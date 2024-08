Une jeune fille a eu un blocage intestinal causé par une centaine de perles de bubble tea non digérées

L’article original a été publié sur VICE États-Unis.

En entendant les mots examen d’imagerie médicale et bubble tea dans la même phrase, on retient involontairement notre souffle en attendant la suite. Il y a quelques années, des amas de taches blanches apparus après l’examen par imagerie médicale d’un patient chinois ont donné lieu à des rumeurs perturbantes (et non confirmées) voulant que les « perles de tapioca » d’un commerce aient été faites « de semelles de chaussures ou de vieux pneus ». Et maintenant, après le résultat inquiétant de la tomodensitométrie d’une patiente chinoise, les médecins du pays avertissent de la possibilité que les perles de tapioca — même celles qui ne sont pas en caoutchouc — s’accumulent dans l’abdomen et causent une sévère constipation.

D’après AsiaOne, une fillette de 14 ans de la province du Zhejiang a dit à ses parents qu’elle avait des maux d’estomac, avait perdu l’appétit et n’était pas allée à la selle depuis au moins cinq jours. À l’hôpital, la Dre Zhang Louzhen l’a examinée et, ne pouvant en déterminer la cause, a ordonné une tomodensitométrie de son abdomen. Quand la médecin a reçu les images, elle y a vu plus d’une centaine d’« ombres granulaires » éparpillée dans son abdomen, d’une extrémité à l’autre de son système digestif.

La médecin lui a demandé ce qu’elle avait mangé avant l’apparition des symptômes, et l’adolescente a répondu qu’elle avait bu un bubble tea cinq jours plus tôt. Un seul bubble tea. La médecin aurait alors eu une expression très dubitative et reposé la question. L’adolescente a assuré qu’elle disait la vérité, mais, selon la médecin, c’est qu’elle avait probablement juste peur que ses parents sachent combien elle en avait réellement bu. « Autant de perles non digérées ne peuvent pas s’accumuler après une seule tasse de thé, a dit la médecin à The Paper. Il faut en avoir bu beaucoup. »

Image : Capture d’écran de Weibo sur AsiaOne

Les perles des bubble tea sont généralement des grains de tapioca, une fécule produite à partir de racine de manioc. Mais des fabricants de ces « perles » utilisent des épaississants (mais non, sans doute pas des pneus) qui peuvent causer une constipation ou des problèmes gastro-intestinaux. Mais précisons : si vous buvez de temps en temps un bubble tea, il n’y a rien de mal et vous ne vous retrouverez sans doute pas aux urgences.

Avant que l’adolescente quitte l’hôpital, la médecin lui a prescrit un laxatif, et on présume que tout est rentré dans l’ordre, si ce n’est que l’envie de bubble tea lui est probablement passée, du moins pour quelques jours.