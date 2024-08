Une introduction aux diplômes universitaires les plus inutiles d’Europe

Des MST aux syllabi en passant par les TD et l’assiette de pâtes au ketchup, VICE plonge dans la vie étudiante. Retrouvez nos articles dans le Guide VICE de l’étudiant.

Alors que nous nous rapprochons de plus en plus de l’inévitable automatisation de chaque emploi, il devient de plus en plus évident que pratiquement tous les diplômes universitaires sont totalement inutiles. Cependant, restons optimistes: certains master sont plus inutiles que d’autres, garantissant de vider complètement votre compte en banque pendant les trois premières années, pour ne vous laisser ensuite aucune chance de le reconstituer.

Pour vous aider à comprendre quelles sont exactement ces fonctions à éviter, nous avons demandé aux différents bureaux VICE d’Europe de présenter certains des diplômes les plus inutiles du continent.

Royaume-Uni

Qu’est-ce que c’est ?

Master en Comédie et Stand-Up

Où pouvez-vous l’étudier ?

Université du Kent

Aperçu

Un doctorat en humour de type stand-up, voilà qui est parfait pour ceux qui pensent que parler constamment du fait qu’ils sont drôles, tout en ne disant littéralement rien de drôle, est le truc le plus cool pour débuter une conversation avec un inconnu. L’université du Kent est la seule université à proposer un cours sur ce qu’elle décrit comme une « forme vivante de théâtre populaire ».

Au fil des ans, vous apprendrez à écrire votre propre show tout en vous voyant offrir la possibilité de jouer devant 200 personnes. Comme on le sait, les bookeurs de comédie stand-up recherchent des diplômes certifiés authentiques lors de la réservation d’artistes. Demandez à Jamel. Ça vaut donc vraiment la peine si vous voulez passer les quarante prochaines années sans gagner un rond.

– Nana Baah

Serbia

Qu’est-ce que c’est ?

Sciences de l’information et des bibliothèques

Où pouvez-vous l’étudier ?

Université de Belgrade

Aperçu

Je suis sûr que beaucoup de jeunes Serbes adorent les livres et aimeraient passer trois ans au cours de sciences de l’information de l’Université de Belgrade pour découvrir comment gérer une bibliothèque. Mais la réalité est qu’il n’existe qu’une infime poignée de bibliothèques en Serbie, qui sont toutes gravement sous-financées et dont le personnel est miraculeusement surchargé.

Cette divergence est due au fait que le seul moyen d’avoir accès à un petit coin cosy d’une bibliothèque est d’être un membre influent du parti au pouvoir ou de connaître quelqu’un qui l’est, car ces bibliothèques sont gérées par des gouvernements locaux. Et si vous possédez ce genre d’influence, vous n’avez pas vraiment besoin d’un diplôme, n’est-ce pas ?

– Mihailo Tesic

Pays-Bas

Qu’est-ce que c’est?

Artiste de cirque

Où pouvez-vous l’étudier?

Codarts Rotterdam – Université des arts

Aperçu

Dans cette unif, vous pouvez vous spécialiser dans tous les grands classiques du cirque – du jonglage à la corde raide. Mais mettez-y tout le coeur et l’entrain que vous voulez, vous ne pourrez ignorer cette vérité universellement triste : le cirque est en train de mourir. Ce n’est tout simplement plus ce que c’était. Par exemple, la plupart des pays ont interdit – ou sont en train d’interdire – la participation d’animaux sauvages.

Et lors d’une journée au cirque, qu’y a-t-il de mieux que d’attendre qu’un tigre sorte doucement de sa transe et prenne la douce vengeance qui lui est due ? De plus, grâce aux progrès de la technologie gaming et VR, l’enfant moderne est incroyablement difficile à impressionner – vos chances d’être booké comme clown jongleur pour la fête d’anniversaire de votre nièce sont donc très, très minces.

– Lisa Lotens

Danemark

Qu’est-ce que c’est?

Performance Design

Où pouvez-vous l’étudier?

Université de Roskilde

Aperçu

Imaginez si un directeur de festival, un entrepreneur et un organisateur de mariage se rencontraient dans un bar, se saoulaient la gueule et se lançaient dans un plan à trois. La merveille scientifique qui résulterait de cet échange d’ADN serait l’obscure option Performance Design.

Depuis 2004, l’Université de Roskilde offre aux étudiants la possibilité de renforcer leur CV avec des compétences ronflantes telles que « l’analyse, le développement et la gestion d’événements, tels les festivals et les conférences. » Mais la scène événementielle danoise est compétitive et il n’y a pas tellement de place pour de nouveaux gérants de festivals et autres metteurs en scène.

Ces dernières années, de nombreux diplômés de Performance Design ont eu du mal à trouver un emploi, peut-être une des raisons pour lesquelles le département proposant ce cours a récemment été soumis à des réductions de financement. Parmi les diplômés qui ont pu trouver un emploi, très peu travaillent dans des domaines liés, même à distance, à la performance, à la conception ou à l’organisation d’événements. Peut-être est-ce dû au fait que le diplôme théorique ne prépare pas un étudiant à la réalité ? Ou c’est peut-être parce qu’en fait, tout bien réfléchi, vous n’avez pas vraiment besoin d’un diplôme pour organiser un événement ? Ou peut-être – comme je l’ai appris lors de mes études en Performance Design – est-ce parce que le diplôme est plus une grosse blague qu’un truc réellement utile ?

– Kristian Ejlebæk Nielsen

Autriche

Qu’est-ce que c’est ?

Numismatique

Où pouvez-vous l’étudier ?

Université de Vienne

Aperçu

La numismatique est l’étude des anciennes pièces d’or, d’argent et des espèces modernes.

Un exemple rapide et concret de pourquoi c’est complètement inutile : vérifiez vos poches et votre portefeuille tout de suite. Vous constaterez probablement qu’il n’y a pas d’argent liquide, parce que vous vivez en 2018 et que vous payez tout avec votre carte, votre téléphone ou même Paypal.

Et ça ne va pas changer de sitôt. En fait, lorsque les crypto-monnaies seront bien définies, le bitcoin remplacera probablement les banques et les paiements par carte, tout comme les services de streaming ont sans scrupule assassiné les CD’s. Dès lors, ça deviendra de plus en plus difficile pour les numismates de continuer leurs recherches. Donc, si vous comptez sur la numismatique pour transformer vos centimes en lingots d’or, il faudra peut-être songer à une autre orientation.

– Thomas Vorreyer

Italie

Qu’est-ce que c’est?

Science et Culture des Alpes

Où pouvez-vous l’étudier?

L’université de Milan



Aperçu

Allant de la science du sol aux cultures arboricoles en passant par la protection des plantes, les modules de Science et Culture des Alpes semblent s’être inspirés d’un épisode de Yogi Bear. Le diplôme est offert par l’Université de Milan, mais tous les cours ont lieu à Edolo, une petite ville située sur les pentes alpines du mont Adamello.



Les diplômés de la faculté seront éligibles pour travailler dans des organisations locales, des musées, des parcs nationaux et des zones protégées situés dans les Alpes – et nulle part ailleurs dans le monde, apparemment. Bonne chance !

– Giulia Fornetti

Pologne

Qu’est-ce que c’est?

Science politique



Où pouvez-vous l’étudier?

Université de Varsovie

Vue d’ensemble

Je sais que c’est assez audacieux d’affirmer qu’avoir une bonne compréhension des machinations de la politique est une compétence plus ou moins inutile, mais restez avec moi. Au cours des trois dernières années, il est devenu évident que réussir en politique polonaise ne nécessite ni expérience ni savoir-faire politique. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un bon instinct et de la volonté d’exploiter le sentiment populiste – une compétence innée, que vous ne pouvez pas apprendre à l’Université de Varsovie.

Par exemple, en 2015, lorsque le parti de droite Law and Justice est arrivé au pouvoir, Paweł Kukiz, un ancien rocker punk sans expérience politique, s’est classé troisième des élections présidentielles polonaises, soutenu par 20% des électeurs. Il a réussi cet exploit grâce à des slogans populistes axés sur la destruction du système et a fondé plus tard son propre parti d’extrême droite, Kukiz ’15. Pendant longtemps, le rappeur polonais Liroy (de son vrai nom Piotr Marzec), producteur de porno présumé, était d’ailleurs un député du parti Kukiz.

Ce sont deux exemples de ce qu’il se passe actuellement en Pologne. Regardez ce qu’il se trame partout sur la planète et vous remarquerez que c’est ce qu’on pourrait appeler une tendance mondiale.

Il existe également des preuves statistiques qu’étudier en Science Po est l’un des pires moyens de passer ses années universitaires. Selon une étude de l’agence de presse NaTemat, il n’y avait qu’un seul emploi disponible pour 150 diplômés en sciences politiques en Pologne. Néanmoins, il convient de noter que Paweł Kukiz et Piotr Liroy-Marzec ne disposent d’aucun type de diplôme d’enseignement supérieur, pas uniquement d’un diplôme en sciences politiques. Alors peut-être que le seul moyen pour faire de la politique est d’éviter l’unif, de devenir un magicien célèbre et de diriger le monde. C’est 2018 après tout.

– Pawel Mączewski

Portugal

Qu’est-ce que c’est?

Paix, sécurité et développement

Où pouvez-vous l’étudier?

Université de Coimbra

Vue d’ensemble

Bien sûr, le monde court à se perte et se rapproche chaque jour un peu plus de la catastrophe nucléaire, mais pensez-vous vraiment que vous allez trouver la solution ? Selon l’université de Coimbra, cette maîtrise vise à approfondir les connaissances conceptuelles et théoriques sur les questions de paix, de sécurité, de développement et d’humanisme. Mais l’université est moins claire sur les ouvertures professionnelles disponibles pour les diplômés. Toutefois, si l’un des cours peut vous apprendre à construire un bunker de sécurité en prévision de l’apocalypse, alors je pourrais peut-être reconsidérer sa place sur cette liste.

– Madalena Maltez

