Voici les kots les moins chers encore disponibles en Belgique

Continuer à étudier après les secondaires, ce n’est ni une question de soif de connaissances, ni une question d’avenir professionnel. C’est la seule raison qui permet de vivre en kot. Où d’autre apprend-t-on à préparer des fricadelles sans friteuse ? À utiliser ses bouteilles d’Eristoff vides pour décorer la cheminée ? À faire un plan à trois en mezzanine ?



Malheureusement, beaucoup d’étudiants sont trop à la bourre, trop fauchés ou simplement trop étudiants pour se trouver un kot décent avant le début de l’année académique. Mais ne vous inquiétez pas, comme on rêve de vous aider à sortir de cette situation précaire, on vous a dégoté ci-dessous douze fantastiques chambres d’étudiants pour une bouchée de pain.

ANVERS

200 euros – Isabellalei

Photo via Studentenkotweb.

Deux cents euros, ce n’est vraiment pas cher payé pour une chambre dans le (presque) centre d’Anvers. Pour cette petite somme, vous habiterez dans un bâtiment de seulement neuf kots, et plus précisément dans une chambre parée d’un lit révolutionnaire. Les pessimistes pourraient voir ce joyau de menuiserie comme une simple armoire avec matelas, mais nous ne cautionnons pas cette attitude négative. Deux cents euros c’est, comme dit précédemment, vraiment pas cher payé. Certainement pas pour une chambre meublée. Oui vous avez bien lu : meublée. Cela signifie que le bureau ergonomique et la chaise pliante design sont également juste pour vous.

Les seules charges mentionnées sont de 8€ par mois pour Internet et de 8€ pour les sacs poubelles et le papier toilette. Supposons qu’à partir des huit derniers euros, quatre soient consacrés aux sacs poubelles et quatre au papier hygiénique, l’immeuble dispose alors d’un budget annuel pour les déchets et le PQ de :

4 euros x 12 mois x 9 kots = 432 euros.

Bon à savoir : à Anvers, un sac poubelle coûte 0,75 cent et neuf rouleaux de papier cul coûtent 2,99 euros chez Aldi. Pour le budget susmentionné, cette maison d’étudiants vous propose 1300 rouleaux de papier toilette et 576 sacs poubelles. Une opportunité absolue.

200 euros – Rue Romain Looymans

Foto via Studentenkotweb.

Les étudiants qui ont hésité entre rentrer à l’université ou rentrer dans les ordres auront ici le meilleur des deux mondes. Robert, le propriétaire, propose cette chambre « uniquement pour une fille » (bien jouée, Rob) et il a même pensé au crucifix pour veiller sur le coin étude. La propriété est située sur la rive gauche de la ville, loin de toutes ces tentations urbaines. Heureusement, il y a un lit superposé pour que de temps en temps quelqu’un du centre ville puisse venir vous rendre visite en pèlerinage. Bien que seules les filles soient autorisées. En cas d’absence de visite, vous pourrez alternativement dormir au-dessus ou en-dessous, de sorte que cette chambrette compacte de 9 m² n’arrêtera jamais de vous surprendre.

Notons que le dernier atout est l’option pension complète offerte par Robert. Pour 250 euros par mois, l’étudiant résident reçoit « tous les repas », sous-entendu « tous les repas et toutes les boissons ». 500 euros tout compris, allez go !

200 euros – Rue de la Famille

Photo via Studentenkotweb.

Il semblerait que le loyer minimum pour un appartement à Anvers est de 200 euros. Bonne nouvelle donc pour ceux qui ont un budget serré, mauvaise nouvelle pour ceux qui se sont laissés avoir et qui sont maintenant aux prises avec un appartement beaucoup trop cher pour eux. Surtout quand vous allez voir qu’il y a encore une chambre disponible dans ce qui doit sans doute être la meilleure maison d’étudiants de la ville.

La meilleure de la ville ? Jugez par vous-même en vous basant sur cette photo du jardin incroyablement chillax. Cet arbre susurre « yes mamen », les murs possèdent plus de street cred que ton pote Tony et le barbecue crie « ganja partaaay ». On pourrait discuter des heures de cette propriété, mais si ce jardin total détente (et les colocataires dreadeux qui vont avec) n’arrive pas à vous convaincre, alors il vaut mieux ne pas chercher de kot du tout.

BRUXELLES

250 euros – Square des Mirabelles

Photo via ikot.be.

Bruxelles est plus cher qu’Anvers, sorry. Comble du comble, la chambre la moins chère de notre capitale se trouve à Uccle. UCCLE ! Dans cette commune embourgeoisée où le revenu moyen est d’environ un demi-milliard d’euros par famille, un fou vous propose une chambre pour à peine 250 balles. Certes, vous devrez habiter dans 7 m², mais vous habiterez à Uccle. En plus, vous êtes loin des voyous de Molenbeek et du Canal, ce qui devrait rassurer votre grand-mère.

Gardez à l’esprit que trois choses sont importantes dans l’immobilier : ADRESSE ! EMPLACEMENT ! SITUATION ! Vous ne pouvez donc pas vous planter si vous choisissez cette chambre. Ce sera d’ailleurs probablement votre seule chance de vivre un jour à Uccle. Même si vous allez dormir dans ce que la propriétaire – probablement une fond de chat’ déshéritée – appelle pompeusement « un lit simple », ne passez pas à côté de cette échelle sociale.

250 euros – Rue du Doolegt

Photo via ikot.be.

Passons maintenant de la pointe la plus au Sud de Bruxelles à celle située le plus au Nord : Evere. Ce studio à partager se trouve dans un immeuble qui inspirera particulièrement les étudiants en Histoire du Communisme. En plus d’une merveilleuse piaule, vous pourrez trouver ici votre potentielle âme sœur. On ne sait pas grand chose sur votre futur(e) colocataire. Sauf qu’il/elle a une passion pour les installations d’art contemporain. Il y a un écran d’ordi sur le comptoir de la cuisine et une télé sur le frigo. Peut-être que ça parlera aux étudiants de l’ERG ?

D’après l’annonce, le studio dispose également d’un jardin. Prenez cette information avec des pincettes car la chambre semble être située au septième étage, au bas mot. Mais ne rechignez pas pour autant : pour 250 euros et sans frais supplémentaires, vous vous faites un nouveau meilleur ami et profitez d’une vue panoramique sur Bruxelles. Croyez-nous : ce studio est vraiment l’opportunité immobilière de l’année.

262,50 euros – Chaussée de Wemmel

Photo via MyKot.

Le troisième kot le moins cher à Bruxelles n’est pas vraiment un appartement, mais un projet, plus précisément un projet d’habitations solidaires situé à Jette, répondant au doux nom d’Oasis. Six étudiants doivent être capables de promouvoir la cohésion avec les autres résidents en provenance de différents horizons. Mais attention, ça ne se fera pas en musique, car conformément au règlement d’ordre intérieur, les instruments ne sont pas autorisés ici. Bye bye Wonderwall en acoustique.

Tout compris, ce kot coûte 340 euros, mais les bonnes actions et la solidarité, ça n’a pas de prix.

GAND

200 euros – Wolterslaan

Foto via ikot.be.

Il reste encore un kot disponible à Gand. Et c’est carrément super chic. Et il ne coûte que 200 euros. Et il fait 24m². N’y a-t-il pas anguille sous roche ? Bien sûr que si !

Gand n’est pas la ville la plus facile pour trouver un kot, mais si vous êtes prêt à assumer des tâches supplémentaires, vous pouvez conclure un bon deal. Tout comme à Bruxelles où vous pouvez vous trouver un nouveau meilleur ami, vous aurez ici l’occasion de faire partie d’une nouvelle famille. Tout compris, vous paierez à peine 200 euros. Donc, comme le disent les propriétaires « le loyer est avantageux ». Mais en échange de cet avantage financier, vous serez contraint d’aller chercher la petite Lou (5 ans) et le petit Gus (3 ans) tous les jours après l’école. Etudiants en maternelle, pédagogie ou pédiatrie ? C’est ici votre chance.

D’après les parents – qui sont sans doute over charette – vous devrez vous occuper des mioches à raison de 20 heures par mois. Toutefois, si vous choisissez de bosser dans un café pendant 10 heures à 10 euros de l’heure, vous pourrez également vous permettre un loyer de 400 euros. Peut-être celui d’après.

400 euros – Groenestaakstraat

Foto via ikot.be.

Le deuxième kot le moins cher à Gand ? Il vous en coûtera 400 balles. Dit comme ça, ça peut sembler beaucoup, mais attendez de voir le palace. Vous vivrez dans une villa de la rue résidentielle Groenestaakstraat, située dans un quartier calme près de l’église Sainte-Marie. Et vous ne devrez même pas vous occuper des enfants des autres. Au contraire, vous profiterez même du luxe d’avoir une femme de ménage. Et ce sera de la plus haute nécessité, car vous ne pourrez certainement pas entretenir vous-même cette salle de bal.

Non mais, vous avez vu ce lit double ? On est sûrs que ce sont des oreillers en plume d’oie. Et regardez, même votre bouteille d’Ice-Tea Green est déjà prête à être bue après votre cours de tennis. Tellement convaincant.

1.425 euros – Slinke Molenstraat

Photo via ikot.be.

Troisième kot le moins cher à Gand ? 1425 patates ! Non, mais attendez. C’est vraiment une bonne affaire. Vous avez seulement besoin de trouver trois amis et de savoir apprécier la déco soignée. Pour 1425 euros, vous jouissez d’une maison mitoyenne tout à fait charmante dans un quartier de Gand en pleine gentrification avec quatre chambres spacieuses. La maison a été récemment rénovée et il faut le voir pour le croire. La façade a été rénovée avec goût, les cadres des portes ont été peintes dans un rouge vif super trendy et chaque chambre est équipée du combo lavabo/urinoir indispensable à l’étudiant un peu crado que vous êtes. Charmant comme tout.

Selon nos calculs, vous payerez donc 378.50 euros par personne. Si vous avez encore trois amis qui sont tout aussi excités que vous à l’idée de dormir dans des lits d’enfants, ne ratez pas cette chance.

LIEGE

230 euros – Bois Delawe

Photo via Kot-Liège.

À Liège, prendre un kot équivaut pratiquement à acheter un penthouse. Enfin si l’on en croit cette annonce. Où d’autre pouvez-vous dégoter un studio pour 230 euros avec – asseyez-vous : cuisine, salle à manger, toilettes, douche, bureau, bibliothèque, lit, table de chevet et même une œuvre d’art (ou quelque chose s’en rapprochant) ? Vous pensez sans doute que c’est trop beau pour être vrai. Peut-être même avez-vous raison, car pour l’électricité, vous devez vous arranger vous-même et les charges sont de 40 euros. Mais dans quelle autre ville pouvez-vous avoir, pour un bon gros 270 euros, un studio avec : cuisine, salle à manger, toilette, douche, … Si vous êtes encore en train de lire ceci, c’est que vous ne cherchez clairement pas un kot à Liège.

Une dernière précision : selon le propriétaire, le logement n’est accessible qu’en voiture, vous devez donc prévoir un budget supplémentaire pour acheter une caisse. Mais dans quelle autre ville pouvez-vous avoir, pour 270 euros et un prêt sur dix ans, un studio avec : cuisine, salle à manger, toilette, douche, …. Hein ?

260 euros – Heid du Moulin

Foto via Kot-Liège.

Non, la photo ci-dessus n’a pas été prise avec un objectif grand angle. Et oui, cette salle de fitness couverte peut être louée pour seulement 260 euros. Il y a 50 euros de charge, mais 310 euros, c’est encore très peu cher. En plus, vous vivrez dans une banlieue verdoyante à quinze minutes à peine de l’université. Quinze minutes en voiture. Mais cela ne signifie pas que vous devrez en acheter une. Trois autres étudiants habitent cette villa située dans une rue en cul-de-sac. Avec un peu de chance, vous pourrez faire du co-voiturage. C’est même déductible des impôts pour les employés. Probablement pas pour les étudiants.

C’est dommage, parce que vous n’aurez pas le droit de vous domicilier ici, mais ça se comprend. Quel étudiant voudrait quitter cet endroit tellement cosy après ses études ?

280 euros – Rue Reynier

Foto via Kot-Liège.

Le meilleur pour la fin : le plus beau kot parmi les moins chers du pays. Dans ce somptueux duplex de la rue Reynier, tout est comme il faut. Cette habitation est le résultat de la perspicacité architecturale d’un ingénieux bricoleur. C’est le kot belge par excellence. Pour tirer le meilleur parti de l’espace à disposition, l’étudiant dort dans le toit, accessible par un escalier artisanal servant également de penderie. La pièce est aussi équipée d’un évier/urinoir qui rappelle vaguement Duchamp, d’un coin salon et de beaucoup de lumière naturelle. Pas de charges cachées. Le loyer est de 280 euros tout inclus.

Le fait que ce kot soit destiné à un étudiant avec un certain savoir-vivre est prouvé non seulement par l’architecture complexe, mais aussi par les sièges élégants et surtout par l’affiche Tempocolor. Il n’y a qu’une seule raison pour laquelle ce kot est encore dispo : c’est un endroit pour les fines-bouches. Donc parfait pour vous.

