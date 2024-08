Vos meilleurs plats de gueule de bois

J’adore sortir, aller danser et boire entre meufs – ou avec d’autres potes qui savent faire la fête. C’est tout ce que je demande pour un samedi soir. Par contre, les lendemains de cuite me ruinent sévère. Le manque de sommeil, le réveil en gueule de bois, alors que le monde continue de tourner (et mon estomac aussi). Pas fan. Sans oublier le fait que mon mec n’aime pas m’entendre me plaindre et, sans un ou deux cachets, je ne fais pas le moindre pas hors du lit avant 16 heures. C’est comme ça que je perds tout mon dimanche et, le lundi, je finis par dégueuler derrière mon écran d’ordi, blottie sur le canapé, dans le même sweat à capuche que la veille. Vous voyez le tableau.

Mais s’il y a bien une chose qui peut améliorer tout ça, c’est la bouffe. J’ai d’ailleurs développé un rituel – et non, j’en n’ai pas honte – qui consiste à obliger mes potes à préparer avec moi un petit-déjeuner anglais vegan composé d’œufs-tofus, de champignons, de toasts et d’avocats. Après ça, je peux gérer ma journée et aussi préparer mon propre repas le soir. Du moins, c’est ce que je crois à chaque fois. Parce qu’en réalité, quand les coups de 19 heures sonnent, je finis quand même par commander un truc. C’est con, c’est du gaspillage d’argent, et aussi de la nourriture qui se trouve dans mon frigo depuis trois jours. Donc, me voilà avec mon burger végé bien épais, ses frites grasses, le Coca et les nuggets végé. Ce n’est peut-être pas très sain pour un corps qui se remet d’un empoisonnement – littéralement –, mais parfois, on en a besoin. Et je suppose que le gras est de loin l’option la plus choisie en cas de gueule de bois ?

J’ai demandé à mes potes quel était leur hangover food préféré, et pourquoi.

Frederik (25 ans) – Un taco wrap

Quand j’ai la gueule de bois, je prends toujours un taco wrap. Je suis peut-être fauché, mais marcher pour aller en acheter me donne la force de me sentir mieux. Je le prends dehors parce que c’est moins cher et qu’il y a plus de choix qu’en ligne. J’adore les trucs gras. Je prends toujours la même chose : un grand avec de la viande hachée, du poulet et de la sauce algérienne. Y’a quelque chose dans cette combinaison qui me plaît.

Y’a beaucoup de gens qui aiment manger McDo ou Burger King, mais mes trucs gras réunis dans un petit wrap, c’est tellement bon. On adore ou on déteste. Après un repas comme ça, je me sens mieux physiquement, mais je me sens aussi un peu coupable d’avoir mangé du fast-food.

Patrick (26 ans) – Un poke bowl

En fait, mon plat de cuite préféré c’est juste de l’Aquarius et du pain blanc sec avant de dormir. Et quand je me réveille et que j’ai la gueule de bois, je bois encore plus d’Aquarius. Mais le plus grand conseil, en réalité, c’est surtout de faire sa journée comme on le ferait normalement. Ne restez pas à vous morfondre dans le canapé. Je mange rien de spécial, je fais ce que je ferais n’importe quel autre jour, même si je me prends souvent un poke bowl à midi. Dans ma tête, c’est plein de vitamines qui vont me permettre de tenir le coup.

Coline (23 ans) – Des pâtes avec beaucoup de fromage et une sauce grasse

Si j’ai de l’argent, je commande un gros plat de pâtes bolo du Schievelavabo ou chez Tontons. Mais si j’ai pas d’argent, je les fais moi-même. Mais c’est un effort de cuisiner dans ce contexte. Parfois, je le fais même le matin, mais ça dépend de l’heure à laquelle je me réveille. En général, quand j’ai la gueule de bois, j’ai besoin de nourriture salée, pas sucrée. De toute façon, je préfère le salé au sucré. Si je me sens fatiguée d’avoir trop mangé, je me détends avec une série ou je fais une sieste. Je pense que les pâtes aident. J’ai lu quelque part que pour surmonter une gueule de bois, il faut manger des graisses pour absorber l’alcool. Je sais pas si c’est vrai, mais c’est ce que je fais.

Anna (26 ans) – Une assiette vide avec un Fanta

Je peux pas voir de nourriture quand j’ai la gueule de bois. Au moins jusqu’à ce que mon estomac se calme. Jusqu’au moment où je commence à m’évanouir, en fait. À ce moment-là, je mange une tartine avec des œufs, parce que c’est la seule chose que mon estomac peut tolérer. Mais y’a quand même pire dans la vie que de se faire punir par son corps parce qu’on a bu comme un trou.

Lise* (25 ans) – « N’importe quelle merde grasse – peut-être un McDo »

Je peux pas dormir longtemps. Même si je me couche à 7 ou 8 heures du matin, je me réveille toujours à 10 heures. Chez mes parents, je suis parfois tentée de sortir quelque chose de salé du frigo – famille italienne, c’est très cliché, mais y’a généralement des pâtes ou de la pizza. Donc je les mange.

Sinon, j’attends midi et je vais au McDo : nuggets, frites et un gros cheeseburger avec de la sauce chinoise – vous avez ça ici ? Parfois, je commande depuis chez moi parce que j’ai la flemme en mode gueule de bois. Quand j’étais plus jeune, je commandais plus souvent, mais maintenant je marche jusqu’au McDo. Ça me donne l’impression de renaître. Mes gueules de bois ne sont généralement pas si terribles que ça, j’ai de la chance. Parfois, je suis même productive.

Rian (28 ans) – Couscous végétarien et makroud

Quand j’ai la gueule de bois, y’a un combo qui fait vraiment des merveilles en ce qui me concerne. Mais avant de commencer, je dois boire deux grands verres d’eau. Là, si je mange pas immédiatement, je me sens encore plus mal. Par exemple, les jours chills de gueule de bois – quand j’ai pas l’intention d’être productif – je mange un couscous végétarien avec beaucoup de bouillon et du makroud pour le dessert, toute la journée.

Ce combo est assez lourd, mais le lendemain, t’as l’impression de n’être jamais sorti faire la fête. Si je peux, je demande à ma tante de me préparer un couscous authentique, mais en général, je commande dans une boutique marocaine ou tunisienne. À Gand, y’a pas de vrai kabyle, donc c’est la meilleure option.

Vic (26 ans) – « De la merde grasse, du Pizza Hut surtout »

J’ai toujours une gueule de bois très forte, donc je peux jamais vraiment manger avant l’aprèm, mais dès que je suis capable d’avaler quelque chose, c’est toujours un truc gras, en général une pizza de chez Pizza Hut ou un truc du genre. J’y vais principalement à pied parce que c’est la seule excuse que j’ai pour sortir. J’opte toujours pour une pizza peperoni, parce que c’est pas trop gras et c’est croustillant, avec suffisamment de fromage, mais sans la merde qui te fait encore vomir après. Je m’en sors toujours avec de la nourriture grasse. Et je sais que c’est pas de la nourriture, mais de l’Aquarius lemon, c’est divin, ça change toute ta gueule de bois, tout devient plus supportable, plus faisable. C’est pour te faire remonter tes électrolytes. Ça te permettra peut-être pas de surmonter la gueule de bois, mais tu seras mieux.

Emily* (26 ans) – Galettes de maïs avec houmous et crudités

Si c’est une gueule de bois légère, je fais pas grand-chose d’autre que ce que je ferais normalement et les « symptômes » disparaissent au bout d’environ 2 ou 3 heures, et après un café. Dans le cas d’une gueule de bois plus forte, je peux vraiment être à fleur de peau toute la journée. Maux de tête, nausées, vertiges, sensation d’avoir trop chaud puis à nouveau trop froid… Après une soirée bien arrosée, j’arrive jamais à dormir plus que quelques heures non plus, donc je suis fatiguée aussi.

De toute façon, j’ai l’estomac sensible et ça limite aussi les types d’alcool que je peux boire pour ne pas être misérable le soir même. Mais ça m’arrive de m’en foutre et de boire quand même. Dans ces cas-là, je prends un dafalgan et je bois du Coca zéro. Je sais pas pourquoi, mais ça aide à soulager les nausées. En ce qui concerne la nourriture pour la gueule de bois, je suis assez fade, aussi à cause de mon estomac sensible. Si j’ingère quelque chose, c’est généralement quelque chose de très basique comme des galettes de maïs avec du houmous et des légumes crus, que j’ai toujours à la maison au cas où. En soi, j’ai vraiment des envies de nourriture grasse dans ces situations, mais je peux pas absorber grand-chose d’autre et mon corps ne pourrait sûrement pas tolérer quoi que ce soit de gras.

Mariam (25 ans) – « Sans aucun doute, un burger gras et des frites »

Ma gueule de bois dépend de mon budget ! Quand je sors en mode bières, j’ai de très grosses gueules de bois, et avec des cocktails, jamais. C’est hyper dingue. C’est pour ça que, inconsciemment, j’évite de me jeter trop vite sur de la bière. Mon plat préféré en cas de gueule de bois c’est, sans aucun doute, un hamburger gras avec des frites. Surtout quand j’ai la gueule de bois avec des potes. Ensuite, en fin d’après-midi, on commande quelque chose et on s’enfile la première et meilleure série qu’on trouve. Je me sens pas forcément mieux quand j’ai mangé gras, mais j’ai vraiment envie de comfort food, c’est plus fort que moi. Ça dépend aussi un peu de l’endroit où j’achète mon burger. McDo, c’est mauvais par défaut, avec ou sans gueule de bois. Si je prends un burger chez Ellis ou BABU, je me sens vraiment OK. Mais oui, c’est mon budget qui détermine si je vais bien ou mal avec ma gueule de bois.

Quand je suis seule, je me laisse parfois tenter d’aller au resto. Parfois, je me contente de faire des pâtes avec ce qu’il me reste à la maison. Mais en réalité, des samedis comme ça, en général j’ai juste assez d’énergie pour me doucher et me brosser les dents.

*Noms d’emprunt pour protéger l’identité de la personne en question.

