VICE s’incruste au Fire Is Gold, et voici ce qui vous attend

La saison des festivals arrive à grands pas et nous pouvons enfin vous annoncer que nous ferons partie de la programmation de Fire Is Gold 2019. Rassurez-vous, notre rédaction ne compte pas se lancer dans des sessions freestyle sur la mainstage. On va se tenir à ce qu’on sait faire: proposer des sujets qui suscitent le débat. Au programme: des talks sur la drogue en festival et la diversité, mais aussi de la musique. Voici un avant-goût de ce que nous vous avons préparé.

Qui dit sorties et festivals, dit aussi parfois consommation de drogues. Que vous comptiez vous bourrer la gueule au soleil ou prendre un petit coup de boost pour danser toute la nuit, autant le faire de manière responsable. C’est pourquoi, cet été, nous collaborons avec le VAD (centre flamand d’expertise sur l’alcool et autres drogues) pour publier une série d’articles et de vidéos sur la consommation de drogues, particulièrement en festival. Pour terminer cette campagne en beauté, nous aimerions avoir une discussion ouverte avec vous, à Fire Is Gold.

Le second débat aborde un tout autre sujet: la diversité. Le 28 août 1963, Martin Luther King a marqué l’histoire avec son speech “I had a dream”, racontant son rêve de voir un monde où nous serions tous égaux, peu importe la couleur de notre peau. Quatre jours avant le 50ème anniversaire de ce discours, nous faisons le point sur la situation en Belgique et invitons artistes, DJs, écrivains et autres à s’exprimer sur le sujet.

Ces deux débats auront lieu dans un chapiteau près du food court, parfait pour votre pause casse-croûte. Venez partager vos idées et expériences personnelles, mais attention, on ne parle pas la bouche pleine.

On suppose que vous n’êtes pas venus à Fire Is Gold uniquement pour papoter et vous en mettre plein la panse. Du coup, comme l’année dernière, nous tiendrons également une stage musicale, que nous partagerons avec Faded et Bloody Louis. Vous y verrez K1D, Zoey Hasselbank, Miss Angel et Jarreau Vandal, mais aussi la DJ Black Mamba, qui avait mis le feu à notre VICE party l’année dernière.

Bref, rendez-vous le 24 août au food corner pour prendre part à des conversations on ne peut plus actuelles. Ensuite, c’est à la VICE x Faded Stage que ça se passe.

Les tickets pour Fire Is Gold sont déjà en vente ici. Bonne nouvelle: on en a quelques uns à vous faire gagner. Remplissez consciencieusement ce formulaire.

