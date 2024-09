Vous mériteriez des baffes pour être passés à côté du deuxième album de Beat Mark

Si vous êtes passés à côté de Contemporary Is Temporary, le deuxième album de Beat Mark, j’ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c’est que vous êtes vraiment nuls, mais ça j’ai l’impression que vous le saviez déjà (si vous en doutez encore, checkez vos billets pour We Love Green, ça doit être écrit dessus). La bonne, c’est que vous allez avoir droit à une séance de rattrapage, ce dont vous pouviez vous douter aussi vu que c’est écrit plus haut (mais savez vous seulement lire ? La question mérite d’être posée).



Groupe parisien formé en 2009, Beat Mark a donc sorti il y a pile un an et demi l’impeccable Contemporary Is Temporary, deuxième disque de qualité prestige dont on avait déjà largement parlé à l’époque. L’engin était alors sorti sur Azbin Records, discrète maison belge qui a malheureusement, mis la clé sous la porte depuis. C’est fâcheux, j’en conviens. Mais parce qu’il existe une justice sur la Terre des Hommes, Contemporary Is Temporary a bénéficié au printemps dernier d’une salutaire réédition, en format cassette chez Burger Records, ce label californien débile chez qui on croise les Black Lips, Thee Oh Sees, Ty Segall mais aussi Suicidal Tendencies et Christian Death.



Musicalement, rien n’a changé : on est toujours quelque part entre Teenage Fanclub sous morphine et Feeling Of Love sous protection solaire – soit, en gros, de la pop sublimement ouvragée et enregistrée avec des moufles. L’univers étendu du disque a, lui, en revanche, été augmenté d’un clip, et pas n’importe lequel, celui de « I’m Looking Forward », soit mon morceau préféré de l’album à égalité avec « Teenage Fever ». Vous ne l’avez pas vu ? C’est normal : il est disponible juste-en dessous, pour la première fois dans l’Histoire des baffes qui se perdent, des billets pour We Love Green et de la pop sublimement ouvragée.



La version cassette de Contemporary Is Temporary est disponible chez Burger Records.



« I’m Looking Forward » figurera sur la compilation Burger World France qui sortira le 30 juin et sur laquelle on retrouvera, aux côtés de Beat Mark, La Femme, Halo Maud, Rendez-Vous, Grand Blanc, Cannery Terror et Juniore, entre autres.



N’hésitez surtout pas à relire notre interview de Chloé Labaye, batteuse de Beat Mark, mais pas que.