Ce que ça fait de vivre avec un psychopathe

Qui d’entre nous n’a jamais traité son ex de fou ou de folle ? Mais qu’en est-il lorsque la personne que vous avez épousée est véritablement psychopathe ? C’est ce qu’explore l’auteure Jen Waite dans son nouveau livre, A Beautiful, Terrible Thing. Pendant des années, Waite a mené une vie parfaite ; actrice et mannequin, elle vivait avec son mari aimant, son beau-fils adoré et son nouveau bébé. Jusqu’au jour où elle a découvert que son mari menait une double vie. Ce dernier a appelé sa maîtresse alors même qu’elle était en train d’accoucher, puis a profité de son congé de paternité pour s’installer avec sa jeune amante.

Alors qu’elle tentait de démêler le tissu de mensonges de son mari, Waite a découvert que ce dernier présentait un diagnostic relativement commun : c’était un psychopathe, à savoir une personne qui ment sans éprouver de remords et qui refuse de reconnaître ses actes ou d’en assumer la responsabilité.



Selon un article de Psychology Today, « la psychopathie compte parmi les troubles les plus difficiles à repérer. Le psychopathe paraît normal, même charmant. Il manque toutefois de conscience et d’empathie, ce qui le rend manipulateur, lunatique et souvent (mais pas toujours) criminel. » Bien que les gens associent les psychopathes à de violents criminels ou serial killers, la plupart d’entre eux marchent parmi nous. Selon le neuroscientifique Kent A. Kiehl, près d’une personne sur 150 est reconnue comme étant psychopathe.

Dans son livre, Waite chronique l’effondrement de son mariage et sa guérison. Au téléphone, elle m’a appris à repérer les signaux d’alarme.

VICE : Salut, Jen. Quels sont les signes qui montrent qu’une personne est psychopathe ?

Jen Waite : Dès le début, certains signes ne trompent pas. D’expérience, le plus commun est ce qu’on appelle le « love bombing » – un bombardement continu de flatterie et d’attention. Au départ, cela semble exagéré, puis vous vous y habituez, et ça devient comme une drogue, vous avez besoin de votre fix. Vous avez l’impression d’être le centre de l’univers, d’être adorée, comme si vous étiez dans un film. Mais en prenant du recul, vous vous demandez : « Est-ce normal de ressentir un sentiment aussi fort au bout de quelques semaines ? » C’est un signal d’alarme.

Quels sont les autres signaux ?

Les apitoiements, les histoires à faire pleurer dans les chaumières. Les agissements des psychopathes ne sont pas toujours en accord avec leurs propos, et quand vous le leur faites remarquer, ils vous racontent une histoire larmoyante qui n’a aucun rapport, du moment qu’elle vous fait ressentir de la peine pour eux. Soudain, ils deviennent les victimes et changent de récit. Cela arrivait souvent avec mon ex-mari. Ils exploitent votre réponse immédiate à l’empathie et à la culpabilité.

Existe-t-il des comportements qu’ils répètent sans cesse ?

Il faut se montrer objectif et en apprendre plus sur leur passé, car la plupart des psychopathes répètent encore et encore le même cycle relationnel. S’ils ont soi-disant des tonnes d’ex « fous » ou « folles » et qu’ils n’ont pas de très bonnes relations avec leur famille ou leurs amis, c’est parce qu’ils sautent d’une personne à l’autre et détruisent ces ponts.

Si une personne est en couple avec un psychopathe, ou toujours en contact avec un psychopathe, quelle est pour elle la prochaine étape, selon vous ?

C’est délicat, ce n’est pas la même chose que de sortir d’une relation normale, car le psychopathe aime le drame et rendra votre vie aussi malheureuse que possible. Au travers de ma propre expérience, j’ai appris que l’indifférence peut être d’une grande utilité. Ne prenez pas au mot tous les textos dramatiques que vous allez recevoir. Ça craint vraiment, je ne vais pas mentir.

Les gens se font-ils des idées fausses concernant les psychopathes ?

En effet. La plupart des psychopathes paraissent tout à fait normaux et sympathiques, charmants et séduisants. Ce ne sont pas tous des tueurs en série. Beaucoup de gens font l’amalgame entre les deux – à tort. Beaucoup de tueurs en série sont des psychopathes, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont toutes les caractéristiques du serial killer, sans pour autant que le meurtre soit leur tasse de thé – eux préfèrent la destruction psychologique et financière. Ils ne tuent pas nécessairement des gens, mais ils détruisent des vies.

Merci, Jen.