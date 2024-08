Une saison sur Internet en France : hiver 2018

Éducation

On ne le répètera jamais assez, il n’y a pas d’âge pour apprendre, surtout sur Internet.

Le mouvement Pulse of Europe a donné son maximum pour « une campagne anti-abstentionnisme ». En tout cas c’est ce que dit la description de la vidéo des Eurolapins.

https://www.youtube.com/watch?v=eCG8DauA_OM

Il existe apparemment au moins un collège en France où la vidéo d’un youtubeur muscu est utilisée pour un cours d’histoire sur les camps de concentration, et le grand débat est de savoir si c’est plus insultant pour ces élèves en particulier ou pour le corps enseignant en général.



Gilets Jaunes

Ça n’aura échappé à personne, ce sont surtout les Gilets jaunes qui rythment l’actualité depuis quelques temps. On pourrait relayer les centaines de vidéo avec des blessés, borgnes, manchots, tout ça, mais le gouvernement a été clair : ça n’existe pas, c’est une illusion d’optique. Donc tout d’abord, et c’est le plus spectaculaire pour être souligné, les Gilets jaunes sont devenus une tendance sur Pornhub, et ça c’est déjà un exploit. Mais aussi sur YouTube, et pas seulement dans les flash infos.

Sans parler de l’inspiration sans limite qui a nourri l’imagination des plus créatifs des vidéastes :

https://www.youtube.com/watch?v=nyaIdkFXnTI

Mais aussi des musiciens :

Et même des gamers.

Sans oublier le meilleur ami de l’homme.

Beaucoup se sont demandés pourquoi donc « la banlieue » ne se sentait pas concernée par le mouvement. Après de longues investigations, il semble que nous ayons un début d’explication.

Comme tous les mouvements qui naissent de façon un peu spontanée, il y a sans doute eu quelques malentendus au niveau de l’organisation, mais pas bien longtemps.

Et qu’on se le dise, toujours dans la joie et la bonne humeur. Enfin, surtout à Pau.

https://www.youtube.com/watch?v=50AiITZHsxg

La presse

…A à nouveau brillé, surtout au niveau choix iconographiques cette fois.

Mais il y a eu également des petits couacs en terme de ton, notamment quand Vanity Fair a tenté la carte du second degré avec un article « 7 gilets jaunes pour charger les journalistes avec classe », sauf que comme c’est Vanity Fair, il y avait réellement des liens d’achat pour des équivalents de vêtements jaunes à la fois très laids mais aussi hors de prix, ce qui fait que ni les gilets jaunes ni les journalistes n’ont goûté la calembredaine. Forcément l’article a tenu moins d’une heure en ligne, ce qui nous a appris entre autres que Michel est le boss de ce truc, et qu’il faut pas le faire chier avant le déjeuner.

Et puis il y a les sites respectifs du Figaro et de Valeurs actuelles qui ont décidé d’adopter simultanément le même design, sans doute pour mieux afficher leur passion commune pour le perfectionnisme. Là on ne sait pas réellement si c’est une bourde ou non, mais dans les deux cas ça reste rigolo.

Pétitions et cagnottes

La plupart d’entre nous n’auraient pas forcément parié dessus mais ces éléments pourtant vieux comme le monde sont depuis pas mal de temps partie intégrante du quotidien des internautes. Ainsi on a eu droit à des sollicitations de citoyens sur de nombreux sujets :

Une cagnotte pour un gilet jaune incarcéré, qui sera suspendue bien que la plateforme Leetchi reconnaisse qu’elle était légale, ce qui engendrera des commentaires mesurés comme « leetchi c’est des fiottes », comme le veut la tradition. Parce que le grand équilibre cosmique est toujours à l’œuvre même sur le web, une cagnotte « pour que Marlène Schiappa se taise » a également vu le jour, suivie d’une pétition « pour que kobini [sic] arrête leurs reprises de chansons par des comédiennes ». Ça n’a pas l’air comme ça mais on peut penser que c’est lié.

Et puis il y a ceux qui préfèrent utiliser les réseaux sociaux sans intermédiaire, pour un rapport plus direct entre l’opinion publique et l’objet de leurs revendications.

https://twitter.com/monta2Z/status/1066681584143585280

Amour

Il faut parfois aller droit au but.

Et parfois il vaut mieux se contrôler.

Ne serait-ce que pour éviter des erreurs et des quiproquos qui n’auraient pas lieu dans le monde réel, et ça c’est triste.

On peut également profiter de sa moitié pour fêter l’armistice à sa façon. Quoi que cela puisse vouloir dire.

Évidemment, l’évolution des mœurs étant ce qu’elle est, il arrive malheureusement que les parents ne comprennent plus leurs enfants, et vice-versa.

Et outre la fougue de la jeunesse, il y a aussi l’amour avec un grand A, celui qui fait qu’au bout d’un certain nombre d’années de vie commune, on peut savoir que sa femme a deviné l’origine d’agresseurs masqués sans remettre en cause sa version des faits.

https://www.youtube.com/watch?v=XNOZZRoXZJA

…Ou encore assumer le regard des autres sans souci du qu’en dira-t-on.

Et ça marche même quand on est une célébrité.

Si vous visez plutôt la performance que la relation durable, une fois que votre palmarès vous semble satisfaisant, il convient de rester élégant en toutes circonstances et d’ailleurs c’est pareil de l’autre côté, il ne sert à rien de jalouser qui que ce soit.

Enfin, pour tous ceux qui se sentent vraiment seuls lors des longues nuits d’hiver, sachez qu’il vous restera toujours Patrice Evra.

Et quelle que soit votre orientation, il ne vous jugera jamais.

https://www.youtube.com/watch?v=ujENR_EU-Eg

Technologie et progrès

Une étude démontre qu’il ne faut pas dépasser 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux pour conserver sa santé mentale, ce qui explique qu’on soit tous complètement cinglés, à l’instar de Sofiane, Frank et Maurice.

La France Insoumise sort son « canal insoumis », c’est évidemment nul et ça reste assez déprimant de savoir que ça marche mieux que Viceland France.

Sans doute inspiré par l’étude évoquée plus haut, le chanteur Grégoire sort « Connecté » un clip qui est sûrement censé faire réfléchir un auditoire incertain mais qui se contentera de faire un flop absolu.

La science avance elle aussi à grand pas, ainsi Estelle a appris à ses dépens qu’un produit colorant peut faire enfler la tête de ses usagers. Heureusement, la légendaire compassion de l’internet français a immédiatement répondu présent.



Petites annonces

La globalisation c’est aussi ça : même le New York Times n’est plus à l’abri de se faire accoster sans prévenir par un marabout. En tout cas sur Twitter.

Avec les sites et autres applis de vente de particulier à particulier, il faut parfois mettre à contribution la famille, c’est logique.

À l’inverse, Internet peut parfois tout faire déraper. Ainsi, un hôpital qui voulait seulement mener une étude sur les selles a vu son annonce relayée sur les réseaux, et a dû tout annuler en catastrophe devant le trop-plein de candidats, tant l’internaute lambda est plus que jamais enthousiaste à l’idée d’être payé pour faire caca. Beaucoup d’appelés, peu d’élus.

Les identitaires sont en galère, et à moins d’un article sponso dans le prochain Vanity Fair, leur merchandising ne va pas les aider.

Façon Don Quichotte, la guerre sans merci du site Le Bon Coin contre « toutes les entreprises qui ont ‘’le bon’’ dans leur nom » se poursuit de plus belle. Heureusement, certains ne se découragent pas pour si peu.

Il est rare qu’une simple annonce change une vie ou permette de se découvrir une vocation, mais parfois ça arrive, et en dépit des mesquins mais innombrables « ferme ta gueule t’es productrice t’as juste décroché ton téléphone et le rôle était pour elle », c’est ce qu’Alexia Laroche-Joubert nous a rappelé avec son émouvante anecdote.

On se revoit bientôt, et d’ici là n’oubliez pas, même dans les moments les plus difficiles, il ne faut jamais perdre de vue ses objectifs.

