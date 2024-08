Une saison au coeur du Red Star

En Île-de-France, le Red Star fait office de Petit Poucet sympathique qui évolue dans l’ombre de l’ogre qu’est le Paris Saint-Germain. Le club de Saint-Ouen a toujours bénéficié d’une cote de popularité très élevée, et ce quels que soient les résultats sportifs de l’institution, aujourd’hui en National. Car le Red Star et son étoile rouge incarnent les valeurs d’un football plus proche de ses supporters et davantage tourné vers le vivier de joueurs locaux. Mieux, depuis son installation à Saint-Ouen en 1909, le club est devenu un acteur social et politique à part entière dans cette ville de Seine-Saint-Denis.

Vous l’aurez compris, le club de Saint-Ouen, vainqueur de cinq coupes de France avant la fin de la Seconde guerre mondiale, est un club particulier qui se veut alternatif aussi bien dans son histoire et son fonctionnement que dans la vie de ses tribunes, où les ultras affirment leur amour pour le club et défendent leurs idéaux politiques et sociétaux.

Videos by VICE

En tribunes justement, les supporters du Red Star ont été contraints au nomadisme ces deux dernières saisons. Les délocalisations successives à Beauvais, puis à Jean-Bouin, habituel terrain de jeu des rugbymen du Stade français, ont été vécues comme un coup de poignard en plein cœur pour les amoureux du club, tant le vétuste stade Bauer semblait indissociable du club, de son histoire et de son image.

Même si la saison dernière a été ponctuée par une relégation, les supporters les plus optimistes se consolent avec le retour dans l’enceinte mythique du Red Star. Car oui, dès le vendredi 4 août, les Audoniens retrouvent Bauer face à Pau. Et tout le monde espère que, dans son jardin, le Red Star retrouvera la Ligue 2 au terme de la saison.

Partageant des valeurs communes, parfois à la marge ou avec un pas de côté, VICE France et le Red Star ont décidé de porter le même maillot durant la saison 2017-2018. Oui, oui, vous ne rêvez pas : on va être sur le maillot du Red Star, quand bien même nous ne sommes pas une grande enseigne de distribution ou une richissime compagnie aérienne.

Mieux encore, la rédaction de VICE va passer la saison 2017-2018 au cœur de la formation audonienne et se propose de vous faire découvrir ce club pas comme les autres, depuis sa création il y a 120 ans, jusqu’à aujourd’hui. Une saison entière à suivre la vie de l’équipe première, mais aussi à se replonger dans la riche histoire du club, à donner la parole à la jeunesse de Seine-Saint-Denis et d’ailleurs qui se passionne pour l’étoile rouge, aux supporters et à tous les hommes de l’ombre qui œuvrent pour faire vivre cette institution du football français.

À travers des interviews, des reportages, des photos, des vidéos et du son, nous irons à la rencontre de ceux qui ont construit, et construisent au quotidien, le Red Star. Et pour cela, le club nous ouvre ses portes. Pour notre plus grand plaisir, et surtout, on l’espère, pour le vôtre aussi.

Toutes les photos ont été prises par Melchior Tersen et Eliot Leblanc Hartmann