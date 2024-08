Voici ce qui arrive si vous ne mangez pas pendant trois jours

Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Du moins c’est ce qu’on a fait croire à la plupart d’entre nous en grandissant. Mais un corps de recherche de plus en plus important est en train de sérieusement discréditer cette idée. Le jeûne, sous toutes les formes, fait fureur, comme le prouvent les masses des « ripped bros », des youtubeurs démangés par l’idée de révéler les secrets de jeûne qui leur ont permis de surmonter un épisode difficile au lycée.

Pour beaucoup de gens, un jeûne équivaut à louper le petit-déjeuner. Ils rompent leur jeûne plus tard dans la journée. D’autres choisissent de sauter le dîner à la place. Chacune des tactiques aura pour conséquences un jeûne 16/8. Cela veut dire que toutes les 24 heures, on jeûne pendant 16 heures et on mange tout pendant une période de 8 heures. Une autre variante populaire est le jeûne intermittent, dans lequel on ne prend en général aucune calorie pendant une journée, et on mange tout ce que l’on veut le jour d’après.

Certains des bénéfices présumés des régimes de jeûne incluent une réduction des inflammations, des taux de sucre dans le sang, et même une prolongation de la durée de vie – même ça n’a été prouvée que sur les rats. Ça n’a pas mis longtemps pour que les gens commencent à se demander si des jeûnes plus longs entraîneraient des résultats plus prononcés. Je dois vous rappeler, si vous considérez de faire ça, d’analyser vos intentions dans la mesure où toute période étendue avec une volonté de sauter des repas peut être un signe de trouble des conduites alimentaires.

J’ai essayé de faire concilier tous les témoignages de jeûne avec des discussions que j’ai eues avec des médecins et des diététiciens afin de savoir ce qui se passerait dans mon corps si je m’engageais dans ce régime de plus en plus à la mode en ne mangeant rien pendant 72 heures de suite. Bizarrement, je n’ai pas essayé ça personnellement, mais par rapport à ce qui va suivre, il se pourrait que je le fasse.

Vous allez être affamé. Et ensuite, plus tellement

Pour beaucoup d’entre nous, sauter le petit-déjeuner n’est pas très grave, surtout quand on est suffisamment occupé par quelque chose d’autre et qu’on descend un litre de café durant la matinée. En revanche, sautez le déjeuner, et d’ici le milieu de l’après-midi, votre cerveau vous suppliera de refaire le plein. Bien sûr, il ne vous supplie pas littéralement. C’est simplement qu’il vous fait vous comporter comme un bambin grognon et irritable jusqu’à ce que quelqu’un reconnaisse les symptômes caractéristiques de ce mélange de colère et de faim et vous jette un donut à la figure.

Une étude récente s’est intéressée aux raisons de l’existence de la faim et a conclu qu’une interruption de l’homéostasie du cerveau peut provoquer une réponse émotionnelle complexe qui implique une interaction de la biologie, de la personnalité et des signaux de l’environnement. Ce joyeux bordel, ajouté à un niveau d’énergie qui fléchit et à un abdomen loquace peut rendre et rend effectivement la première partie d’un jeûne de 72 heures très difficile.

Mais si vous arrivez à la surmonter, les choses tendent à grandement s’améliorer au jour 2 ou au jour 3. « La baisse graduelle de la faim est bien documentée dans les études physiologiques qui montrent la baisse graduelle de la ghréline sur plusieurs jours de jeûne », dit Jason Fung, néphrologue basé à Toronto et co-auteur du Guide Complet du Jeûne. La ghréline, explique-t-il, est une hormone qui vous fait avoir faim. Elle est sécrétée en grande quantité quand l’estomac n’est pas étiré. Fung poursuit son explication en disant qu’une baisse de la faim arrive la plupart du temps pendant un jeûne étendu.

Je devrais probablement mentionner ici le fait que 72 heures, c’est une période de temps beaucoup plus courte que celle qu’il faudrait à une personne en bonne santé pour qu’elle meure de faim. Un éditorial publié dans le British Medical Journal qui passe en revue la documentation pertinente à ce sujet conclut que les humains peuvent survivre 30 à 40 jours sans nourriture s’ils s’hydratent correctement.

Comme le dit Alan D. Lieberson au Scientific American, la durée pendant laquelle une personne va survivre sans nourriture dépend vraiment de « facteurs comme le poids, la diversité génétique, les autres questions de santé et surtout, de la présence ou de l’absence de déshydratation ». Mourir de soif, en revanche, peut se produire en quelques heures. Dans un autre article du Scientific American, Randall K. Packer, professeur de biologie à l’université George Washington dit qu’un adulte dans un milieu confortable pourrait tenir jusqu’à une semaine sans liquide.

Vous allez puer de la gueule

Quand Fung dit que votre corps utilise votre matière grasse comme un carburant, il parle de la cétose. Pour être dans un état cétogène, il ne faut donner à son corps aucun de ses carburants préférés (c’est-à-dire principalement le glucose) et le forcer ainsi à trouver des alternatives. Quand rien n’arrive dans votre gosier, le corps commence à puiser dans les cellules adipeuses pour trouver de l’énergie. C’est pourquoi tous ces « ripped bros » sont à fond dans le jeûne : ils recherchent l’état cétogène que cela procure. Ils vous diront que c’est grâce au jeûne et à la cétose que leur corps a atteint des taux de matière grasse aussi bas et des études ont montré qu’ils ont peut-être raison à ce propos. Ce dont ils ne parlent pas beaucoup, c’est le prix à payer pour faire ressortir ces abdos.

Un résultat annexe de cette transformation du bide en énergie disponible est la production de corps cétoniques. « Le corps humain peut sécréter des corps cétoniques par l’expiration et ainsi, l’haleine est douce et fruitée », dit Amy Shapiro, une diététicienne basée à New York, qui présente donc l’odeur sous un jour favorable. Les chercheurs ont montré qu’une haleine qui sent l’acétone est une indication fiable pour montrer qu’on est passé dans un mode où l’on brûle des matières grasses. On sécrète des corps cétoniques à travers l’haleine – et l’odeur est souvent suffisamment désagréable pour que, du fait de la colère et de la faim, les gens à qui vous avez menacé de faire la peau parce qu’ils ont fait de l’oeil à votre yaourt gardent leurs distances par peur que leur visage soit attaqué par les saintes horreurs que sont vos expirations buccales.

Vous allez perdre du poids

Gardez à l’esprit que Shapiro ne considère pas le jeûne de 72 heures comme un moyen de parvenir à une perte de poids significative. « Vous allez sûrement perdre plus de poids en eau que de vrai gras car votre corps va utiliser son glycogène comme carburant avant de tremper dans le vrai gras », dit-elle. « En libérant du glycogène, on perd de l’eau et c’est généralement la raison de la rapide perte de poids. Perdre du gras prend plus de temps ». Fung, partisan du jeûne, n’est cependant pas d’accord et soutient qu’on peut perdre 700 grammes de gras en 72 heures. C’est pour cette raison qu’il dit que les gens avec un Indice de Masse Corporelle (IMC) inférieur à 20 pourraient se soumettre à un risque de malnutrition. « La plupart des gens ont beaucoup plus de gras que ça », dit-il

Votre corps passera en mode urgence

Si on est un peu vieux jeu, ne pas manger pendant 3 jours n’est pas perçu comme une super décision. En fait, dans une époque ou un lieu de pénurie alimentaire, ce serait sûrement vu comme un bel acte de stupidité. Mais si vous êtes sûrs d’avoir quelque chose à manger le jeudi, fermer votre estomac à double tour le lundi pourrait bien améliorer le fonctionnement de votre cerveau, du moins si on se réfère aux études menées sur les rongeurs.

Des chercheurs de Yale ont injecté de la ghréline dans des souris et se sont rendu compte que leurs performances dans les tests d’assimilation et de mémoire étaient meilleures qu’auparavant de 30 %. Une autre étude, conduite par l’université de Swansea au Pays de Galles, a injecté l’hormone à des cellules de cerveau de souris dans un bocal. L’injection a mis en évidence un gène connu pour déclencher la neurogenèse, un processus dans lequel les cellules du cerveau se divisent et se multiplient.

Comme je l’ai mentionné précédemment, la production de ghréline diminue après quelques jours sans manger. Entre-temps, l’estomac en sécrète beaucoup. Shapiro dit que cela pourrait être une adaptation d’un temps où les pénuries de nourriture étaient fréquentes et où les surmonter dépendait autant de la capacité cognitive que de savoir lancer le javelot. « Pendant les moments de grande faim, le corps préserve deux organes et tasse ensuite le reste », explique-t-elle – les organes préservés sont le cerveau et, chez les hommes, les testicules. « Biologiquement, c’est sûrement lié au besoin de clarté mentale pour sortir des moments de grande faim ou pour survivre à de longues périodes sans nourriture et pour continuer à faire grandir les espèces ».

Vous allez peut-être atteindre une état de conscience supérieur

« On dit que le jeûne, c’est se remettre à zéro mentalement, physiquement et spirituellement », dit Jim White, diététicien basé à Virginia Beach. Il explique que les gens qui jeûnent pendant 3 jours signalent souvent que cela leur fait affronter des émotions qu’ils refoulent et qu’ils sont du coup plus stables mentalement une fois que le jeûne est terminé. « De plus, ceux qui jeûnent apprennent à apprécier des petites choses de la vie qu’on a tendance à considérer comme acquises, comme boire un verre d’eau fraîche ou dormir dans un lit l a nuit. En se concentrant sur les connexions mentales et spirituelles pendant le jeûne au lieu des inconvénients de la nourriture et de la vie, on peut atteindre la clarté mentale, la pleine conscience ».

