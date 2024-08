Voici les 13 photographes de notre calendrier sensuel de charité 2021

2020, c’était beaucoup de choses, mais pas vraiment sexy – à moins que vous et votre partenaire de lockdown ne soyez aussi des plans cul qui ont su comment faire usage de tout ce temps libre, bien sûr. Pour la plupart d’entre nous, 2020 a été principalement une année de merde au cours de laquelle on a dû renoncer à beaucoup de libertés et à notre vie sociale. C’était si lourd sur le plan émotionnel que la « santé mentale » est soudainement passée d’un sujet de podcast à un point de l’ordre du jour du Parlement.

En même temps, tout n’a pas été si horrible. Le monde s’est arrêté et ça nous a donné le temps de réfléchir sur le plan social et personnel. Les gens sont descendus dans la rue et le statu quo a été plus que jamais remis en question. Et puis, vous ne serez pas obligé·es de passer les fêtes de fin d’année avec votre famille, et vous n’aurez pas à gaspiller votre argent en cadeaux de Noël impersonnels pour des collègues dont vous ne connaissez absolument rien.

Cette année, vous pouvez investir votre 13e mois dans de bien meilleures choses, comme un cadeau sexy pour vous-même : le calendrier Make 2021 Sexy Again lancé par VICE et la Fondation ILA avec 13 photographes. Tous les bénéfices seront reversés à l’asbl UTSOPI, le syndicat pour l’indépendance des travailleur·ses du sexe en Belgique, quel que soit leur genre ou leur manière d’exercer.

Pour vous donner un aperçu du projet, les photographes nous ont raconté l’histoire derrière leurs images et comment iels comptent rendre 2021 à nouveau sexy.

Le calendrier « Make 2021 Sexy Again » est disponible dans la boutique en ligne de la ILA Foundation au prix de 30 €, livraison comprise en Belgique. Tous les bénéfices sont reversés à l’asbl UTSOPI, le syndicat qui représente et soutient les travailleur·ses du sexe en Belgique – quel que soit leur genre, origine, statut juridique ou sous-secteur (rue, vitrines, club, escorte, porno …).

Charlotte Abramow

VICE : Salut Charlotte, c’est quoi l’histoire derrière cette photo ?

Charlotte : C’est une image que j’ai réalisée lors d’expérimentations pour trouver des pistes de départ pour une potentielle pub pour préservatifs. Finalement, j’ai retenu cette image dans mon portfolio, j’aime son côté abstrait et le fait qu’elle évoque le fruit de la pêche.

Qu’est-ce que la sensualité signifie dans ton travail ?

J’aime apporter du second degré et de l’humour dans la sensualité, c’est aussi une façon de garder une certaine distance avec une érotisation objective. La sensualité n’est pas omniprésente dans mon travail, mais j’essaie forcément d’apporter cette chaleur colorée quand j’aborde des sujets proches de la sexualité.

Qu’est-ce qui va rendre 2021 plus sexy que 2020 ?

Je ne sais pas si la rendre sexy est la priorité, mais j’espère qu’elle sera plus rassurante, saine et stable pour tout le monde. J’espère la rendre pleine de nouvelles images et de nouvelles rencontres, et que les gens pourront se faire pleins de câlins dès que ça sera moins dangereux ! J’espère qu’on pourra aussi amortir les effets de la pandémie sur la santé mentale. C’est sexy de s’écouter, d’écouter les autres et de prendre soin de soi !

Bob Jeusette

VICE: Salut Bob, c’est quoi sur ta photo ?

Bob: Un souvenir intime de 2015.

Quel est le rôle de la sensualité pour toi et ton travail ?

Pour moi, la sensualité n’est pas seulement humaine. Un objet, une matière ou un plat peuvent aussi être sensuels.

Et comment tu comptes rendre 2021 sexy ?

Toutes les années sont sexy à leur manière.

Jonas Van der Haegen

VICE : Hey Jonas, quelle est l’histoire derrière ces images ?

Jonas : Ces deux photos font partie de ma série « Love, fuck & pray » que j’ai réalisée à Tokyo. Les images contrastent magnifiquement entre elles ; l’instantané du bondage en noir et blanc et la photo couleur plus poétique et sensuelle d’une silhouette éclairée par la lumière matinale. Il y a une certaine tension sexuelle dans les deux, mais chaque fois traduite d’une manière différente. L’une est peut-être plus romantique, l’autre plus dure.

Quelle place a la sensualité dans ta pratique ?

Personnellement, je crois qu’en tant qu’artiste, tu dois créer des choses qui te tiennent à cœur, des choses chaleureuses, des choses qui sont tes passions. Pour moi, c’est ma sexualité et la façon dont elle se traduit dans mon expérience personnelle du sexe et de l’intimité. La sensualité en fait aussi partie.

C’est quoi tes plans pour rendre l’année 2021 sexy ?

Grindr, probablement.

Olivia Lifungula

VICE : Salut Olivia, tu nous parles de ta photo ?

Olivia : 2020 a été une année difficile : devoir rester chez soi alors qu’il y a eu beaucoup de violence envers les hommes, les femmes et les enfants noir·es dans le monde entier. Je ne pouvais pas fermer les yeux là-dessus. J’ai commencé un projet personnel, qui peut changer un peu ce récit de la violence. J’ai ressenti le besoin de travailler avec des personnes noires de différents milieux, et qui s’aiment. Je voulais immortaliser des gens qui me ressemblent, de la manière la plus délicate, la plus sensuelle et la plus vulnérable possible, pour pouvoir partager nos expériences en tant qu’êtres humains d’une manière moins inquiétante. J’ai toujours voulu travailler avec Mary (le modèle d’Olivia, NDLR.), et c’était ma chance de le faire.

Que signifie la sensualité dans ton travail ?

La sensualité est une source d’inspiration constante. Je suis au top en tant qu’artiste lorsqu’un·e modèle se sent joli·e et, plus important·e et libre encore.

Comment rendre 2021 à nouveau sexy ?

En prenant plus de risques et en défendant ce qui me semble important à défendre.

Mous Lamrabat

VICE : Salut Mous. C’est quoi l’histoire derrière ta photo ?

Mous : Cette photo est tirée d’une série avec laquelle je rends hommage à la peinture de la Renaissance. Je l’ai interprétée selon les codes de mon propre univers. Supposons que je sois un peintre qui a vécu à cette époque, avec la même façon de penser qu’aujourd’hui, cette photo aurait été ma peinture.

Que signifie la sensualité dans ton travail ?

La sensualité est une forme d’attraction. Tu dois être capable d’attirer les gens avec ta photo pour qu’ils puissent la regarder plus qu’une fraction de seconde. La sensualité ou le côté sexy est important. Je ne parle pas du sexy cliché. Si je fais un dessin de ta mère, elle voudrait que ce dessin soit attirant, non ? Donc, « sexy ».

Comment rendre 2021 plus sexy ?

Pousser la fonte, mec. C’est moi qui vais être sexy en 2021.

Arnoldas Kubilius

VICE : Arnoldas, tu peux m’en dire plus sur ta photo ?

Arnoldas : Comme dans la plupart de mes projets, cette sculpture est une ode au corps masculin, aux formes, aux ombres et aux textures.

Quelle place prend la sensualité dans ton travail ?

Je vais citer une phrase de Thomas Mann, dans laquelle je me reconnais pleinement : « Nous, les artistes, ne pouvons fouler le chemin de la Beauté sans qu’Eros nous accompagne et se désigne comme notre guide. »

Comment rendre 2021 plus sexy ?

En se focalisant sur la santé mentale et physique, tant la mienne que celle des personnes qui m’entourent.

Antoine Grenez

VICE : C’est quoi l’histoire derrière tes photos ?

Antoine : J’ai pris cette photo en couleur lors d’une soirée qu’on avait organisée il y a deux ans, et qui s’appelait « Trouble dans le genre ». C’était une fête trashy, hypersexuelle, en mode fin du monde. La photo de droite, je l’ai prise dans les coulisses du défilé de La Cambre. Si tu regardes bien, tu peux voir un tatouage : « Bénie soit cette maison désir ». J’aime bien le côté brut des images. Les jambes ont quelque chose de sculptural, comme avec les statues grecques.

Que signifie la sensualité pour toi et ton travail ?

La sensualité signifie tout pour ma pratique. Je dois préciser que ces deux photos n’en sont peut-être pas les meilleures représentations : elles ne laissent pas de place à l’imagination. Mais quand je photographie dans la nature et que j’édite des formes et des couleurs organiques avec mon appareil photo, la sensualité prend vraiment le dessus. La sensualité, c’est quelque chose qui est au fond de toi, et c’est pour ça que c’est si difficile à photographier.

Comment tu vas faire de 2021 une année sexy ?

Chaque année est sexy. Il suffit de savoir où chercher. Personnellement, j’aimerais retrouver la vie nocturne – pas tant en tant que photographe qui fait des images, mais pour cultiver des moments précieux qui vous font oublier ce qui se passe. Allégeons un peu nos cœurs en abordant la vie d’une manière surréaliste et absurde.

Maxime Fauconnier

VICE : Hey Maxime, tu peux nous en dire plus sur ta photo ?

Maxime : C’est la première photo que j’ai prise de Juriji. Comme son travail m’a beaucoup inspiré, je lui ai proposé de collaborer. Par une chaude journée de juillet, on a discuté dans la cuisine de mon ancien appartement pendant que Juriji se préparait. Les lys blancs qu’elle tient étaient un cadeau de ma part.

Que signifie la sensualité pour toi et ton travail ?

Je pense que la sensualité va de pair avec la vulnérabilité et le fait d’être soi-même.

Comment tu comptes rendre 2021 à nouveau sexy ?

J’essaierai de me rendre de la manière la plus sexy possible vers les théâtres, les concerts et les cabarets à leur réouverture… d’ici fin 2021, j’espère.

Adieu & Bonne Chance

VICE : Quelle est l’histoire derrière les images que vous avez sélectionnées ?

Adieu & Bonne Chance : 2020 et son confinement nous a donné l’impression de devoir confiner nos personnalités aussi. On a eu le sentiment de perdre notre rapport à l’extérieur. L’isolement social et la privation de libertés ont fait ressortir chez nous une soif de démesure et l’envie de l’amplifier dans notre travail.

Notre duo existe depuis toujours, donc il était évident pour nous de se lancer ensemble. On a décidé d’utiliser cet isolement pour pouvoir exacerber nos physiques et nos envies afin d’être à l’apogée de ce que nous voulons être. C’est une façon de donner libre cours aux différentes facettes de notre personnalité et de refaire comme un premier pas dans un monde en retenue.

Quel est l’impact de la sensualité dans votre travail ?

La société définit nos deux différents physiques à travers des stéréotypes datés que l’on refuse d’incarner. La façon d’être désirable pour le monde ne correspond pas à nos envies, donc on modifie notre apparence librement, sans se soucier de ce qui est attirant aux yeux des autres.

La sexualisation de nos corps nous est imposée selon des standards sociaux. Si on se détache de ces standards, la sensualité prend le sens qu’on décide de lui donner. C’est une sensualité qui nous est propre et qu’on interprète à travers différents personnages.

Comment vous allez rendre 2021 sexy ?

Adieu 2020 & Bonne Chance pour 2021 !

Elie Carp

VICE : Salut Elie. Tu peux nous en dire plus sur tes photos du calendrier ?

Elie : Ces photos ont été prises l’été dernier, dans notre maison de campagne près de Paris. Elles font partie d’un projet photo sur mon père sur lequel je travaillais depuis quelques mois. On venait de finir de déjeuner, il faisait beau, je suis vite allé chercher un drap pour faire un simple portrait de lui. Après les deux ou trois premières prises de vue, je lui ai demandé de se mettre à poil. Ce qu’il a fait sans broncher. Résultat : ce sont selon moi les plus belles photos que j’ai prises jusqu’à aujourd’hui.

Quel rôle joue la sensualité dans ton travail ?

Il n’est jamais vraiment question de sensualité en amont dans mon travail, mais selon le contexte, la personne, le lien que j’ai avec, c’est un sentiment qui peut s’en émaner sans y avoir réfléchi de prime abord.

Qu’est-ce que tu comptes faire pour rendre 2021 sexy ?

Prendre des photos, essayer d’être positif et prendre des photos.

Sophie Hemels

VICE : Bonjour Sophie, quelle est l’histoire derrière tes images ?

Sophie : Après une rupture et ressenti le besoin de capturer l’amour et l’intimité. Pour moi, c’est toujours un honneur de pouvoir entrer dans les maisons des gens et de pouvoir les capturer de leur manière la plus vulnérable et intime. Sans le vouloir, ça s’est transformé en un projet photo sur lequel je travaille toujours et que je continuerai probablement de faire pendant un certain temps. Chaque couple est différent, à la fois intérieurement et extérieurement, et chacun montre son amour à sa manière.

Que signifie la sensualité pour toi et dans ton travail ?

C’est très important pour moi, même si je parle de sensualité qui va vers l’intimité et la sensualité qui concerne le soi, donc pas de sensualité pour l’autre. Ma série « love diary » a pour seul et unique but de montrer l’amour et l’intimité, et de montrer que chaque personne et toutes les formes d’amour sont belles. Il ne s’agit pas d’être sexy envers l’autre ou de séduction sensuelle, ça ne m’intéresse pas. Je veux de l’authenticité, de l’honnêteté et de la vulnérabilité et à mon avis vous trouverez le plus de sensualité.

Comment tu comptes rendre 2021 sexy ?

En lisant encore plus et en poursuivant mes études à côté de mon métier de photographe. Être sexy et se sentir sexy, ça dépend de soi. Poursuivre mes rêves et me sentir au sommet du monde me fait me sentir assez sexy. Et puis, aller à la côte en France, sentir le sel sur la peau et le sable dans les cheveux. Ça aussi, ça marche.

Mayli Sterkendries

VICE : Hey Mayli, tu peux nous en dire plus sur tes images du calendrier ?

Mayli : Les sculptures ont été faites pour un artiste qui voulait représenter ses émotions dans les masques. Il a fui sa famille en Géorgie parce qu’il est gay. On a voulu traduire sa colère à travers ces images.

Que signifie la sensualité pour toi et dans ton travail ?

Je pense immédiatement aux sens : apprécier l’odorat, le goût, l’ouïe ou le toucher. Par exemple, une simple caresse ou un baiser sur le cou peut nous faire décoller. Pour moi, la sensualité consiste à apprécier et être conscient·e de ce que vous ressentez et expérimentez. Ça signifie aussi pour moi de pouvoir exprimer vos sentiments avec amour.

En ce qui concerne mon travail, j’aime établir une connexion lorsque je réalise un portrait et je veux que la personne en question se sente bien, lui donner un coup de pouce. Cela les rend plus confiants après le tournage et pour moi en tant que personne, c’est une forme de sensualité.

Des tips pour rendre 2021 sexy ?

Respirez et ne vous inquiétez pas trop, cherchez le contact humain sans culpabiliser ni vous ramasser une amende,… Mais surtout, ressentez à nouveau la liberté. L’idée la plus sexy au monde, c’est la liberté.

Athos Burez

VICE : Salut Athos, c’est quoi l’histoire derrière les photos que t’as sélectionnées ?

Athos : La sculpture faite de rideaux était une recherche sur la forme et la suggestion, et ce à travers l’installation et le corps humain. Le nom de cette nature morte, « Mother of Curtains », fait référence à la naissance des tissus. Le portrait en noir et blanc, c’était plutôt une étude de la composition.

Que signifie la sensualité dans ton travail ?

J’accorde beaucoup d’importance à l’ensemble ; à ce que les différents éléments d’une image s’accordent. La sensualité est une belle incarnation de tout ça. Elle incarne aussi la passion pour les matériaux, la composition et les personnes que tu montres en tant que photographe. Tu joues et travailles jusqu’à ce que l’image soit cohérente et vivante.

Comment tu comptes rendre l’année 2021 plus sexy que 2020 ?

En commençant par me mettre à courir. Si ça ne marche pas, il y aura toujours du vin rouge pour sauver la situation.

