Une chanson d’Eminem parodiée pour évoquer le “problème Kyrie Irving” aux Cleveland Cavaliers

Les suiveurs de la NBA savent que, cet été, c’est la merde du côté de Cleveland. Le meneur-scoreur Kyrie Irving ne veut plus être dans l’ombre de LeBron James et a demandé à quitter les Cavaliers, lui qui joue pour la franchise de l’Illionois depuis 2011, année où il a été drafté en première position par ces mêmes Cavs. Les fans de Cleveland sont donc en panique et il ne se passe pas une semaine sans que les médias américains fassent monter la sauce, indiquant même que LeBron James pourrait être derrière la demande de transfert d’Irving.

Pour résumer au mieux l’ambiance qui règne actuellement de côté de Cleveland, le studio vidéo AOK a décidé de parodier Stan, la célèbre chanson d’Eminem dans laquelle le rappeur US nous chante l’histoire tragique entre lui-même et un fan.

Et franchement le résultat est plutôt sympa à écouter et raconte un peu la situation que sont en train de vivre les Cavaliers de Cleveland et leurs supporters face à la volonté du meneur de jeu. De toute façon, peu importent les paroles, cette mélodie fera toujours son petit effet.

Voilà ce que disent les paroles, en gros :

LeBron est énervé

Je me demande pourquoi

J’ai demandé un transfert

J’ai planté 40 points en finale

Mais je ne peux satisfaire LeBron

Et même si je pouvais je ne serais pas Chris Paul

Sur leur photo sur le Banana Boat

Cela me rappelle que ce ne sont pas mes Cavs

LeBron gère les Cavs

Cher LeBron, je t’ai écrit, mais tu ne fais qu’envoyer des tweets

J’ai laissé mon numéro, mon email et mon adresse à Cleveland

J’ai envoyé deux lettres à Dan Gilbert, tu n’as pas dû les recevoir

Il a probablement chuté sur un des côtés de la terre plate

Parfois des demandes de transferts deviennent bancales lorsqu’elles sont rendues publiques Mais bref, on s’en fout, comment ça va mec ? Comment va l’équipe ?

Je voulais juste être le mec, avoir la possibilité de mener

Si je remporte le MVP, devine qui je vais appeler ? Je vais appeler Kobe.

J’ai vu aussi pour Derrick Rose, je suis désolé

Il a signé pour le minimum vétéran car aucune équipe ne le voulait

Je sais que tu entends ça tous les jours, mais je suis ton meilleur coéquipier

J’ai même planté LE shoot après t’avoir vu faire LE block sur Andre.

J’ai une pièce remplie de nos posters et de pancartes avec nos têtes

J’aime le titre qu’on a remporté en 2016 aussi, ce titre était fat

Quoiqu’il en soit, j’espère que tu recevras ça, rappelle-moi

Juste pour qu’on se parle, affectueusement, ton meilleur coéquipier, ici Kyrie

LeBron est énervé

Je me demande pourquoi J’ai demandé un transfert

J’ai planté 57 points face aux Spurs Mais je ne peux satisfaire LeBron

Et même si je pouvais il ne se déciderait pas à rester Il part pour jouer à L.A.

Cela me rappelle que ce n’étaient jamais nos Cavs, ça n’a jamais été nos Cavs

Cher Monsieur-Je-Suis-Trop-Bon-Pour-Rester-A-Cleveland

Ceci est mon dernier message avant de partir

Cale fait trois saisons que je suis dans l’ombre, est-ce que je le mérite ?

Je sais que tu as eu mon dernier mail

J’ai même mis Brian Windhorst en copie

Donc voici le message que je t’envoie, j’espère que tu le liras

Je suis à la salle actuellement, j’en mettrai 30 de moyenne cette saison

Eh, LeBron, moi aussi je veux aller à l’Ouest, tu me défies d’y aller ?

Stephen A Smith a dit que si tu me voyais on en viendrait aux mains

Tout ce que je voulais était une chance d’avoir la balle

J’espère que tu sais que j’ai déchiré les pancartes qui étaient au mur

Je t’aimais LeBron, on aurait pu jouer ensemble, penses-y !

C’est foutu maintenant, j’espère que tu ne gagneras pas et que tu en feras des cauchemars

Et quand tu partiras j’espère que tu perdras, et que tu crieras pour ça

J’espère que ta conscience te bouffera car tu ne peux pas gagner sans moi

Tu vois LeBron – ta gueule Dan ! J’essaye de parler

Eh, LeBron, c’est Dan Gilbert qui gueule dans le hall

Mais je ne l’ai pas poignardé dans le dos, je l’ai prévenu d’abord

Tu vois je ne suis pas comme toi

Car s’il me transfère, il obtiendra un bon joueur en retour

Bon et bien, je dois y aller, je quitte bientôt les Cavs

Oh merde, j’allais oublier, comment je vais gagner un titre maintenant ?!

…