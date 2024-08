Visite dans le Saint-Léonard de Rowjay

Le rapper Rowjay est un jeune Montréalais de 21 ans dont le titre Tour de France a dépassé les frontières. Adepte de rap ignorant, il écrit ses premières punchlines dès l’âge de 16 ans pour être aujourd’hui considéré par beaucoup d’observateurs comme le futur du rap francophone. Avant qu’il parte en Europe pour rencontrer ses fans et collaborer avec des artistes de haut calibre, j’ai rencontré celui qui ne sort jamais de Saint-Léonard ou presque.



VICE : Pourquoi avoir écrit une chanson sur Saint-Léonard?

Rowjay : Lorsque je travaillais sur mon dernier album, Carnaval de Finesse (où la chanson apparaît), j’étais tout le temps à Saint-Léonard. Je ne suis quasiment pas sorti du quartier pendant deux mois. Lorsque Dumix (un des producteurs de Planet Giza) m’a envoyé le beat, les paroles me sont venues assez naturellement dès la première écoute. C’est vraiment un délire parti sur un coup de tête, et finalement c’est une des chansons les plus écoutées de mon dernier album.

Quelle a été la réaction des gens du quartier?

C’est drôle parce que lorsqu’on a sorti le vidéo, la réaction des gens du quartier était un peu mitigée, il y a certaines personnes qui voulaient me roast. Il y a des jeunes du quartier qui se sont dit : « C’est qui ce gars-là? Si on doit aller tirer quelqu’un dans Saint-Michel, c’est pas lui qui va nous aider! Il représente mal le quartier. » J’étais à Paris au moment où le vidéo est sorti donc je n’ai pas vraiment fait attention à tout ça. Au final, j’en ai un peu rien à foutre, je vis à Saint-Léonard depuis que je suis né. Une bonne partie des gars de mon crew, COB65, vient de Saint-Léonard, donc je n’ai pas l’impression d’être un imposteur. En réalité, je reste un gars du quartier, donc si tu t’embrouilles avec un gars du même secteur que toi parce qu’il représente ton quartier dans une de ses chansons, c’est un peu ridicule.

Comparée à d’autres chansons de rap qui représentent leur quartier, ta chanson est très chill . Pourquoi?

Je ne me voyais pas faire une track hardcore pour parler de mon quartier, parce que ça ne me correspond pas. La track reflète ma vision de Saint-Léonard et mon mode de vie. Il n’y a rien de négatif dans cette chanson, c’est même assez optimiste. Avec cette track, je n’avais pas la prétention d’être le porte-parole de tout le quartier. Je ne voulais pas dire des choses que je ne fais pas, j’ai simplement voulu exprimer ma fierté de vivre à Saint-Léonard. Je ne suis ni un rappeur street, ni un rappeur queb, je suis hors catégorie.

À quoi ça ressemble, ta vie à Saint-Léonard?

Je suis toujours dans mon sous-sol avec mes amis, j’y écris mes chansons et enregistre des démos avant d’aller en studio. Sinon, je chill au parc Ferland ou chez mon pote Pierrot. Vous [le photographe et toi] m’avez fait redécouvrir le Café Milano sur la rue Jarry Est, l’un des cafés les plus populaires de Saint-Léonard où tous les Italiens viennent prendre des cafés et manger un morceau. Ça fait plus de 40 ans qu’il existe et, sans faire de la promotion gratuite pour mon quartier, leur café vaut vraiment la peine de s’arrêter quelques minutes.

À part ça, je suis un gars qui joue beaucoup aux jeux vidéo. En ce moment mon truc, c’est la Nintendo Switch, c’est rare que je me déplace sans elle. Même quand je suis en club je la prends avec moi. La dernière fois, j’étais à l’Appartement 200 et j’y jouais alors qu’il y avait des gens qui étaient en train de turn up juste à côté!

Qui sont les gens qui vivent à Saint-Léonard?

Historiquement, c’est un quartier où il y a une majorité d’Italiens, mais avec les années la population s’est énormément diversifiée. Il y a beaucoup de gens qui viennent d’Haïti, d’Afrique et des pays arabes. Ma mère est québécoise et mon père est italien, il est arrivé ici quand il était très jeune.

Ça reste un quartier très résidentiel avec un grand nombre de parcs. Il y a beaucoup de familles avec des maisons à deux ou trois étages et des bungalows, il y a très peu de tours. Par contre à partir de 23 heures, 23 heures 30, il n’y a presque plus personne dans les rues, à part des gens pas très clairs. C’est très, très calme, mais parfois ça part en couille.

Est-ce que tu penses qu’il y a des clichés qui sont associés au quartier?

Je pense que le premier cliché que les gens ont en tête quand on leur parle de Saint-Léonard, c’est des vieux Italiens qui jouent à la pétanque dans des parcs et des familles arabes qui se baladent avec une dizaine d’enfants. Ce qui est dommage, c’est que les seules fois où on entend parler de Saint-Léonard, c’est pour des règlements de compte entre mafieux comme c’est arrivé il n’y a pas longtemps ou pour des histoires de gangs de rue. À vrai dire, c’est très rare de se faire embrouiller dans le quartier, à part si tu cherches vraiment la merde.

Est-ce qu’il y a un son spécifique à Saint-Léonard?

On peut pas dire qu’il y ait un son spécifique à Saint-Léonard, mais mes amis Dumix et FREAKEY!, qui font la majorité des beats sur lesquels je rappe, ont développé un son qu’ils appellent « St-Léo Trap ». Il s’agit d’une sorte de trap new wave assez expérimentale. Leur plan c’est de faire un projet avec moi qui rappe et qu’on appelle ça St-Léo Trap. C’est une idée qui me plaît beaucoup, mais ça ne sera pas le prochain qu’on va sortir. Les gars pensent qu’ils peuvent encore travailler sur ce type de sonorités pour arriver à quelque chose qui les satisfera pleinement. Pour te donner un exemple, mes chansons Saint-Léonard , Kung Fu Margiela et CBTJ , c’est du St-Léo Trap.

Quels sont les artistes à suivre à Saint-Léonard?

Enima, c’est le rappeur le plus populaire de Saint-Léonard, ça fait longtemps qu’il fait parler de lui dans le quartier. J’entends son nom depuis que j’ai 14, 15 ans. C’est du street rap très bien produit et qui plaît à beaucoup de gens. Cette année a été vraiment bonne pour lui, son nouvel album Éclipse a très bien fonctionné. Si tu prends toutes les vidéos qu’il a faites cette année, ça cumule plusieurs millions de visionnements, il y a très peu de rappeurs d’ici qui sont capables de telles performances. C’est clairement l’un des rappeurs québécois les plus écoutés du moment. Sinon, dans la relève, il y a JT Soul, qui a à peine 18 ans, mais qui est déjà très bon, il sort beaucoup de musique et a vraiment son propre style.

Après en termes de beatmakers, il y a Dumix de Planet Giza qui est vraiment promis à un brillant avenir. Il y a aussi mon gars FREAKEY!, un très jeune producteur qui place des beats à beaucoup de très bons rappeurs comme Lil Yachty, Caballero & JeanJass ou encore Krisy.

Quels sont tes prochains projets?

Je viens de sortir une nouvelle track qui s’appelle F-Zero qui annonce la sortie de ma prochaine mixtape d’ici la fin de l’automne. Dans ce projet, je vais revenir à du rap plus ignorant comme je faisais dans mes premiers projets. Attendez-vous à une dizaine de tracks vraiment lourdes.

Dans un futur plus proche, je passe le début du mois de septembre en Europe (France, Belgique et Suisse). Ça va me permettre de travailler avec des gros artistes là-bas comme Hamza ou mes gars Manast LL’ & Blasé. J’ai maintenant un très bon réseau en Europe, je suis connecté avec plein de rappeurs et de producteurs qui font beaucoup parler d’eux. J’y étais déjà allé un peu plus tôt cette année pour donner des concerts et j’ai pu m’apercevoir que j’avais une bonne fan base là-bas. D’ailleurs, il y a plus de gens qui m’écoutent en Europe qu’au Québec, donc l’objectif maintenant, c’est vraiment de percer là bas.

Est-ce que tu vas rester vivre à Saint-Léonard toute ta vie?

Honnêtement, ça ne me dérangerait pas, je me sens bien ici.