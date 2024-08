Voici les 9 meilleurs films d’horreur de la décennie (selon reddit)

Reddit est une fascinante mine de contenu. Restez à la surface et vous tomberez sur des news brûlantes agrémentées de memes qui décrivent parfaitement ce que l’on ressent quand quelqu’un nous demande de sourire. Plongez un peu plus profondément, vous pourrez y débattre de l’utilité d’un job de gardien de cimetière avec maison comprise dans le périmètre – notamment sur Dreadit, la sous-section consacrée aux films d’horreur. Mais en plus de vous ouvrir à de stimulantes perspectives professionnelles, Dreadit a gentiment compilé une liste des films les plus flippants de la décennie passée.

Les films en question ont été sélectionnés en fonction de système de classement (relativement) démocratique de reddit – voter pour ceux que vous aimez, enlevez des points à ceux que vous n’aimez pas. Et s’il est amené à changer à mesure que des utilisateurs s’y exprimeront, le classement est d’ores et déjà assez décent pour vous garantir une insomnie de quelques jours. Vous pouvez nous faire confiance, on les a tous regardés à la suite.

1. La Cabane dans les Bois, 2012

C’est quoi ? La Cabane dans les Bois est une comédie d’horreur, ce qui sonne comme un oxymore mais qui fait plutôt sens en y réfléchissant bien : quel meilleur moment pour lâcher un gloussement cathartique que lorsque tous nos muscles sont temporairement paralysés ? Le film questionne surtout de manière très intelligente les conventions du genre, se joue des tropes classiques du film d’horreur et met à mal ses stéréotypes. L’histoire s’articule – vous l’aurez deviné – autour d’une cabane dans les bois, où cinq amis décident de passer un week-end au vert. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que deux scientifiques sont à la manœuvre en coulisses et contrôlent tout ce qui les entoure. Le film est réalisé par Drew Goddard et produit par Joss Whedon, qui avait déjà travaillé ensemble sur la série Buffy contre les vampires. Apparemment, le duo s’est enfermé dans une chambre d’hôtel pendant trois jours pour écrire le scénario, histoire de retransmettre au mieux l’humeur claustro de cette fameuse cabane.

Ce qu’en dit reddit : « Le Scream de cette décennie. »

Le score sur Rotten Tomatoes : 92%

2. Hérédité, 2018

C’est quoi ? Vous connaissez sûrement Hérédité. Vous avez succombé à sa promo, vous l’avez vu au cinéma et puis dans vos cauchemars pendant quelques jours. Vous avez aussi peut-être lu cette interview du réalisateur Ari Aster donnant sa recette de la terreur. Mais si vous ne l’avez pas encore vu (ce qui est la décision la plus intelligente et rationnelle possible), voici un petit résumé : c’est un film d’horreur supernaturel dans lequel Toni Collette joue une artiste miniaturiste appelée Annie. En gros, ça parle de secrets de famille, de traumatisme et de deuil, et de destinées cauchemardesques et imparables. Peut-être pas le film à regarder si vous tenez à vos huit heures de sommeil.

Ce qu’en dit reddit : « Ça peut paraître exagéré parce que le film est tout récent, mais pour moi Hérédité est le meilleur de la décennie. »

Le score sur Rotten Tomatoes : 90%

3. Conjuring, 2013

C’est quoi ? Un couple et ses cinq filles déménagent dans une ferme délabrée du Rhode Island, mais tout ce beau monde est rapidement entraîné dans un tourbillon d’activités paranormales. Le premier indice annonçant que les choses vont mal tourner est donné par le chien de la famille, qui refuse un jour d’entrer dans la maison et meurt peu de temps après (désolé, on avait dit pas les chiens). Ce qui suit est une concoction de tout ce que vous détestez aimer dans les films du genre : des sorcières, des meurtres, de l’exorcisme. Du fun en famille !

Ce qu’en dit reddit : « Ok, donc c’est l’un des premiers films d’horreur pour lequel je me suis dit en sortant du cinéma : « Je ne veux plus jamais voir ce film ». Pas parce qu’il est mauvais, parce qu’il est génial, mais à cause de la terreur et de l’inconfort que j’ai vécu en le regardant. Mais bon, après avoir mis quelques semaines à digérer mes émotions, j’ai envie de le revoir. »

Le score sur Rotten Tomatoes : 86%

4. Green Room, 2016

C’est quoi ? Les Green Rooms sont déjà suffisamment terrifiantes d’elles-mêmes : ces salles d’attente pour musiciens, comédiens ou acteurs qui font mijoter leurs nerfs et leur stress juste avant de monter sur scène. Ces pièces sont encore pires quand vous êtes le sujet d’un film de 2015 avec Imogen Poots et Patrick Stewart. Green Room suit les mésaventures d’un groupe de punk pris en otage dans la green room d’un bar néonazi après avoir été les témoins du meurtre d’une femme par un skinhead. Au cas où vous auriez besoin d’une raison supplémentaire pour refuser un concert dans un bar néonazi.

Ce qu’en dit reddit : « L’un des meilleurs films de la décennie, tous genres confondus. »

Le score sur Rotten Tomatoes : 90%

5. The Witch, 2015

C’est quoi ? The Witch, ou « The VVitch » est un film de 2015 dont l’action prend place dans les années 1630 en Nouvelle Angleterre et suit une famille exilée de Puritains – une branche dévote du Christianisme qui voulait purifier l’Église d’Angleterre du Catholicisme, et qui a aussi essayé de supprimer Noël. Quand l’un des enfants est kidnappé par une sorcière, les suspicions se tournent vers la fille la plus âgée. Plus qu’un film d’horreur au sens strict, c’est d’abord un film très malin tenu par des thèmes féministes questionnant la diabolisation cruelle des femmes considérées hors des normes. Un thème qui résonne encore aujourd’hui.

Ce qu’en dit reddit : « C’est sauvage. Un film a combustion lente mais trop efficace. Comme un idiot, je suis allé camper après l’avoir regardé. »

Le score sur Rotten Tomatoes : 91%

6. The Wailing, 2016

C’est quoi ? Ce film sud-coréen a coché toutes les cases d’un film d’horreur sanglant de premier choix : un village perdu dans les montagnes, l’arrivée d’un mystérieux inconnu, le déclenchement soudain d’une étrange épidémie, un chaman, un peu d’exorcisme et le sacrifice de beaucoup (beaucoup trop) de poulets innocents. Pauvres poulets. Le film a été d’abord projeté à Cannes en 2016 avec une poignée d’autres films coréens qui, selon Vulture, « en contraste, ont fait passer le cinéma américain pour un cinéma maladroit et en manque d’imagination. »

Ce qu’en dit reddit : « C’est une perle du cinéma d’horreur avec des tonnes de sous-thèmes cachés, d’explications, de théories et de symboles expliqués et analysés sur internet. »

Le score sur Rotten Tomatoes : 99%

7. Let the Right One In, 2008

C’est quoi ? Prenez la douceur d’un teen movie sur un gosse de 12 ans tyrannisé par ses camarades de classe et qui se fait ami avec le nouvel enfant du quartier. Ajoutez-y un décor scandinave, quelques effets sonores du plus bel effet et une insatiable soif de sang humaib. Et vous avez Let the Right One In. Le film suédois se base sur un roman de 2004 du même nom de John Ajvide Lindqvist, et même s’il a été aspiré par la machine hollywoodienne depuis, avec un remake dans lequel joue une jeune Chloë Grace Moretz ( Let Me in, 2010), cette version restera à jamais la meilleure. Les films originaux sont toujours les meilleurs. Moitié romance, moitié horreur, ce film est une exploration de l’enfance, des relations, du genre qui ne manquera pas de vous filer les obligatoires frissons.

Ce qu’en dit reddit : « Clairement le meilleur film de vampire que j’ai vu depuis Entretien avec un vampire. »

Le score sur Rotten Tomatoes : 98%

Mentions honorables (Ils n’étaient pas vraiment 8ème et 9ème, mais ils sont si bien qu’on les a quand même mis dans la liste):

The Guest, 2014

De quoi ça parle : Dans The Guest, un invité – un soldat américain du nom de David – se pointe dans chez une famille en expliquant qu’il était l’ami de leur fils mort pendant la guerre en Afghanistan. Tout d’un coup, beaucoup de gens se font tuer, ce qui rend la fille, Anna, de plsu en plus suspicieuse à l’égard de David. Heureusement, le film réserve bien d’autres surprises, ce qui explique pourquoi le film a reçu autant de critiques positives. Le magazine Av Film a même affirmé, « la bêtise crasse a rarement été livrée avec autant d’intelligence ». Ce qui est un drôle de compliment, mais qui reste un compliment.

Ce qu’en dit reddit : « Il ne s’agit pas d’un film d’horreur au sens traditionnel du terme, mais The Guest m’a mis particulièrement mal à l’aise. »

Ce qu’en dit Rotten Tomatoes : 89%

We are Still Here, 2015

C’est quoi : l’affiche de We Are Still Here lorgne du côté du Cri d’Edvard Munch, ce qui est plutôt pertinent. Le film repose sur un trope classique du genre : une maison hantée. Lorsque Bobby, le fils d’Anne et Paul meurt dans un accident de voiture, ils déménagent dans une nouvelle maison (en réalité très vieille) en Nouvelle Angleterre. Cat, leur voisin, leur recommande de partir, en leur expliquant que leur habitat a servi de maison funéraire à la famille Dagmar vers 1800, qui a secrétement vendu des cadavres pour se faire un peu d’argent de poche. Naturellement, Anne et Paul ignorent Cat, parce que dans les films d’horreur, personne n’écoute les conseils intelligents. Ce qui n’est pas plus mal, parce que sans ça, on se retrouverait privé du festival de hurlements qui suit.

Ce qu’en dit reddit : « La simple lecture du titre du film me donne des frissons. »

Ce qu’en dit Rotten Tomatoes : 95>#/p###

Cet article a été initialement publié dans i-D UK.

