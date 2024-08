Viens grailler dans mon quartier : Bruxelles Centre avec Théo Gee

Dans ‘Viens grailler dans mon quartier’, on vous emmène pour un périple culinaire dans les endroits où les critiques gastronomiques ne mettent pas un orteil. Cette fois-ci, on part à la découverte du centre de Bruxelles avec le DJ Théo Gee, fondateur de projets festifs comme BSMNT , Airplane Mode et Les Apéros Chill .

« J’ai grandi au sud de Bruxelles et je venais dans le centre uniquement quand j’avais besoin de nouvelles sapes », m’explique Théo. « À dix-huit ans, j’ai déménagé dans le centre de Bruxelles et je suis tombé totalement amoureux de cette ville. J’ai la chance de vivre dans un appartement du centre-ville, entre De Brouckère et Louise. À cent mètres de chez moi, tu trouves des night shops et des restaurants ouverts 24 heures sur 24, ce qu’on peut rarement trouver dans la plupart des grandes villes européennes. »

Théo Gee, nom de scène de Théo Genicot, a d’abord étudié le droit pendant six ans avant de devenir DJ et de se lancer dans les événements bruxellois. Dans le cadre de ses études et de son job, il est allé vivre un certain temps à Paris et à Londres mais est vite revenu dans notre capitale. « Bruxelles n’est pas forcément la plus belle ville, mais c’est la ville que j’aime le plus car je m’y sens vraiment chez moi. Toutes les personnes avec qui j’aime traîner vivent ici, et c’est aussi la ville où j’ai commencé mes projets. »

En termes de style et d’authenticité, on peut un peu comparer les spots culinaires du centre de Bruxelles avec Disneyland. Boutiques de pralines, frites à gogo et salons de thé avec gaufres chaudes. Au milieu cette gigantesque kitscherie, il faut noter que La Bourse pourrait éventuellement devenir un musée de la bière. Ça y est, vous avez la dalle ? Heureusement, on a accompagné Théo le Brusseleir dans ses endroits favoris, ceux qui sont un peu moins connus mais où il va se sustenter quand il n’est pas en train de passer des disques au Bloody Louis.

Tonton Garby

Je rencontre Théo Gee à quatre heures de l’aprem pour la première étape de notre visite de Bruxelles-Ville : Tonton Garby, une petite sandwicherie située à proximité de la gare centrale. Théo m’attend déjà. « Hé, j’ai amené quelques vrais potes. Ces gars, c’est mon plus grand soutien dans ma carrière musicale. » Je suis un peu surprise, pas par ses potes, mais plutôt par le fait que je n’avais jamais remarqué cette sandwicherie alors que je suis venue plusieurs fois dans cette rue. « On pourrait l’appeler le secret le mieux gardé de Bruxelles, mais en fait cet endroit est le deuxième meilleur restaurant de Bruxelles sur TripAdvisor », déclare Théo. « Les sandwichs sont divins ici, mais je viens surtout pour le proprio, Mohammed. Avec lui, tu peux discuter de tout pendant des heures. La file d’attente est souvent très longue, mais c’est parce qu’il prend le temps de discuter avec tout le monde. »

L’entreprise doit son nom à Mohammed, car Garby est son nom de famille. Théo commande un sandwich au fromage de chèvre et Tonton Garby nous explique en détail de quoi il est composé : « Fromage de chèvre aux canneberges, gouda au piment, miel de trèfle d’Argentine et poires fraîches. Prenez surtout le temps de reconnaître et d’apprécier les différentes saveurs dans votre bouche. De nos jours, vous voulez toujours faire au plus vite, c’est dommage. » Je demande à Théo comment il a découvert l’endroit. « Grâce à un ami qui habite maintenant à Montréal. Je viens ici quand je passe dans le coin ou quand ce pote fait un retour au pays. »

Adresse : Rue Duquesnoy, 6

Pizzeria Baraka

Après ce sandwich, la troupe se met en route vers la Place Anneessens. « J’aimerais t’emmener à La Baraka. J’y vais souvent avec mes potes, parce que c’est vraiment pas cher et puis tellement bon. Tu peux facilement manger ici avec un grand groupe sans avoir à réserver. En plus, tout est halal, c’est parfait pour tout le monde. » Quand je leur demande quel est leur plat préféré, l’un d’eux me répond immédiatement d’un air super enthousiaste : « Le Numéro 79! » Ok, l’escalope de poulet gratinée est clairement la favorite. Théo se commande un thé à la menthe pour faire descendre tout ça.

Peu après, on est servi. Le numéro 79 ne coûte que douze euros, mais vous faites face à une bonne assiette de poulet, pâtes et pommes de terre au four. La sauce est délicieuse et le thé à la menthe comme il faut, c’est à dire très sucré. J’ai enfin trouvé l’endroit parfait pour venir me goinfrer avant ou après une sortie. « En fait, je ne sors pas beaucoup. Je pense qu’à Bruxelles, le C12 et les Bloody Louis sont des bons clubs, mais sinon, y a vraiment peu de clubs avec une ambiance similaire. Pendant la semaine, je dois taffer sur mes propres projets. J’ai un grand appartement, alors quand j’ai du temps libre, je préfère franchement me détendre et m’occuper de ma musique. » Le DJ n’a donc pas un lifestyle super wild.

« Avant, en retour de soirée, j’allais au McDo. Là-bas, je fouillais sur les tables pour trouver des tickets usagés. Puis avec ça, j’allais chercher « ma » commande au guichet. C’est comme ça que j’ai pu m’enfiler pas mal de burgers gratos, haha. »

Adresse : Boulevard Maurice Lemonnier, 48

Chao Chow City

Pendant ce temps, Andy, l’un des cofondateurs de BSMNT, a rejoint notre groupe. BSMNT est le concept fondé par Théo et de deux de ses amis, sous le couvert duquel ils organisent des soirées hip-hop underground. Théo s’occupe de tout ce qui concerne la musique. « On a commencé ce projet parce qu’on adore le hip-hop underground, et qu’à Bruxelles, y avait pas moyen de trouver ce genre de soirées. Pour le moment, on fait ça au Bloody Louis, un club assez cool d’une capacité de deux mille personnes. On a déjà booké Roméo Elvis, Faisal, Majid Jordan… En passant, notre prochain événement c’est ce samedi, et vous êtes bien évidemment les bienvenus. »

On arrive tout doucement à notre prochain arrêt : Chao Chow City, un restaurant chinois situé sur le Boulevard Anspach. « J’aime beaucoup venir manger ici parce que c’est vraiment pas cher et c’est délicieux. » Ses potes se marrent : tous les restaurants dans lesquels il m’a emmenée jusqu’à présent, il les aime parce qu’ils ne sont pas chers. « Mais allez, y a rien de mieux que le combo pas cher et super bon, non ? Je pourrais tout aussi bien me taper la Rue des Pittas [Rue du marché du fromage, où nous avons d’ailleurs réalisé un classement gastronomique des pittas, ndlr], mais là, on ferait juste des économies. »

Le menu de l’après-midi coûte quatre euros et le menu du soir, six. On a le choix entre deux plats : poulet curry ou porc à la Szechuan. On opte pour le porc, car on vient de s’enfiler du poulet et un peu de changement ne fera de mal à personne. La sauce est délicieusement épicée, les légumes cuits comme il faut et la viande super tendre. « Olala ok, maintenant je ne peux vraiment plus rien avaler », plaisante Théo. Alors allons boire.

Adresse: Boulevard Anspach 89-91

La Machine

« Là, on est à La Machine, l’un des rares cafés bruxellois à proposer des lives dans différents genres musicaux. Airplane Mode est résident ici et l’ambiance a toujours été super cool quand on est venus s’y produire. Mais je viens ici aussi quand je ne dois pas jouer et que j’ai une réunion, ou juste pour boire une pinte entre potes. C’est une habitude d’aller dans des endroits où j’ai déjà joué car je connais les gens qui y bossent du coup. » En plus de la musique live, La Machine est également réputée pour ses très bons cocktails. « D‘habitude, je bois juste de la Kriek. Je n’aime pas vraiment la bière, donnez-moi plutôt une boisson de meuf. Mais demandons aussi au barman le meilleur cocktail du bar, je le testerai après. »

La Machine est pleine à craquer, mais on parvient quand même à se tailler une place au comptoir. Le barman nous conseille un Punch Planteur, un cocktail au rhum, jus d’ananas, jus de pomme, vanille et fruit de la passion. Gentil et tout doux. Théo se commande une autre Kriek et ne prend que quelques gorgées du cocktail. « Je dois passer chez Bruzz tout à l’heure pour mixer au BSMNT show », dit-il. « C’est pas une super idée de me la coller maintenant. » Je me demande s’il n’est pas plutôt en train de penser en scred « bon et pas cher » une fois de plus, mais je lui accorde le bénéfice du doute.

Adresse: Place Saint-Géry, 2

