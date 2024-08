Van Damme était complètement défoncé à la coke durant le tournage de « Street Fighter »

Le film Street Fighter sorti dans les années 90 est un ramassis de clichés gênants de classe mondiale. Basé sur le jeu vidéo du même nom, il n’est à peu près constitué que de scènes de combat entrecoupées de brèves répliques. C’est si mauvais qu’il en est bon. Et des décennies plus tard, le réalisateur du film, Steven de Souza, nous apprend, par l’entremise du Guardian , que le tournage du film a été tout aussi chaotique que ce que l’on a vu sur grand écran.

En plus d’acteurs frappés sur le plateau et de figurants qui jouaient avec de vrais couteaux, de Souza a révélé dans son récit du tournage de Street Fighter que la star du film était à peu près toujours défoncée. Jean-Claude Van Damme incarnait le colonel américain Guile, et impossible d’y croire parce qu’il est d’origine belge et ça se remarque. Mais il était la plus grande vedette de films d’action de l’époque et, apparemment, Street Fighter devait le compter dans ses rangs pour être un succès. Dans ces années, l’acteur était aux prises avec une grave dépendance à la cocaïne : il sniffait pour 10 000 $ de coke par semaine.

Videos by VICE

« Je ne pouvais pas en parler à ce moment-là, mais maintenant si : Jean-Claude était défoncé à la cocaïne au point de ne plus avoir toute sa tête », a déclaré de Souza au Guardian. « Le studio avait engagé un type pour s’occuper de lui, mais malheureusement le type en question était lui-même une mauvaise influence. Jean-Claude s’absentait si souvent que je passais mon temps à chercher dans le scénario autre chose à filmer. Je ne pouvais pas juste m’asseoir et l’attendre. À deux reprises, les producteurs l’ont autorisé à aller à Hong Kong, et les deux fois il est revenu en retard. Les lundis, il n’était pas là du tout. »

Selon de Souza et quelques autres membres de la production, la toxicomanie de JCVD (Jean-Claude Van Damme) n’était pas la seule raison pour laquelle Street Fighter a été un merdier. Pour commencer, le tournage avait lieu en Thaïlande alors qu’il y avait des rumeurs de tentative de coup d’État selon un assistant réalisateur. Comme une grande partie du budget du film avait été engloutie pour embaucher Van Damme et Raúl Juliá – qui honnêtement est extraordinaire dans le rôle du méchant, le général Bison – il n’y avait ni le temps ni l’argent pour former tout le monde correctement avant de tourner les scènes de combat. Et comme les scènes du film n’étaient pas tournées dans l’ordre, beaucoup n’arrivaient pas à suivre.

« Je ne connaissais pas le personnage, je ne connaissais pas le jeu vidéo, je n’avais pas la moindre idée de ce que je faisais », a dit l’acteur Roshan Seth au Guardian. « J’étais censé être un scientifique fou, et je me demandais : “Mais quelle sorte d’expériences scientifiques je fais et pourquoi je suis fou?” »

Pour plus d’articles comme celui-ci, inscrivez-vous à notre infolettre.

Toutefois, malgré le chaos, l’instabilité politique et la dépendance à la coke de JCVD, la production en est finalement venue à bout. Et si le film a reçu des critiques atroces, il est tout de même parvenu à récolter 105 millions de dollars.

Suivez Drew Schwartz sur Twitter.