Vous ne pouvez pas headbanger sur la musique de Victime

Victime, c’est le nouveau meilleur espoir post-punk de et du Québec – comme le confluent des grooves nomades de Lizzy Mercier Descloux et de l’âpreté mélodique de Sonic Youth. Le trio a dévoilé le fébrile EP Mon VR de rêve en novembre 2016 (réédité en mars dernier sous Michel Records) et rapplique le 23 février prochain avec La femme taupe : un premier album de post-punk dans le zeitgeist, polymorphe, grinçant, ondulé, et aussi débordant qu’internet. Ça varge. Il ne se passe pas souvent des choses telles, par ici.

Le groupe, composé de l’ex-Ponctuation Laurence Gauthier-Brown à la basse et aux cris et les ex-Nimbes et membres de La Fête Simon Provencher et Samuel Gougoux, respectivement à la guitare et à la batterie, dévoile aujourd’hui Fatigue, premier extrait de cet album à paraître.

VICE les a rencontrés pour jaser pérennité, cœurs recollés et abondance (d’internet).

Parlant de FET.NAT, on retrouve leur saxophoniste Linsey Wellman sur quelques pièces de l’album. Cette connexion Québec-Gatineau s’est amorcée comment?

S. P. : On connaît bien FET.NAT, on voulait du sax sur l’album, pis Linsey, c’est vraiment un pro, il pratique le souffle continu. On lui a envoyé un rough mix, il nous a renvoyé trois, quatre versions de solos, pis c’était ça. C’était très internet. Pis le résultat est vraiment bon.

Votre EP était stimulé par la rupture; c’était la genèse du band, des cœurs brisés qui s’assemblent pour clamer et exulter. Pour l’album, ça va mieux?

L. G.-B. : On est en paix.

S. P. : Au début de la nouvelle relation de Laurence, on lui disait qu’il allait falloir qu’elle brise son couple pour pouvoir faire le prochain album. Fait que, finalement, si ce n’est pas bon, on peut toujours blâmer ça sur le fait qu’elle est heureuse.

L. G.-B. : Fatigue, ça parle d’avoir de la misère à gérer les charges de travail et le stress. On va tous les trois à l’école, le band va vite, et on remet souvent des choses à demain. Ça fait qu’on se lève pis qu’on a toujours trop d’affaires à faire. Mais il n’y a aucune toune qui est créée autour des paroles : des fois, je fais juste dire un peu n’importe quoi en attendant de trouver des « vraies » paroles, pis les gars me disent que j’ai pas besoin de trouver autre chose, que c’est ben bon de même.

S. P. : Il n’y a aucune toune qui est créée autour des paroles, mais il y en a qui sont créées parce qu’on a les titres. Comme Virus Super Danger, c’est le nom d’un gars que je ne connais pas sur Facebook, il est en Inde, je l’ajoute toujours dans nos conversations pis il ne répond jamais. Robot humain, c’est parce que des fois il y a des gens qui taggent le nom du band par erreur, genre « les Victimes du tremblement de terre bla bla bla ». Pis il y a un gars qui a commencé à nous écrire parce qu’il cherchait des trucs pour intimider le monde, pour faire des victimes, genre. On lui répondait des niaiseries pis un moment donné il nous a demandé : « T’es qui dans le fond, un robot ou un humain? »

Bien que l’album La Femme taupe sorte le 23 février prochain, Victime – robot ou humain, peu importe, dans le fond – est déjà en train d’enregistrer un nouvel EP. Tant mieux.

