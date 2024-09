Viceland vous présente la série Cyberwar en présence de Ben Makuch

Série événement créée par Viceland, Cyberwar passe en revue, en 22 minutes environ, les principaux enjeux du monde de la cybersécurité : de l’émergence des Anonymous au hack de Sony Pictures par les Guardians of Peace, des attaques diligentées par la Chine, au virus Stuxnet lancé contre les infrastructures nucléaires iraniennes, de la TAO (pour Tailored Access Operations), cette unité d’élite des pirates de la NSA, à l’armée numérique israélienne.

Voyageant à travers le monde, le journaliste canadien Ben Makuch a rencontré hackers, représentants gouvernementaux et dissidents pour dresser un panorama des menaces de sécurité informatique passées, présentes et futures, et tenter d’évaluer la vulnérabilité de l’information numérique aujourd’hui.



Ben Makuch sera présent en exclusivité pour Futur en Seine 2017 le vendredi 6 juin à 19h45 pour visionner et débattre avec le public sur le dernier épisode de la Saison 1 de Cyberwar : “The Race For Artificial Intelligence”.

Le domaine de l’Intelligence artificielle est en plein boom, et nous a fournir des technologies extrêmement raffinées destinées à des applications aussi diverses que la veille environnementale, le développement de voitures autonomes, la reconnaissance de visages, le jeu vidéo et l’armement. Or, les progrès dans ce domaine de pointe ont été plus rapides que notre capacité à anticiper les effets incertains de cette irruption brutale de l’IA dans tous les domaines.

Aujourd’hui, les scientifiques ne craignent pas un scénario à la Terminator où une super-IA prendrait soudain conscience d’elle-même et déciderait subitement d’asservir l’humanité. À l’inverse, ils craignent les effets subtils, graduels, invisibles et surtout incertains de la généralisation de l’IA dans nos sociétés. Pire, la confiscation des technologies de pointe en IA par l’industrie de l’armement, qui possède des budgets bien supérieurs à la plupart des labos de recherche, pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Nous avons entre les mains un outil extrêmement puissant qui peut être utilisé au bénéfice de l’humanité, ou contribuer à sa destruction. Dans cet épisode de Cyberwar, Ben Makuch a tenté de déterminer laquelle de ces deux options était la plus probable.



Plus d’informations sur la projection et la conférence : http://bit.ly/cyberwar-vice

Retirez votre pass gratuit et obligatoire pour accéder à l’événement : http://bit.ly/pass2017