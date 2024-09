Une nuit de fête avec les Golden State Warriors et leurs fans

La meilleure équipe, et la plus complète, s’est adjugée le titre NBA. Et LeBron James n’a rien pu faire, en dépit de statistiques hallucinantes lors de ces Finales NBA 2017. “King James” a compilé 33, 6 points, 12 rebonds et 10 passes de moyenne durant les cinq matches face aux Golden State Warriors et devient, ainsi, le premier joueur de l’histoire a rendre une telle feuille de statistiques dans une finale NBA.

Mais malheureusement pour lui, en face il y avait Golden State qui, depuis la signature de Kevin Durant à l’été 2016, pourrait très vite devenir une des meilleures équipes de tous les temps. Mais pour entrer dans la légende, l’état-major des Warriors devra s’attacher à conserver tous les joueurs que nous avons tant admirés cette saison. Équipier modèle, Klay Thompson a parfaitement résumé l’état d’esprit qui anime ces Warriors injouables : « J’ai goûté à la victoire, et aucune stat ne peut surpasser ça (…). C’est tellement plus fort que tout de faire partie d’une équipe comme celle-ci, et de participer à quelque chose d’unique. On peut laisser un héritage ».

Cette semaine du côté d’Oakland, l’heure n’était pas encore aux négociations et aux sacrifices et c’est toute une ville, toute une région, qui a célébré ses champions, Steph Curry, Kevin Durant, Draymond Green, Klay Thompson et le coach Steve Kerr en tête. En attendant, notre esprit vagabonde et se tourne déjà vers la prochaine saison avec, pourquoi pas, en point d’orgue un deuxième titre consécutif de la bande à Curry.

