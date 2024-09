Santé, bonheur et allégresse : on a imprimé une édition papier

À la base, on voulait lancer ce format de poche lors de notre soirée annuelle, vu qu’au moment où on bossait dessus les clubs étaient encore ouverts. Si on avait su plus tôt qu’on allait devoir annuler la VICE Nights, on aurait pris tout notre temps pour la conception du magazine.

Au lieu de ça, on a dû se dépêcher pour respecter les échéances. En d’autres termes : on s’est niqué les yeux à relire cent fois les mêmes textes en un minimum de temps et on a renoncé à dormir, tout ça pour finir par convulser sur du béton froid, les dents serrées, les bras le long du corps. Et on aurait aussi pu dire à notre graphiste de se reposer au lieu de travailler alors qu’elle avait le Covid, mais on l’a pas fait. Tout ça pour qu’au final, les mesures sanitaires se durcissent et que DHL nous livre trop tard (vous êtes toujours aussi nuls).

Cela dit, on a créé un truc qui nous ressemble assez bien : une édition papier dans laquelle il y a autant d’amour que d’improvisation. Vous pouvez toujours vous amuser à trouver des erreurs dans les textes, mais y’a rien à gagner si ce n’est le trophée de la personne la plus relou de notre lectorat.

À défaut de pouvoir vraiment rendre ce monde meilleur, voici malgré tout ce qu’on a fait de moins pire en 2021, imprimé en 2021 exemplaires (sinon c’est pas rigolo) et disponible un peu partout en Belgique dès le vendredi 17 décembre (liste des lieux ci-dessous).

ANVERS

Arte – Kammenstraat 45, 2000 Anvers

Sinsin Tattoo – Kammenstraat 63, 2000 Anvers

Think Twice – Kammenstraat 85, 2000 Anvers

FOMU – Waalsekaai 47, 2000 Anvers

Lockwood Skateshop & Avenue Store – Lange Klarenstraat 29, 2000 Anvers

Lockwood Skateshop & Avenue Store – Ijzerenwaag 3, 2000 Anvers

Cafématic – Vleminckveld 4, 2000 Anvers

Boekhandel Kartonnen Dozen – Draakstraat 34, 2018 Anvers

Nives – Harmoniestraat 25b, 2018 Anvers

BRUXELLES

Bidules – Rue Ravenstein 44, 1000 Bruxelles

KIOSK Radio – Place des Palais 10, 1000 Bruxelles

Zwangere Guy Shop – Rue Antoine Dansaert 11, 1000 Bruxelles

Arte – Rue Antoine Dansaert 50, 1000 Bruxelles

Le Daringman – Rue de Flandre 37, 1000 Bruxelles

​​Docks Caviar – Rue de Flandre 70, 1000 Bruxelles

Mr. Ego – Rue des Pierres 29, 1000 Bruxelles

Laboriver – Rue Van Artevelde 45, 1000 Bruxelles

Think Twice – Rue du Vieux Marché aux Grains 57, 1000 Bruxelles

Think Twice – Rue des Eperonniers 71, 1000 Bruxelles

Centreville Store – Rue des Chartreux 36, 1000 Bruxelles

Bison4 – Rue des Teinturiers 4, 1000 Bruxelles

Rare – Rue des Riches Claires 8, 1000 Bruxelles

Ride All Day – Rue Saint-Jean 39, 1000 Bruxelles

Montana Shop – Rue de la Madeleine 19, 1000 Bruxelles

Drugstore – Rue Moris 3, 1060 Saint-Gilles

Carhartt – 10 Rue Jean Stas, 1060 Saint-Gilles

Stoemp Skateshop – Rue de Tamines 35, 1060 Saint-Gilles

Dust Dealers – Rue Vanderschrick 22, 1060 Saint-Gilles

Boucan – Avenue Jean Volders 34, 1060 Saint-Gilles

Trucafrip – Chaussée de Waterloo 321, 1060 Saint-Gilles

Knits and Treats – Quai du Hainaut 7, 1080 Molenbeek Saint-Jean

WIELS – Avenue Van Volxem 354, 1190 Forest

GAND

Shelter Store – Hoogpoort 9, 9000 Gand

Think Twice – Ajuinlei 15a, 9000 Gand

Think Twice – Brabantdam 14, 9000 Gand

Think Twice – Nederkouter 118, 9000 Gand

Agnes & Maurice – Predikherenlei 9, 9000 Gand

Slam Skateshop – Walpoortstraat 28, 9000 Gand

SMILES Skateshop – Lammerstraat 4A, 9000 Gand

Music Mania – Sint-Pietersnieuwstraat 19, 9000 Gand

Curb Skateshop – Nederkouter 51, 9000 Gand

Bidon Coffee & Bicycle – Bisdomkaai 25, 9000 Gand

Deneef & Goemaere – Onderstraat 65, 9000 Gand

Café VenTura – Vrijdagmarkt 35, 9000 Gand

