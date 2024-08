Une compet’ de skate informelle se termine mal à San Francisco

La ville constitue un superbe terrain de jeu pour les skateurs et ça peut poser des problèmes avec les municipalités, comme on vous l’a déjà expliqué sur VICE Sports. C’est le cas en France, mais aussi aux Etats-Unis et notamment à San Francisco, ville californienne dont les pentes sont des terrains de jeu prisés par les riders.

Un contest de skate informel a été organisé mardi 11 juillet sur les pentes de San Francisco, et plus particulièrement sur celles du Dolores Park. Près de 400 spectateurs étaient présents jusqu’au moment où les forces de l’ordre sont arrivées pour mettre un terme à cette petite sauterie organisée sans autorisation officielle, d’autant plus que les riverains ne pouvaient plus circuler et que bon nombre de skateurs se sont méchamment boîtés. Jake Phelps, skateur et rédacteur en chef du magazine Trasher, a notamment fini à l’hôpital.

Les flics sont donc intervenus et l’un d’entre eux a été percuté par un rider, ce qui a attisé la tension entre les deux camps, les skateurs pensant que le policier avait volontairement fait tomber l’un des leurs.

La situation aurait pu dégénérer lorsque les policiers ont sorti leurs armes, mais mis à part quelques jets de projectiles et des intimidations verbales, rien de bien grave. Un policiers et deux skateurs ont été blessés, selon certains médias américains. La foule a été dispersée et tout est rentré dans l’ordre dans la soirée.