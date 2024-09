[Premiere] Skrillex “Doompy Poomp” réalisé par Fleur & Manu

Écoutez, je n’ai pas encore en main toutes les clés qui me permettraient d’expliquer comment The Creators Project s’est retrouvé à diffuser en exclusivité le nouveau clip de Skrillex, sachez seulement qu’on a toujours été très fan des clips de Fleur & Manu et que Doompy Poomp sort pour le Groundhog Day, une sorte de Chandeleur avec plus de marmotte et moins de crêpes.

À l’occasion de cette journée nationale, le duo français aux multiples récompenses a transformé Doompy Poomp en une version clip de Groundhog Day – Un jour sans fin en Français – ce classique de 1993 avec Bill Murray et Andie MacDowell, qui voyait une journée se répéter à l’infini. Même pitch ici, puisqu’on suit un jeune homme au bon gout certain qui se rend à la banque dans l’espoir d’y décrocher un prêt. Comme vous allez le voir ci-dessus, chaque jour se répète mais ne se ressemble pas, petit à petit les situations deviennent des plus improbables et il est assez amusant de trouver les différences d’une séquence à l’autre, évidentes parfois mais pour certaines bien plus subtiles.

Videos by VICE

“Au départ c’était un morceau vraiment étrange, presqu’une blague, je l’avais fait il y a un moment. Fleur et Manu sont parmi mes réalisateurs de clips préférés. Vraiment. J’ai toujours voulu travailler avec eux. Beaucoup de mes fans ne comprennent pas du tout ce morceaux, certains le détestent complètement. C’est aussi pour ça que j’ai voulu en faire quelque chose de vraiment bien avec l’aide de Fleur et Manu.” explique Skrillex.

Afin de suivre l’évolution du rythme dans le morceau, les deux réalisateurs, connus pour leurs travaux avec M83, Gesaffelstein ou encore Sébastien Tellier, ont décidé de réaliser une boucle narrative où certains éléments évolueraient. “Cette boucle folle évolue de façon à être de plus en plus étrange. Un mec qui va simplement à la banque devient alors un vrai voyage” explique Fleur et manu. “Qu’importe ce qu’il lui arrive, son prêt sera refusé, et ce, même lorsqu’il essai de se servir de ses experiences passées.”

Découvrez ci-dessus et sur le site du projet comment se rendre à la banque peut vous amener à affronter des hordes de samouraïs, des banquieres sexy et même des ours vivants.