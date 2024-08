Veuillez trouver ci-joint une invitation à la Grande Fête des Morts de Valeskja Valcav

Il y a deux ans de cela on vous proposait un tête-à-tête avec Ellah A Thaun, l’une des musiciennes les plus prometteuse d’une scène rouennaise déjà bien fournie en talents sûrs (citons en vrac Opal Sword, Blame201, Greyfell, Sordide, NKRT, Mhönos…). Aujourd’hui, notre sorcière bien-aimée revient foutre le zbeul chez les corbacs en compagnie de Jill Rapport 1984 et leur alliance puissante Valeskja Valcav. Elles seront ce soir à l’affiche du festival Magnétique Nord pour présenter leur tout premier album The Shape Of Goth To Come, sorti chez Poliment Records le mois dernier. Et que dire, sinon que ce disque tient toutes les promesses de son titre ? Le duo a su digérer quarante années biberonnées à Psychic TV et aux sorties Wax Trax! Records pour venir nous recracher à la tronche un des plus violents appels à l’hédonisme acide et frénétique, dans la plus pure tradition P-Orridgienne. On ne saurait donc trop vous conseiller de vous traîner à la Station ce soir, habiter Roubaix ou Clermont-Ferrand n’a d’ailleurs jamais été une excuse valable. En attendant, le duo nous a préparé une mixtape à leur image, capable de faire le grand écart entre Moby période Animal Rights (parce qu’après tout, pourquoi pas ?), Celtic Frost et Coil. Ça s’écoute juste en dessous.

Tracklist :

Moby – Someone to Love

Excepter – When you Call

Schwefelgelb – Fokus

Ultra – New Centurion (NAMBLA version)

Hardfloor – Acperience (Live on MTV Party Zone)

Boy Harsher – Westerners

Coil – At the Heart of it All

Celtic Frost – The Usurper

Fern Kinney – I’m ready for your Love

Valeskja Valcav sera en concert à La Station – Gare des Mines le vendredi 15 décembre au soir pour la quatrième édition du festival Magnétique Nord, en compagnie de Not Waving et d’Eric Copeland. Toutes les infos sur la page de l’event .