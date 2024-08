Voici les meilleures vidéos de skate belges de 2018

Toute la culture et l’art de vivre de la scène locale du skate est à découvrir dans notre série VICE « LE SKATE EN BELGIQUE ».

Le skate n’est pas, en soi, une compétition. Il n’y a donc, en principe, pas de gagnant. Cela dit, on n’a pas pu résister à compiler cette petite liste avec les meilleures vidéos en provenance de la scène skate belge. Ces skateurs en question méritent d’ailleurs tout notre respect, une admiration sans limite et une adoration aveugle pour ce qu’ils ont accompli. Ça ne prend que quelques minutes à regarder, mais c’est bien souvent le résultat de semaines, de mois et parfois même d’années de travail. Essai raté après essai raté, c’est une bataille constante. Non seulement pour les skateurs, mais également pour leurs caméramans qui doivent rester d’une concentration sans faille lors de chaque tentative. La manière de filmer, de monter et de choisir la musique peut faire d’une même vidéo un top ou un flop. Ces douze skateurs et vidéastes méritent amplement leur place sous les feux de nos projecteurs. On se demande même si 2019 va arriver à enterrer ça.

Phil Zwijsen : Further on the Road

Âge : 32 ans

: 32 ans Ville : Anvers

: Anvers Statut : Pro

: Pro Sponsors : Carhartt, Nike SB, Element, Dakine, Lockwood Skate Shop, Muckfuck Wheels, Ashes Griptape, Mellow Socks, Carve Wicked, Monster

: Carhartt, Nike SB, Element, Dakine, Lockwood Skate Shop, Muckfuck Wheels, Ashes Griptape, Mellow Socks, Carve Wicked, Monster Instagram : @philzwijsen

Phil Zwijsen est l’un des skateurs les plus cohérents et les plus créatifs de notre pays. Avec son large répertoire de vidéos – dont même une sous la pluie – personne ne peut le nier. Phil est d’ailleurs internationalement reconnu en tant que skateur et réalisateur : ce n’est pas pour rien qu’on le voit souvent dans la Sainte Bible, aka Thrasher.

Avec la vidéo Further On The Road, filmée et montée par Guillaume Perimony, il fait ses preuves pour la énième fois. En gros, il s’est tapé un road trip à travers la jungle bétonnée d’Amérique et en est revenu avec un chef-d’œuvre de 4h54. On vous recommande également d’aller jeter un œil au montage 16mm de Guillaume. Super classe.



Jarne Verbruggen : Jacky Jacky

Âge : 26 ans

: 26 ans Ville : Malines

: Malines Statut : Pro

: Pro Sponsors : Nike SB, Element Skateboards, RVCA, Independent Trucks, Muckefuck Wheels, Area 51 Skatepark, Lockwood

: Nike SB, Element Skateboards, RVCA, Independent Trucks, Muckefuck Wheels, Area 51 Skatepark, Lockwood Instagram: @jarneverbruggen

Il serait vraiment dommage de ne pas mentionner Jacky Jacky, le projet audiovisuel de Phil Zwijsen (dont nous venons de parler plus haut). La première partie de Jacky, également de Phil, est sortie en 2016, mais sa suite est encore plus forte. La combinaison des images en noir et blanc avec des classiques flamands comme BO rend ce film unique. Dans cette vidéo, on peut observer le meilleur du skateboard belge. Thrasher a correctement corrigé le titre de la vidéo en « Jarne et ses amis », puisque bon, Jarne Verbruggen y agrippe bien sûr le rôle principal avec ses tricks.

Youness Amrani : Insta Remix

Âge : 27 ans

: 27 ans Ville : Hasselt

: Hasselt Statut : Pro

: Pro Sponsors : Nike SB, Almost, Venture, Swiss, Mob, Hélas, SML Wheels, Push Skateshop

: Nike SB, Almost, Venture, Swiss, Mob, Hélas, SML Wheels, Push Skateshop Instagram : @younessamrani

Ça fait maintenant presque quatre ans que Youness est skateur pro pour Almost et ça fait un moment qu’il ne nous avait pas livré une vidéo entière. Ces derniers temps, on l’a plutôt vu poster des clips sur Instagram. Venture Trucks, son sponsor, en a fait une belle petite compilation avec une touche de Big L. Bon d’accord, c’est pas vraiment une vidéo de format classique, mais elle appartient tout de même à cette liste. Si vous vous demandez encore pourquoi, cliquez sur play, matez les images et vous ne pourrez qu’être d’accord avec moi.

Axel Cruysberghs : Elite Vol 1. | OJ Wheels Team

Âge : 24 ans

: 24 ans Ville : Poperinge

: Poperinge Statut : Pro

: Pro Sponsors : Toy Machine, Independent Trucks, Volcom, SBQ, Spitfire, Bronson

: Toy Machine, Independent Trucks, Volcom, SBQ, Spitfire, Bronson Instagram : @axelcrusher

Si vous êtes – comme pas mal d’entre nous – spectateur assidu de VICELAND, vous avez sans aucun doute vu Axel dans King Of The Road. Vous avez aussi probablement remarqué qu’il peut même épater les meilleurs skateurs du monde. Axel est sans aucun doute le skateur belge le plus célèbre et, l’été dernier, il a prouvé une nouvelle fois au Nokia BK Skateboarding d’Anvers qu’il était également très bon en compétition.

Dans cette vidéo de la team OJ Wheels, Axel obtient le dernier plan, ce qui, si vous ne le saviez pas, est vu dans le monde du skate comme étant la meilleure partie de la vidéo. Axel se montre ici sous son meilleur jour avec des grinds qui font venir l’eau à la bouche.

Jonathan Vlerick : Vans Belgium in Lisbon – The Lives

Âge : 22 ans

: 22 ans Ville : Courtrai

: Courtrai Sponsors : Volcom, Vans, Habitat Skateboards, Thunder Trucks, Spitfire Wheels, Bones Bearings, Rampaffairz Skatepark, SBQ Skate Boutique

: Volcom, Vans, Habitat Skateboards, Thunder Trucks, Spitfire Wheels, Bones Bearings, Rampaffairz Skatepark, SBQ Skate Boutique Instagram : @jonathanvlerick

Dans cette vidéo, Jonathan Vlerick détruit les meilleurs spots de skate de Lisbonne. Avec ses coéquipiers Yeelen Moens et Jonathan Thijs de Vans Belgium, ils ont réalisé cette superbe vidéo en une semaine. On voit bien qu’ils s’éclatent dès le lever du soleil. Le réalisateur Jort Salens de Bandz Productions a capturé ça encore mieux que Spielberg n’a filmé La liste de Schindler. C’est pour dire. Bon, tous les trois sont excellents, mais le bigspin de Jonathan Vlerick à 4:40 est plus parfait que les spaghet’ bolo de ta mère.

Logan Da Silva Ortiz

Âge : 17 ans

: 17 ans Ville : Berchem

: Berchem Sponsors : Lockwood, DC Shoes, Circle Skateboards, Pop Trading Company, Transind Skatedist

: Lockwood, DC Shoes, Circle Skateboards, Pop Trading Company, Transind Skatedist Instagram : @logandasilvaortiz

Retenez bien ces mots : le cadet de la liste, Logan Da Silva Ortiz, ne sera pas un oublié de la scène skate belge dans les années à venir. Mais ces mots n’auront de sens que si vous avez vu sa première vidéo officielle. Les images proviennent de quelques clips shooté à Anvers pendant un an et demi.

À cause de ce long temps de préparation, de nombreux fans sont restés sur leur faim, mais le résultat les rendra plus satisfaits que des boulimiques au Lunch Garden. Logan a réalisé ce projet avec son, selon ses propres mots, «G, depuis le premier jour», Quirino Fernandes. Gardez un œil ouvert sur Logan.

Yeelen Moens : Pop Trading Company, Antwerpen

Âge : 26 ans

: 26 ans Ville : Anvers

: Anvers Sponsors : Vans, Antiz, Lockwood, Pop Trading Company

: Vans, Antiz, Lockwood, Pop Trading Company Instagram : @yeelenmoens

Le passage de Yeelen Moens tiré de la vidéo de Pop Trading Company sur Transworld est plus épique que de voir un phoque manger avec des baguettes. La manière de skater, de filmer et d’éditer rend cette vidéo extrêmement originale. Elle a été entièrement tournée à Anvers pour présenter la nouvelle collection d’hiver de Pop Trading. Ce beau petit film a été réalisé et monté par Sami El Hassani. Skatement parlant, 2018 aura été une excellente année pour Yeelen. On se demande bien comment il va nous surprendre en 2019.

Kevin Tshala : Urban Yoga

Âge : 29 ans

: 29 ans Ville : Ronse

: Ronse Sponsors : éS, Thunder, Bones Wheels, Bones Bearings, 19.91 Denim, Diamond Supply, Souljahgrip, Homemade Skateboards, Stance Socks, Rampaffairz, SBQ

: éS, Thunder, Bones Wheels, Bones Bearings, 19.91 Denim, Diamond Supply, Souljahgrip, Homemade Skateboards, Stance Socks, Rampaffairz, SBQ Instagram : @kevintshala

Dans la dernière partie de cette courte vidéo de Homemade Skateboards, Kevin montre à quel point il est techniquement doué. À moins que vous ne soyez atteint d’Alzheimer, ces derniers temps on ne peut pas vraiment parler de la scène skate belge sans penser à Kevin. Pendant quelques mois, il a commencé à chercher des spots à Bruxelles, Gand et Ostende avec les réalisateurs Geoffrey Van Hove et Bart Flour. Les tricks que vous voyez durant ses sessions justifient aisément sa place dans cette liste. Matez-moi cette enchaînement à 1:33 et vous allez piger ce que je veux dire.

Aura Bredart : KAAFastrophic

Âge : 27 ans

: 27 ans Ville : Waterloo

: Waterloo Sponsors : Globe, Sweet Skateboards, Rampaffairz skatepark, Skateboutique, Jacker

: Globe, Sweet Skateboards, Rampaffairz skatepark, Skateboutique, Jacker Instagram : @aurabredart

Depuis 2012, Aura skate en Wallonie avec sa team Kaaf. Ce crew se compose d’une dizaine de skateurs et sort une nouvelle vidéo de temps à autre. Cette année, elle s’appelle KAAFastrophic et la première partie a été consacrée à Aura. En une minute et demie, elle montre ses meilleurs tricks de 2018, filmés et montés par Phil Mottet, et c’est à voir.



Arthur Bultynck : NIGHT MOVES

Âge : 24 ans

: 24 ans Ville : Gand

: Gand Sponsors : Zero Skateboards, Vans Europe, Independent Trucks, OJ Wheels, Bronson Speed co., Slam Shop Gent

: Zero Skateboards, Vans Europe, Independent Trucks, OJ Wheels, Bronson Speed co., Slam Shop Gent Instagram : @artieb

Arthur Bultynck avait très envie de faire une vidéo et ça, on le pige assez vite en matant Night Moves, filmé dans tout sauf ce qu’on pourrait appeler des circonstances idéales. Comme son nom l’indique, la vidéo ne contient que des images prises de nuit. Parce qu’Arthur n’a eu le temps de skater et filmer que le soir après son taf. Et n’oubliez pas que cette vidéo a également été tournée en hiver. On ne peut que deviner à quel point ça a dû être difficile pour lui et son vidéaste Ruben Vermeulen. Chaque jour après le travail, skater jusqu’à deux ou trois heures du mat’ et refaire la même le lendemain. Et le surlendemain. C’est ce qu’on appelle du dévouement. Grâce à des sources que je garderai secrètes, j’ai appris qu’on pourrait s’attendre à recevoir du nouveau matos d’Arthur début de 2019. On se demande bien avec quoi il va venir cette fois-ci.



Nick Steenbeke : Zehma 4K

Âge : 26 ans

: 26 ans Ville : Gand

: Gand Sponsors : DC, Primitive, Slick Wheels, Slam Skate Shop, Hurray

: DC, Primitive, Slick Wheels, Slam Skate Shop, Hurray Instagram : @steenbekenick

Nick Steenbeke est un putain de skateur pour qui tout semble n’être qu’un jeu d’enfant. Dans cette vidéo, Zehma 4K du crew gantois Zehma, il le montre d’ailleurs clairement. La merveilleuse vidéo teintée années 90 compte plus de vingt skateurs. Pas facile de choisir, mais Nick mérite clairement de figurer ici. Le réalisateur et monteur Ruben Vermeulen a également droit à une ovation pour les nombreuses heures qu’il a consacrées à cette tâche. Si vous avez encore des doutes à propos de Nick, allez voir Laurens juste ci-dessous. Vous n’allez plus douter.



Laurens Willems : HASHBROADCAST2.0

Âge : 22 ans

: 22 ans Ville : Hasselt

: Hasselt Sponsors : Adidas, Skate Mental, Push Hasselt, Universal, Arrow

: Adidas, Skate Mental, Push Hasselt, Universal, Arrow Instagram : @laurens_willems

Laurens termine l’année avec un rôle dans HASHBROADCAST2.0 de Moose. Moose Productions est un collectif fondé par Bart Flour et Rob De Clercq. Ils font des clips visuellement forts depuis plusieurs années et cette vidéo ne fait pas exception. Il est en grande partie tourné en Belgique, avec un mini-bout à Paris qui fait étinceler la cerise sur le gâteau.

En plus de ses études d’ingénieur industriel, Laurens a consacré ce qui lui restait de temps libre pour s’entraîner. Malheureusement, il a dû s’absenter un moment à cause d’une déchirure du ménisque. On lui souhaite une bonne santé pour 2019. Tout le monde le sait, mais c’est vraiment la chose la plus importante.

Lire plus de reportages sur le SKATE en Belgique.

