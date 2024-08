Une année d’isolement affecte-t-elle notre santé ?

Si vous buvez trois bières par soir alors qu’avant la pandémie, vous n’en buviez que le week-end, ou si vous ne faites plus de sport alors que vous en faisiez régulièrement, vous êtes loin d’être seul. Le stress de l’année passée a été, au mieux, un enfer. Naturellement, nous avons développé quelques mécanismes d’adaptation pour faire face à la situation.

Mais maintenant que vous envisagez un avenir proche où tout le monde sera vacciné et où vous recommencerez à faire la fête, vous commencez peut-être à vous inquiéter du bilan de votre santé générale. Toutes ces bières que vous avez bues assis dans votre canapé vous conduiront-elles à une mort précoce ? Votre corps se remettra-t-il d’une année où vous n’avez pratiquement pas bougé ?

Selon les médecins que nous avons interrogés, les effets secondaires et les mécanismes d’adaptation que nous avons adoptés ne devraient pas avoir de conséquences graves sur notre vie et notre santé en général ; il est tout à fait normal que nous ayons négligé notre santé cette année et nous n’aurons aucun mal à « rebondir ».

« En tant qu’êtres humains, nous sommes très résistants, dit Leah Whigman, professeure à l’école de santé publique UTHealth d’El Paso. L’année a été difficile, nous avons dû relever des défis extrêmes du point de vue de la santé mentale, et nous devons nous accorder un répit afin de pouvoir adopter des objectifs plus sains à mesure que nous avançons. »

En d’autres termes, une année sans socialisation, sans mouvement et avec une consommation accrue d’alcool ne devrait pas nous causer des problèmes de santé majeurs dans les années à venir (dans la limite du raisonnable, et si vos nouvelles bonnes habitudes sont là pour durer). Nous avons demandé aux médecins à quoi ressemblera ce « rebondissement » face aux mécanismes d’adaptation néfastes que nous avons adoptés pour faire face à l’enfermement et à ses effets secondaires, ainsi qu’aux situations inévitablement stressantes que nous avons connues l’année dernière.

L’alcool

On parle de « consommation excessive d’alcool » au-delà de deux verres par jour pour les femmes et trois verres par jour pour les hommes. Passé ce seuil, l’alcool provoque des dommages importants sur la santé. Mais un an à boire deux bières par soir ne va pas nécessairement vous faire perdre des années de vie, selon Whigman. Il est presque certain que vous vous en sortirez à long terme, du point de vue de la santé, à moins que cela ne devienne votre nouvelle habitude, auquel cas vous risquez de développer une stéatose hépatique, ou maladie du foie gras humain.

Le télétravail

Le télétravail n’a pas que des mauvais côtés et offre une plus grande flexibilité. Mais c’est un changement que la plupart des gens ont adopté sous la contrainte cette année ; pour beaucoup, il a fallu jongler avec le travail et les enfants dans un même espace exigu. Selon Jessica Stern, psychologue clinicienne au NYU Langone Health à New York, cela peut conduire à une absence totale de barrière entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

« Le temps de trajet entre la maison et le travail nous permettait de changer de configuration psychologique, explique Stern. Avec le télétravail, il est devenu difficile de dissocier la vie personnelle de la vie professionnelle, si bien que nous sommes nombreux à continuer de travailler sur notre temps libre. »

Elle ajoute que lorsqu’il sera possible de retourner au bureau, notre routine d’avant reviendra naturellement. « Notre esprit et notre corps auront besoin de repères, dit-elle, et nous serons soulagés de retrouver nos contraintes d’avant. »

La sédentarité

Si vous avez cessé de vous entraîner dès lors que les salles de sport ont fermé, vous êtes loin d’être seul. Cela fait un an que nous sommes en mode de survie, pas besoin de s’infliger un stress physique en plus, comme soulever des poids ou maintenir un programme. Whigman souligne que les adultes ont généralement besoin d’environ trente minutes d’exercice cardiovasculaire par jour (cela peut être aussi simple qu’une promenade ou une demi-heure de yoga), mais rien ne presse : vous pourrez commencer à bouger davantage quand vous en aurez envie et vous retrouverez vite une meilleure santé.

Comme l’a dit Whigman, le corps humain est résistant ; il ne sert à rien de regarder en arrière et de culpabiliser à cause du peu de mouvement que nous avons fait cette année, alors que nous pouvons regarder en avant et nous résoudre à bouger davantage à l’avenir. « Ce que les gens doivent garder à l’esprit, c’est qu’il n’est jamais trop tard pour adopter des habitudes plus saines, dit-elle. Le passé est le passé, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire de mieux à l’avenir. »

La prise de poids

Si vous êtes préoccupé par le poids que vous avez pris, Whigman explique que, tout comme le retour à l’exercice physique, un retour aux habitudes alimentaires et de mobilité d’avant la pandémie devrait également entraîner un retour au poids corporel d’avant la pandémie (c’est ce qu’on appelle la théorie du point de consigne). Mais ! Gardez en tête que les adultes prennent généralement quelques kilos chaque année. Si vous venez seulement de le remarquer, il est probable que vous ayez pris un peu de poids chaque année de votre vie d’adulte et que l’année de la pandémie ne fasse pas exception à la règle.

Soyez gentil et indulgent envers vous-même ; vous morfondre sur le poids que vous avez pris au cours de ces épreuves difficiles ne fera que vous rendre malheureux, alors que vous devriez être fier d’être arrivé jusqu’ici.

L’absence de vie sociale

Si vous pensez que vos interactions sociales en public vont être gênantes pendant un certain temps, vous avez sans doute raison ! Mais ce sera le cas pour tout le monde et ce sera tout à fait normal. Selon Stern, la façon dont nous socialisons a probablement changé au cours de la pandémie, notamment en raison d’une absence totale de bavardages, et il y aura certainement une période d’adaptation, une fois que nous aurons retrouvé le fonctionnement normal de la société.

« Beaucoup de gens plaisantent sur le fait qu’ils ont perdu leur capacité de socialisation, mais il ne faut pas s’en inquiéter outre mesure, dit Stern. Certes, il faudra un certain temps pour remettre ce muscle en forme, mais les êtres humains sont des créatures sociales par nature. »

