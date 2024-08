VedeTT mérite plus que jamais votre confiance

Il y a deux ans, quasiment jour pour jour, VedeTT sortait, dans une inexplicable discrétion, un disque fabuleux, plein d’hymnes new wave névrosés et de lignes de basse relâchées, sobrement intitulé Tuer Les Gens. Une petite centaine de concerts et une reprise de C. Jérôme plus tard, le trio angevin mené par Florent Vincelot rempile avec Losing All, nouveau EP qui vient faire monter la barre de quelques crans supplémentaires, étoffant brillamment la formule déjà très efficace de Tuer Les Gens en y ajoutant précision mécanique (« It Seems To Be Natural »), irruptions héroïques (« Losing All ») et saxos contemplatifs (« Eyes »). Ça sort le 8 décembre sur Echo Orange, ça fait partie, avec Le Villejuif Underground, Jessica93 et Bryan’s Magic Tears, de ce qu’il se fait actuellement de mieux en France sur l’axe le plus opposé au Festival des Inrocks, et on vous le fait écouter en intégralité sans plus attendre, juste en-dessous, pour la première fois dans l’histoire des hymnes new wave névrosés et des lignes de basse relâchées.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/playlists/352157360%3Fsecret_token%3Ds-fnyRu&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true

Losing All sortira le 8 décembre sur Echo Orange. Vous pouvez le pré-commander ici.



Prochaines dates :

07/12 – Rennes @ 1988 (Bars en Trans)

10/12 – Angers @ Jokers Pub

11/12 – Paris @ Supersonic

14/12 – Nyon (Suisse) @ La Parenthèse

15/12 – Bulle (Suisse) @ Ebullition

16/12 – Saint Gallen (Suisse) @ Schwarz Engel