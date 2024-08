VICE Stage vous offre un avant-goût de la saison des festivals

Jeunes festivaliers, vous guettez avec impatience le retour de l’été et de ses rendez-vous musicaux plus mythiques les uns que les autres, mais l’attente se fait longue ? Heureusement pour vous, VICE a pensé à tout. Un « apéro festivalier » est prévu pour les plus impatients d’entre vous, rendez-vous donc à la Vice Stage ce jeudi 14 juin. La maison de disque indépendante [PIAS] ouvrira ses portes pour vous accueillir comme il se doit au 36-38 rue Sint-Laurens à Bruxelles.

Venez boire un verre avec nous et écouter de la bonne musique en live. Au programme : Float Fall et Dead Sea, deux nouveaux groupes talentueux et prometteurs.

Float Fall

Le duo belge Float Fall avait fait le buzz en 2013 avec leur premier single « Someday », et puis plus rien. Après plusieurs années de tâtonnements, Ruben et Rozanne reviennent en force avec « Hard Time Loving You ». Un son accrocheur mêlant synthé et guitare qui forme avec les deux voix des artistes une pop fraîche et moderne. Ruben révèle qu’ils sont aussi confiants que jamais et qu’ils ont maintenant une vision claire de ce qu’est Float Fall. Ça promet une suite pétillante, voire même explosive.

© Alexander Popelier

Dead Sea

Si vous n’avez pas encore entendu parler de Dead Sea (et je ne parle pas de la Mer Morte au Proche-Orient), vous voilà enfin au courant. Ce groupe français composé de quatre musiciens va vous faire décoller dans les airs grâce à leur style bien à eux propre au shoegaze. Leur dernier single « Know Where » vous emmène dans une nouvelle dimension sonore hypnotique et mélancolique. Leur exotique EP « Colorate » sorti le 4 mai dernier est à découvrir en attendant.

VICE Stage vous intéresse ? Inscrivez-vous sur le site officiel de l’événement pour tenter de remporter des places. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez un mail de VICE dans les jours à venir.

