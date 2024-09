Une ancienne naturopathe explique comment elle arnaquait ses clients

Le week-end dernier, Gwyneth Paltrow a tenu une conférence scandaleuse estampillée “santé” et “lifestyle”. À cette occasion, elle a une nouvelle fois encouragé ses fans à adopter une meilleure hygiène de vie par l’intermédiaire de pratiques “alternatives”, comme se fourrer des oeufs en jade dans le vagin afin d’améliorer sa circulation énergétique, ou prendre des bain de vapeur afin de detoxifier sa vulve – qui n’en demande pas tant. Ce n’est pas la première fois qu’elle profite de sa notoriété pour dispenser des conseils foireux, et ce n’est sans doute pas le dernier. Ce qu’il faut retenir là-dedans, c’est la date choisie par Gwyneth pour sa conférence : l’été est la saison de la pseudoscience par excellence, et elle ne faisait qu’ouvrir le grand festival de bullshit “naturel” de 2017.

Britt Hermes, une ancienne naturopathe, nous a livré récemment un témoignage essentiel sur son blog, puisqu’elle a été une professionnelle du marketing des régimes detox et qu’elle a pu observer l’industrie de la santé dire “alternative” de l’intérieur. Elle en connait tous les secrets. “Le printemps et l’été sont des périodes de choix pour les entreprises qui veulent vous pousser à investir dans une nouvelle hygiène de vie en vous encourageant à faire un régime detox, puisqu’on trouve une grande variété de fruits et légumes dans les supermarchés à ce moment-là. Dans le milieu, tout le monde investit à mort en communication au sortir de l’hiver. C’est la base,” nous explique-t-elle.

Videos by VICE

En 2014, alors qu’elle travaillait au Centre de médecine naturelle originelle de Tucson, en Arizona, Hermès a contribué à mettre au point un programme de purification de l’organisme baptisé “La bonne detox“. Les chaines de TV locales en ont fait la promotion, ainsi que des conventions de santé féminine et un site web dédié à la marque, aujourd’hui disparu. Le site affirmait que le programme permettait de “nettoyer et détoxifier l’organisme afin de le garder en bonne santé à long terme.” Les clients pouvaient acheter séparément les différentes composantes du programme, salon de massage, sauna, injections de vitamines en intraveineuse, protocoles de régime sévère, il y en avait pour tous les goûts, poursuit Hermes.

“À l’époque, je pensais vraiment que tous ces trucs avaient des effets bénéfiques sur la santé, d’une manière ou d’une autre”, ajoute-t-elle. “Dans tous les cas, il a fallu leur trouver un intérêt pour que le projet soit cohérent d’un point de vue marketing. On a dû raconter un récit cohérent permettant de justifier l’achat de ces produits et services, et gonfler un peu les prix. Histoire que le truc paraissent plus efficace, plus sérieux.”

Sur son blog, Hermes essaie, péniblement, d’éclaircir ce point. Il est difficile de faire comprendre à ses lecteurs dans quelle mesure elle était vraiment persuadée du bien-fondé de ces pratiques ‘alternatives’, tout en ayant élaboré un discours marketing qu’elle savait exagéré et fallacieux afin de les promouvoir. “À chaque fois, la décision d’inclure des suppléments spécifiques, des aliments, des shakers de protéines ou des traitements étaient fondée sur la marge de bénéfices”, confesse Hermes. “Il faut bien vendre un packaging.”

La jeune femme fait à présent un doctorat de génomique évolutive à l’Université de Kiel, en Allemagne. Elle écrit également pour Forbes, où elle fait du debunking de théories pseudoscientifiques et commente l’actualité commerciale en “médecine naturelle”. Elle a ses détracteurs, principalement dans le secteur de la médecine alternative, qui affirment que son propos est exagéré ou hâtif. Pourtant, il nous semble à nous que leurs accusations sont parfaitement infondées. La naturopathie est un sujet particulièrement controversé ces derniers temps, dans la mesure où les personnes qui en bénéficient apprécient les soins et l’attention qu’elles reçoivent. Difficile de critiquer un praticien qui apporte un soulagement à ses patients, quel qu’il soit, et qui les écoute. Cependant, traiter un naturopathe comme un médecin peut être dangereux, voire mortel.

Hermès ajoute que si certains conseils du programme detox sont bons pour votre santé – consommer plus de fruits et de légumes, bien dormir et rester hydraté – ils sont suffisamment génériques pour qu’on les trouve dans la bouche de n’importe quel médecin traditionnel. En revanche, il n’existe aucune preuve scientifique en faveur des traitements detox à base de jus, de jeûne par intermittence et de suppléments alimentaires. Dans certains cas, leur innocuité elle-même est remise en question. Notre foie et nos reins s’occupent déjà d’éliminer les toxines présentes dans notre corps ; ils font un très bon boulot et la prise de doses massives de suppléments à base de plantes ou de vitamines n’est absolument pas utile.

Hermes ajoute que ces programmes peuvent être dangereux, et pas seulement pour le portefeuille du patient. Pour commencer, les suppléments alimentaires ne sont pas réglementés par les agences de santé, et il est parfois impossible de contrôler leur composition et la provenance des substances qu’ils contiennent. Dans ces conditions, il est très difficile de s’assurer que le patient va absorber un produit sain ; s’il est seulement inutile, c’est un moindre mal.

En outre, nombre de ces suppléments ne sont que de simples diurétiques et/ou laxatifs, qui donnent aux patients la sensation de se purger et de se débarrasser de toxines supplémentaires. En réalité, c’est seulement qu’ils pissent plus que de raison.

On parle moins du risque psychologique lié aux traitements detox. Hermès explique que ces programmes n’ont pas d’efficacité à long terme, ce qui a tendance à culpabiliser les patients – qui ont parfois le sentiment de ne pas être assez forts, assez courageux et assez disciplinés pour s’en tenir à un mode de vie sain ou “à changer de vie” après s’être purifiés pendant 15 jours avec du chou et du jus de carotte. Chez certains personnes, cela génère un sentiment de grande anxiété, surtout quand le régime est accompagné par le désir de perdre du poids. Elles se croient incapables de prendre en main leur vie et leur propre corps.

“Les naturopathes ne disent jamais ‘oh, peut-être que ce programme detox ne sert à rien, et que tous ces suppléments alimentaires n’ont aucune utilité’, alors qu’ils pourraient parfaitement le faire, tout en s’occupant de leurs patients et en leur apportant leur soutien”, ajoute Hermes. “Hélas, la méthode la plus courante dans le milieu consiste à pousser le patient à investir toujours plus de son temps, de son énergie et de son argent pour se soigner, au lieu de remettre en cause le praticien. C’est dommage, car tout n’est pas à jeter dans la naturopathie.”