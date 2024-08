Voici la meilleure façon de simuler sa mort

Il y a de nombreuses raisons de vouloir disparaître : les dettes, une relation pénible, une vie de misère, un emploi sans possibilité d’avancement, la désapprobation constante de vos amis, de vos parents et de tous les autres que vous croisez, ce genre de choses. Pour en finir, il n’y a pas de moyen plus efficace que de simuler sa mort.

L’idée de faire croire à son entourage qu’on a quitté ce monde circule depuis des temps immémoriaux, et son existence nous a été récemment rappelée, une nouvelle fois, quand on a appris que l’ex-petit ami d’Olivia Newton-John a probablement essayé de simuler sa mort. Patrick McDermott, qui est moins mort qu’on l’avait cru, a disparu en 2005 alors qu’il participait à un voyage de pêche en haute mer à bord d’un bateau ironiquement baptisé Freedom.

Videos by VICE

On sait depuis des années qu’il vit au Mexique. Une enquête de l’émission Dateline a permis de le confirmer, en plus de révéler qu’il devait une fortune en pension alimentaire. La dernière preuve qu’il est en vie nous est parvenue grâce au magazine australien New Idea, qui affirme détenir une photographie de M. McDermott, vivant, prise au Mexique au début du mois.

En découvrant cette histoire, je me suis demandé quelle serait la bonne façon de disparaître pour qu’aucun hebdo australien ne puisse me retrouver. J’ai donc posé la question à une experte, Elizabeth Greenwood, auteure de Playing Dead, un livre fascinant sur les simulations de décès de toutes sortes.

D’entrée de jeu, elle m’avertit : « Je recommande de ne rien faire de tout ça. La plupart des gens ont la possibilité de disparaître tout simplement en changeant de vie. Ce n’est rien de vraiment illégal; évidemment, ce que vous laissez derrière reviendra vous hanter, en particulier si vous êtes convoqué au tribunal et que vous ne vous présentez pas. Mais si vous êtes Monsieur Tout-le-Monde, mieux vaut simplement changer de vie. »

Cela dit, ce pourrait ne pas être une option. Imaginons que vous devez de l’argent à un cartel. Là, vous devez réellement bien simuler votre mort. Selon Mme Greenwood, Patrick McDermott, lui, s’y est mal pris. Les enquêteurs s’intéressent beaucoup aux disparitions en mer, en particulier si le corps, normalement découvert dans les jours qui suivent, n’est jamais retrouvé. Optez pour une méthode beaucoup plus simple.

Faites une longue excursion en forêt.

« J’ai demandé aux enquêteurs quels sont les accidents qu’il faut éviter. Ils m’ont dit d’éviter les cours d’eau, et que ce sont les scénarios avec fin ouverte qui sont les plus plausibles, me dit-elle. Par exemple, les gens font des excursions en forêt et il y a tout le temps des disparitions. Leur corps n’est jamais retrouvé et on ne sait pas ce qui leur est arrivé. C’est un peu moins simple que si vous êtes passé par-dessus bord et que la noyade est la seule possibilité. Il vous faut plus de nuances, plus de possibilités. »

Photo : Pexel

Donc, vous êtes parti, disons sur le sentier des Appalaches, et vous vous êtes perdu en montagne. Que faites-vous après?

Simuler sa mort n’est pas illégal en soi, mais il y a plusieurs crimes que ceux qui s’y risquent commettent souvent, comme la fraude et le vol d’identité si vous devez vous faire passer pour quelqu’un d’autre. Donc, sauf si vous acceptez d’enfreindre la loi en obtenant illégalement des pièces d’identité, vous ne pourrez plus conduire. Contre-intuitivement, vous devez aussi éviter d’essayer de vous installer dans une petite maison en région éloignée ou dans un pays lointain. Rendez-vous plutôt dans la grande ville la plus proche. Pensez-y : des gens vont constamment dans les villes parce que c’est facile d’y travailler au noir et de se trouver un logis sans pièce d’identité.

Mme Greenwood m’a parlé d’une femme nommée Petra Pazsitka, qui est disparue dans les années 80, alors qu’elle avait 24 ans. Dans un concours de circonstances opportun pour une personne qui simule sa mort, on l’a déclaré morte après qu’un tueur en série a confessé l’avoir tuée. Cependant, en 2015, elle a appelé la police après un vol à son appartement et a révélé son identité. En travaillant au noir, elle a réussi à vivre incognito sans papier pendant plus de 30 ans. On n’a porté aucune accusation contre elle, car elle n’a jamais falsifié aucun document.

C’est l’exemple à suivre, selon la spécialiste.

« Vous n’avez pas besoin de voyager, vous n’avez pas besoin de vous procurer un passeport, sauf si vous voulez dépenser beaucoup d’argent pour obtenir un vrai faux passeport, et pour ça, vous devez connaître les bonnes personnes. D’après ce que j’ai vu, mieux vaut se tenir dans l’ombre et en faire le moins possible. »

Photo : Pexel

Il est aussi important de changer d’apparence. Dans son livre, elle a présenté le cas d’un homme nommé John Darwin, mieux connu par son surnom : Canoe Man. Au début des années 2000, il s’est retrouvé criblé de dettes après avoir acheté des maisons, alors il est parti en mer en canoë et a disparu. On a retrouvé son canoë, mais jamais son corps. Il a été déclaré mort, et sa famille a reçu 25 000 $ de la compagnie d’assurance, qu’elle a utilisés pour payer une partie des dettes.

M. Darwin n’était pas mort, il a même été le voisin de sa femme pendant les années suivantes avant que le couple soit repéré lors de vacances en 2007. M. Darwin et sa femme ont été accusés de fraude et condamnés à huit ans de prison. Ils ont depuis été libérés et sont en probation. Mme Greenwood a interviewé Canoe Man pour son livre. Il lui a raconté qu’il avait changé complètement d’apparence : il avait perdu beaucoup de poids, s’était fait pousser une barbe, avait changé de coupe de cheveux, commencé à porter des lunettes et marchait même en boitant. Son changement d’apparence était si réussi, dit-il, qu’il a déjà croisé son père dans la rue et que ce dernier ne l’a pas reconnu.

Enfin, vous devez prendre conscience que simuler sa mort n’est pas une affaire de quelques jours. C’est à long terme. Si vous disparaissez ainsi, vous disparaissez pour de bon. Vous ne pouvez pas garder contact avec votre famille, vos amis, vos 4331 abonnés sur Twitter qui ne vivent que pour vos tweets. Vous devez tourner le dos à tout ce qui constituait votre ancienne vie, sinon vous risquez de vous faire prendre.

« La principale raison pour laquelle les gens se font prendre, c’est qu’ils sont filmés par des caméras de surveillance ou simplement repérés quelque part, dit Mme Greenwood. Ils se font prendre parce qu’ils ne coupent pas tous les ponts avec leur vie d’avant, ils essaient de communiquer avec des membres de leur famille ou de rester en contact d’une façon ou d’une autre. Vous devez changer absolument tout ce qui vous concerne, aller là où la plupart des gens ne penseront pas vous retrouver. »

Il n’y a pas de mode d’emploi universel pour simuler sa mort. Il existe une foule d’autres moyens, comme demander à un fixeur de vous donner un coup de main ou payer un médecin dans un pays du tiers monde pour obtenir un faux certificat de décès, etc. Mais pour simuler votre mort vite fait bien fait, la promenade en forêt fera (probablement) l’affaire.

On se voit sur le sentier des Appalaches!

Suivez Mack Lamoureux sur Twitter.