street cred, l’absurdité de la combinaison et la qualité du rap.

Immortal Technique – Freedom of Speech

Immortal Technique, rappeur de la côte est des États-Unis, est connu pour son fort engagement politique : écoutez Bin Laden, dans laquelle il affirme, comme tous ceux qui fument trop de cannabis, que George W. Bush a orchestré le 11-Septembre, ou Beef and Broccoli, un hymne antivéganisme (et fait peut-être aussi référence au cannabis). Même s’il a échantillonné I’ve Got No Strings du classique de Disney Pinocchio, ne vous y trompez pas : Immortal Technique enchaîne des vérités du début à la fin.

Est-ce que c’est un bon échantillon? Je doute que I’ve Got No Strings soit la chanson de Disney favorite de quelqu’un (plutôt que le crescendo au début de Circle Of Life, la chanson du Livre de jungle, tout ce qu’a fait Randy Newman pour Toy Story, etc.), mais, d’un autre côté, on aurait du mal à trouver quelqu’un qui ne l’aime pas. 3/5

Est-ce que Pinocchio a de la street cred? C’est un menteur pathologique à l’attitude insouciante. Marchez sur les pieds de Pinocchio, et la dernière chose que vous verrez avant de perdre conscience, c’est le membre en bois avec lequel il sera en train de vous battre. 4/5

Est-ce que c’est absurde? I’ve Got No Strings est indiscutablement amusante, même si le sujet, la liberté d’expression et l’extrême droite américaine, ne l’est pas du tout. On a du mal à imaginer des personnages de Disney s’en prendre à des figures d’autorité. De plus, en raison de son nez qui ne cesse de grandir quand il ment, on ne peut pas dire qu’il jouit de la liberté d’expression. 4/5

Est-ce que le rap est décent? Le texte est assez dur envers l’extrême droite, en particulier Bill O’Reilly (« O’Reilly, tu penses que tu es un patriote? Tu n’es rien d’autre qu’une motherfuckin’ chienne raciste »), mais on doit retrancher des points à cause de l’utilisation répétée du mot nègre par un rappeur péruvien. 0,5/5

Moyenne : 4/5

Dizzy Wright (feat SwizZz) – The Flavor

Voilà un bon exemple d’échantillon nécessitant des fouilles sérieuses. Dizzy Wright et SwizZz ont recyclé la musique de Naruto pour créer une chanson pas mal. On s’attend à ce qu’une pièce basée sur un anime soit une sorte de farce, mais c’est étonnamment accrocheur, surtout si on ne connaît pas l’échantillon.

Est-ce que c’est un bon échantillon? Il n’y a rien de mal dans Loneliness. C’est une pièce mélancolique parfaitement reposante, bien qu’elle convienne mieux à une excellente liste de lecture pour étudier que pour un apéro. 2/5

Est-ce que Naruto a de la street cred? C’est un ado ninja agressif qui a fui son village. Il travaille fort pour gagner le respect de tout le monde, ce qui en en fait pratiquement la street cred incarnée. Mais il est un peu trop émotif. Les vrais durs ne pleurent pas. 3/5

Est-ce que c’est absurde? En théorie, oui, mais ils vont très bien ensemble. 3/5

Est-ce que le rap est décent? Le flow de SwizZz est indéniablement ce que la pièce a de plus agréable. Fluide et fougueux, c’est du vindaloo musical : simplement délicieux. On peut voir le reflet de son style, auparavant comparé à celui de Wiz Khalifa, chez des artistes populaires d’aujourd’hui comme Brochkampton et Logic. Vu que ses parutions ont été plutôt sporadiques dans les dernières années, on se contente d’espérer qu’il émergera de la scène underground avec quelque chose de nouveau. 4/5

Moyenne : 3/5

Da Backwudz – I Don’t Like The Look of It

La pièce et le vidéoclip sont des machines à voyager dans le temps. Elles transportent dans une période plus simple, quand tout était un peu givré et personne ne se prenait trop au sérieux. Quand il était acceptable de rapper ad nauseam à propos de la sueur qui dégouline des couilles ou d’être défoncé à en oublier toutes ses responsabilités, et que ça pouvait être un succès.

Est-ce que c’est un bon échantillon? Les Oompa Loompa sont certainement iconiques, bien que ce ne soit pas mon premier choix dans l’univers de Willy Wonka (j’y reviendrai). 3/5

Est-ce que les Oompa Loompa ont de la street cred? Bien que Willy Wonka soit la figure de proue, tout le monde sait que ce sont les Oompa Loompa qui mènent le bal. Ce sont pratiquement des enfants tueurs. 4,5/5

Est-ce que c’est absurde? Ce n’est pas si absurde quand on y pense, car le rythme de la chanson des Oompa Loompa se prête très bien au hip-hop. Comme les danseuses derrière sont costumées en Oompa Loompa, je dirais que c’est une assez bonne combinaison. 1/5

Est-ce que le rap est décent? Que les paroles n’ont pas de sens, c’est le moins qu’on puisse dire. Des lignes comme « dots lookin’ like chicken pox » sont comparables à ce que raconte Jay-Z à propos des breastesses dans Drunk In Love. 0/5

Moyenne : 2/5

Lil Wayne – “Office Musik”

Des amateurs de hip-hop affirment à tort que Lil Wayne est l’un des plus grands rappeurs de tous les temps. Oui, Tha Carter III est dans la liste des 500 meilleurs albums de tous les temps du magazine Rolling Stone. Oui, ses premières mixtapes font partie du folklore du hip-hop et ses succès venus plus tard comme 6 Foot 7 Foot et A Milli sont des incontournables des soirées hip-hop étudiantes. Oui, il a fondé le label Young Money, qui a contribué à l’épanouissement de la carrière de Drake et de Nicki Minaj. Et oui, il a inspiré à Zayn Malik l’illustration de son premier album, ce qui, bah, qu’importe, LOL. Toutefois, permettez-moi de vous rappeler l’existence de cette petite chanson.

Est-ce que c’est un bon échantillon? J’ai essayé de danser le skank sur la musique de The Office, ça dit tout. 5/5

Est-ce que The Office a de la street cred? Saluée par la critique, adorée par des millions de téléspectateurs, citée à l’infini, elle a certainement beaucoup de crédibilité, mais de la street cred? On peut en débattre. 2/5

Est-ce que c’est absurde? Lil Wayne s’est toujours présenté comme l’un des rappeurs les plus durs, alors l’association avec le groupe de Dunder Mifflin Paper Company est assez particulière. 5/5

Est-ce que le rap est décent? Bah, ça passe. 1/5

Moyenne : 3,25/5

Charles Hamilton – Windows Media Player

Charles Hamilton est le roi de l’échantillon farfelu, employant comme matériel source des chansons thèmes comme celle de Sonic et de l’émission des années 90 pour enfants Clarissa Explains It All. En fait, il y avait trop d’exemples parmi lesquels choisir, mais, si je dois en choisir un, ce doit être celui-là : le son de démarrage d’un vieil ordinateur Windows.

Est-ce que c’est un bon échantillon? C’est peut-être l’un des sons les plus emblématiques des années 90. Je vous mets au défi de trouver une seule personne qui ne le reconnaisse pas. 5/5

Est-ce que Windows Media Player a de la street cred? Il a connu une mort lente dans la dernière décennie, mais oh que ce lecteur multimédia a été légendaire. 3/5

Est-ce que c’est absurde? Si ça ne l’est pas, je ne sais pas ce qui l’est. 5/5

Est-ce que le rap est décent? Quiconque peut rapper sur le son de démarrage de Windows est à mon avis un des grands. 5/5

Moyenne : 4,5/5

Richie Cunning – Pure Imagination

J’ai dit précédemment que la chanson des Oompa Loompa n’était pas mon échantillon préféré dans l’univers de Willy Wonka. C’est celui-ci.

Est-ce que c’est un bon échantillon? L’adjectif bon est beaucoup trop faible. 5/5

Est-ce que Willy Wonka a de la street cred? Quand on y pense, Willy Wonka est un criminel. Il organise une loterie avec des tickets d’or pour orchestrer la torture de mauvais enfants juste pour donner à Charlie, celui qui a toujours été son premier choix comme successeur, une chance de vivre dans sa chocolaterie. Si les Oompa Loompa ont commis les tortures, Willy Wonka était le cerveau de l’opération. 5/5

Est-ce que c’est absurde? A priori, Willy Wonka n’est pas naturellement fait pour le monde du hip-hop, donc c’est certainement une combinaison inusitée. 4/5

Est-ce que le rap est décent? C’est probablement ce qui se fait de mieux en matière de rap dans cette liste. 5/5

Moyenne : 4,75/5

Jay Z – Hard Knock Life (Ghetto Anthem)

Le Citizen Kane des échantillons merdiques. Cette pièce est tout simplement horrible. Ver d’oreille est un euphémisme. Bien avant qu’il clame son amour pour les « breastesses » ou qu’il aboie des mots comme gargouille et goule sur Monster, Jay-Z a révélé cette bête au public qui ne se doutait de rien et qui en souffre depuis. En plus, les voix de l’échantillon sont déjà haut perchées, on se demande pourquoi The 45 King a jugé bon de les rendre encore plus aiguës. Et dire que ce morceau a été en nomination pour un Grammy… Mais quand on songe que les Baha Men ont non seulement été en nomination pour un Grammy, mais en ont gagné un, on comprend que le comité, à l’évidence, lève le coude quand il fait sa sélection. Même la version de Dr Evil dans Austin Powers n’a pas pu sauver cette monstruosité.

Le crissement des ongles sur un tableau, quelqu’un qui mâche bruyamment, des grands-parents qui baisent… rien n’est pire que de devoir écouter cette déjection musicale. On sait que Jay-Z a eu des moments difficiles avant d’arriver au rap, mais devait-il nous faire souffrir aussi? Toutes mes excuses aux nerds du rap.

Est-ce que c’est un bon échantillon? Je ne pense pas avoir déjà écouté volontairement cette pièce, et pourtant j’ai ma propre liste de chansons de comédies musicales sur Spotify. 0/5

Est-ce qu’Annie a de la street cred? C’est une orpheline, donc, par défaut, elle doit être endurcie. Elle est passée de la misère à la richesse – l’ADN du hip-hop –, elle est farouchement indépendante et sait, à 11 ans, se débrouiller dans les dangereuses rues de New York. 4/5

Est-ce que c’est absurde? C’est pratiquement ce qui a servi de catalyseur d’échantillonnages terribles. 5/5

Est-ce que le rap est décent? Ce morceau merdique a fait de Jay-Z un guignol à mes yeux. Je lui accorde un 1 parce qu’au moins ce n’est pas un Péruvien qui crie « nègre » . 1/5

Moyenne : 2,5/5

Les résultats

En me basant sur mes critères très scientifiques, j’affirme que Windows Media Player de Charles Hamilton est la quintessence de l’échantillonnage original dans le hip-hop.

Donc, que doivent faire les aspirants rappeurs s’ils veulent créer un morceau original qui aura du succès?

Premièrement, trouver du matériel source que tout le monde connaît et aime. Il faut qu’il soit reconnaissable, mais obscur dans le monde du hip-hop. Deuxièmement, s’assurer que l’échantillon est crédible. Un gangster du rap en puissance ne va pas s’associer à quelqu’un qui a une image trop impeccable. Il n’est pas nécessaire non plus de trouver un meurtrier, seulement quelqu’un qui possède quelques traits indésirables. Dernièrement, pour les rappeurs péruviens engagés, il faut vraiment cesser d’employer le mot nègre.

