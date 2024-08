Une autre forme de violence dans les blockhaus du Nord

L’été dernier, j’ai rencontré le collectif Conceptual Violence qui organise des soirées à Dunkerque. Oui, Dunkerque. Vous l’aurez compris, on ne connaît pas cette ville pour sa culture underground mais plutôt pour ses usines, son port déchu et surtout comme l’une des villes les moins épargnées par la seconde guerre mondiale. Une ville rasée à plus de 90% dont il n’est resté pendant longtemps que des blockhaus et des mines le long de sa plage. Un cadre plutôt sinistre. À l’origine, il n’existe pas de culture rave des blockhaus. Ces derniers sont plutôt investis par des street artistes (plus récemment celui qui a recouvert un blockhaus entier de miroirs sur la plage de Leffrinckoucke) ou de simples passants qui prennent des photos souvenirs. Mais après avoir longtemps squatté les blockhaus et la plage – faute d’évènements dans lesquels se retrouver – ce collectif a décidé de transformer ces lieux de guerre et d’attente en lieu de fête et de baise.





Conceptual Violence c’est un groupe de DJ et producteurs qui sont devenus potes en traversant la frontière alors qu’ils venaient du même quartier de Dunkerque. Pour ces passionnées de musique électronique, il était difficile de se retrouver dans une ville qui navigue entre misère sociale et désertification culturelle. Alors ils prennent leur caisse ou les go-pass (ndlr: trains belge bon marché) et partent tous les week-ends pour la Belgique (Gand, Bruxelles ou encore Anvers) voire même les Pays-Bas (Rotterdam), bien décidés à fuir l’ennui et une mentalité trop proche de l’inertie. C’est dans des warehouses où des artistes comme Luke Slater, Lucy, Tommy 47 ou encore DVS1 jouent pendant plus de 12 heures, que les membres se lient véritablement d’amitié. De cette passion et de la volonté de ramener cette énergie dans leur ville natale est né Conceptual Violence.

Et ce n’est pas le public qui manque dans une ville où jeunesse, culture rave et chaleur du Nord se côtoient à l’ombre des bâtiments industriels. On peut alors croiser des gens de tous bords et de tous âges. Et c’est toute cette charge symbolique qui font de ces soirées : des gens qui font ressusciter les valeurs de la musique qu’ils écoutent dans un lieu rempli d’histoire et de violence. Mais à défaut d’avoir la même sonorité, à l’image du parallèle entre bruits de bombes et hard musique, la violence n’a plus la même saveur, elle y reste conceptuelle.

