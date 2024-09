Voyage au bout de la notte

Discotex – une combinaison du terme « discothèque » et du néologisme « urbex », qui se réfère à l’exploration des structures urbaines abandonnées et/ou en ruine – est un projet mené par Domenica Melillo, diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Naples.

Ce qui a débuté comme une thèse de fin d’études s’est transformé en un vrai voyage documentaire qui a duré neuf mois, durant lesquels Domenica a tracé à travers toute l’Italie à la recherche de night-clubs abandonnés qui étaient encore populaires il y a 10, 20 ou 30 ans. Partant de villes du Nord comme Turin, Milan et Reggio Emilia, jusqu’à Formia, le long de la côte méditerranéenne, et Avellino plus au Sud, Domenica et son équipe ont découvert certains des anciens repaires les plus prisés du pays : l’Ultimo Impero, le CafèSolaire, le Marabù, le 7Up et le East Side. Ils ont aussi ouvert les yeux sur l’évolution sociale des loisirs nocturnes qui a transformé ces immenses édifices de ciment en horreurs écologiques. Ces parcs d’attractions musicaux géants ont fermé pour de nombreuses raisons – certains n’avaient aucune autorisation, d’autres ne payaient pas leurs impôts, ne respectaient pas les normes de sécurité, fermaient les yeux sur la consommation de drogue dans leur enceinte, ou n’ont tout simplement pas résisté au changement de mentalité d’une partie du public.

Mais si vous ouvrez bien les oreilles lorsque vous vous trouvez dans l’enceinte de ces lieux, vous pouvez encore sentir le ronflement de la basse qui a résonné des nuits entières dans chacun de ces murs. Domenica a pris des photos de chacun de ces clubs et a ensuite chargé les images dans Audiopaint, un logiciel qui convertit des données visuelles en données audio. Le programme génère une fréquence sonore en ajustant différentes variables – la couleur et les pixels ; le tempo et la limite de fréquence, par exemple. Afin de rendre les réverbérations exactes et la qualité de son de chaque espace, Domenica a établi la fréquence minimum à 20 hertz, soit la fréquence audible la plus basse ; le maximum correspondait à la date de fermeture de chaque club. Le résultat consiste en une série d’explosions de sons et de bruits, qui, d’après Domenica « étaient avec surprise très proches de ceux entendus à l’intérieur de chacune de ces discothèques abandonnées, une sorte ce gémissement lointain ».

