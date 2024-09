Une brève histoire de la domestication du chat

Les chats sont devenus, implicitement, les ambassadeurs officiels de l’Internet. Ils règnent sans partage sur les réseaux, et leur pouvoir ne cesse de s’accroitre. C’est toute une économie numérique basée sur le chat qui a émergé ces dernières années afin de rendre hommage à leur charisme sans pareil : Grumpy Cat, LIL bub, Maru, si vous avez un chat et quelques compétences en marketing, pas de doute, vous pourrez gagner de l’argent à l’aide de quelques memes et de produits dérivés.

Selon une nouvelle étude publiée lundi dans Nature Ecology & Evolution, le culte des humains pour les chats est tout sauf récent : il trouve ses racines dans l’Antiquité, lorsque nous avons domestiqué ces animaux. Or, cet événement est survenu au cours de deux événements distincts, indépendants l’un de l’autre, si l’on en croit les résultats d’une équipe internationale de chercheurs dirigée par le biologiste de l’évolution Claudio Ottoni, de l’Université de Leuven. Les chercheurs ont séquencé le génome de 209 félins, sur une période de 9000 ans. Les échantillons de l’ADN mitochondrial qu’ils ont utilisé ont été prélevés sur les restes de divers types de chats, dont des chats vikings retrouvés dans les épaves des navires de leurs maîtres, des momies de chat égyptiennes et des chats sauvages modernes, entre autres.

Les résultats de l’analyse, qui constitue l’une des premières études paléogénétiques à grande échelle sur les chats, sont résumés dans une vidéo publiée hier.

Selon les chercheurs, le chat sauvage d’Afrique (Felis silvestris lybica), l’ancêtre des chats de maison modernes, a été domestiqué graduellement au cours de deux vagues distinctes. La première vague s’est déployée parallèlement au développement de l’agriculture de masse au Proche-Orient, il y a environ 9 000 ans, quand les chats sauvages sont devenus utiles aux agriculteurs en tuant les rongeurs ravageurs de culture. Une fois domestiqués, cette lignée de chats, appelée IV-A, a progressivement migré vers le nord ; elle a donné naissance aux lignées félines d’Eurasie centrale.



La seconde vague de domestication est plus célèbre, puisqu’elle s’est produite il y a quelques milliers d’années en Égypte ancienne. Sans doute possible, les Égyptiens partageaient notre fascination pour les félins qui étaient l’objets d’un culte spécifique intégré aux arts, à la culture et aux rituels funéraires : ils momifiaient leurs animaux afin de traverser l’éternité en leur compagnie. Au cours de l’Antiquité classique, cette lignée égyptienne de chats, appelée IV-C, s’est dispersée un peu partout en Europe, en partie parce que les chats étaient souvent recrutés comme chasseur de rats sur les bateaux, dont les navires de guerre vikings.

Ottoni et ses collègues ont constaté que la robe tigrée commune du chat domestique n’est apparue qu’au Moyen Âge. Vers le 14ème siècle, les éleveurs de chat ont considérablement développé leurs activités, profitant de l’explosion de la demande en chats domestiques qui devenaient progressivement des compagnons à part entière, et pas seulement des chasseurs utiles dans la maisonnée. Or, leurs clients exigeaient des pelages de plus en plus originaux, ce qui a eu un effet sur la sélection des animaux et l’évolution des robes à long terme.

Bien que cette nouvelle étude rattache les origines domestiques des chats à deux grands centres de domestication principaux, il ne faut pas oublier qu’il y a eu beaucoup de croisements et d’hybridation entre les lignées IV-A et IV-C au cours des siècles. Ce phénomène est à rapprocher des résultats d’une étude similaire sur la domestication des chiens, qui serait survenue plusieurs milliers d’années avant celle des chats, mais semble également avoir eu lieu en deux vagues successives.

Peut-être que ce riche héritage mâtiné d’aventures maritimes et de cultes totémiques vous permettra de voir votre chat différemment la prochaine fois qu’il vous fixera de son regard vide en réclamant des croquettes au thon. Même si notre partenariat avec les chiens a des racines plus profondes dans l’histoire, le récit de la conquête des matous, ces êtres nobles et indépendants, a de quoi faire notre fierté.