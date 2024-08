VICE présente : Une certaine idée de l’underground à la française

Tous les deuxièmes mercredis du mois, de 12h à 14h sur Rinse France, Marc-Aurèle Baly de VICE tente avec ses invités de remonter le fil rouge de la musique à l’aide de théories plus ou moins fumeuses.

Après avoir parlé de musique de chambre et de livestreams de confinement le mois dernier, cette émission complémentaire est consacrée au micro-scènes locales françaises.

L’idée est de voir si on peut établir ou non une continuité historique entre ce qui se passait en France dans les années 70-80, et ce qu’on peut voir aujourd’hui à travers certains labels et scènes locales. Notamment au niveau de l’éclatement des genres musicaux et des pratiques, mais également du morcellement des scènes en régions, en villes, en labels, plutôt que sur une idée générale de cohérence nationale. Ou encore dans leur manière de créer leurs propres réseaux artistiques, de diffusion, de distribution. Ce qui n’empêche pas bien sûr, les nombreuses passerelles.

L’émission est à réécouter ci-dessous :

Invités :

Guillaume Heuguet (In Paradisum), Jean Carval (Editions Gravats) + un mix du label le Syndicat des Scorpions.

Morceaux joués :

Colombey – La France [Le Turc Mécanique, 2017]

France Sauvage – Brex Me Down [In Paradisum, 2019]

Ghédalia Tazartès – Mourir un peu [Cobalt, 1979]

Sourdure – Jésus s’habille en pauvre feat. ELG [Tanzprocesz, 2016]

Tracklist du mix :

20 000 Punks – Chien de Flic Aveugle Part 2

Zad Kokar – Heureusement qu’en France On Ne Se Drogue Pas (Alain Kan Cover)

A.H.Kraken – Les Murs des Bunkers

Klaus Legal – Brisé Cassé

Black Metal For My Funeral – Glorylights

Ventre de Biche – Murs de Brique

Terrine – Un Gandjot

The Anals – Zero Divided By Two

Hess – Déchaînement du Cinéma Érotique #2

Badaboum – Mini Variante

Animal en Acier – Ghetto

Lésion Blanche – Ton Père Est Un Flic

Plastobéton – Été 83

Charnier – Des Merdes Comme Toi

Kania Tieffer – Estate

