La discographie de Kanye West vue par la saisie prédictive de l’iPhone

À l’avenir, tous les emplois deviendront obsolètes. Les nouvelles avancées technologiques élimineront chaque parcours de carrière viable et, par la même occasion, le besoin de main-d’œuvre. Le recours aux humains deviendra si rare que même creuser des tranchées dans des conditions dangereuses sera considéré comme une opportunité d’emploi intéressante. Les artistes étant les travailleurs les moins utiles, leurs emplois seront supprimés en premier.

Bientôt, les critiques et les journalistes chargés de donner leur avis sur des œuvres ne seront plus pertinents, car les ordinateurs et les robots seront en mesure de produire des évaluations plus rapides et plus précises, et ce, avec moins de marge d’erreur. D’ailleurs, l’art lui-même sera produit par des ordinateurs et des robots capables d’analyser rapidement des données pour obtenir un résultat optimal.

Videos by VICE

Afin d’accélérer cette transition et mettre fin à nos souffrances, nous avons décidé de combler le fossé entre technologie et critique musicale, histoire de prendre de l’avance. Grâce à la saisie prédictive de l’iPhone, on a laissé l’algorithme de remplissage automatique d’Apple passer en revue tous les albums de Kanye West.

Car quel meilleur candidat que le mec dont les frasques et les positionnements politiques et sociétaux aléatoires remplacent désormais pour ainsi dire la musique ? Surtout lorsque cette dernière se déploie dans autant de coups de guidon tellement intempestifs et imprévisibles qu’ils en deviennent, à force de tourner à vide, paradoxalement désespérément attendus.

Après avoir sorti, dans le désordre, un morceau plein d’excréments juste pour troller Drake, enfilé puis retiré sa casquette « Make America Great Again » puis envisagé de se présenter à la Présidence des États-Unis, des duos embarrassants avec T.I et joué à cache-cache avec les dates de sortie de ses disques, on ne trouve désormais chez Kanye West presque plus de mystère. Il y a deux jours, on nous apprenait que son Yandhi tant attendu et maintes fois repoussé allait tourner autour de la question de l’empowerment des femmes (après avoir plus ou moins moqué le mouvement #MeToo sur l’album d’avant), donc pourquoi pas après tout.

Même si parfois, les résultats de notre petite expérience se sont révélés un peu déroutants, ça ne sera jamais pire que les mots que nous autres, êtres humains, lui consacrons habituellement. Et puis de toute façon, West évolue tellement dans une autre catégorie, extraterrestre et autonome, hors-sol et hors de contrôle, qu’il ne sert peut-être plus à rien de commenter. Juste se retirer et observer calmement le désastre à l’œuvre – ou le miracle, au choix.

Voici donc la discographie de Kanye West vue par nos seigneurs tout-puissants de chez Apple. On se voit dans les tranchées. Oui, même toi, Steve Jobs.

Yeezus a toujours été la chose la plus importante au monde, bien sûr. « Ahhh je suis amoureux de vous ce soir et je suis désolé de ne pas pouvoir l’être ! » Kanye West a été le premier à le dire. C’est juste toujours la même chose. Mais si vous n’avez pas de chance avec cet album, vous n’entendrez jamais parler d’autre chose. C’est vraiment bon pour vous d’y penser. Si vous avez besoin d’autre chose, vous pouvez le faire demain, puis quelques heures avant la fin.

Ye a un peu plus de reconnaissance pour l’avenir de ce monde que Trump. Pourquoi pas cette petite chose qu’on appelle… se préparer pour le week-end ? Ouais ! On va s’en occuper. Mais Kanye a une très mauvaise idée – si tout le monde veut un nouvel album, il n’aura jamais de travail. C’est ce qu’un grand fan devrait être – le premier sur Twitter est le meilleur au monde. À moins qu’il ne soit passé au niveau suivant, il n’arrêtera jamais de jouer au même jeu. Peut-il être là en ce moment ? Ou va-t-il simplement jeter un coup d’œil aux autres critiques ?

My Beautiful Dark Twisted Fantasy parle de ce qui se passe lorsque vous rentrez chez vous et que vous avez gagné un steak gratuit. Ça parle de la décennie glorieuse où nous pouvions le faire, c’est certain. La seule personne que vous pouvez appeler est la mauvaise personne – c’est le seul moyen. Même si ça semble être le cas à l’heure actuelle, c’est le jour idéal pour que vous puissiez réaliser vos rêves avec vos propres rêves de rêves à propos de vos rêves. Certes, Kanye n’allait pas vous faire savoir ce que nous avons eu pour le dîner ou ce que nous pouvions manger pour lui. La faim n’est pas une bonne chose – elle ne l’est tout simplement pas. La faim pour la semaine prochaine est le repas le plus délicieux. Quand vous arrivez au travail et que beaucoup de choses se passent, c’est la dernière fois. Cet album a une super dose en premier lieu et la musique est écrasante.

808s and Heartbreak était la partie la plus importante de la conversation que vous avez eue avec votre vie. C’était tellement bizarre que vous n’ayez pas compris que c’était la même chose que de passer une bonne nuit de sommeil ou un peu plus que ça. West n’a pas envie d’avoir un nouvel appareil photo pour le loyer. Il n’a pas envie d’avoir une bonne photo d’un bon moment. Il veut faire partie de ce jeu où il peut jouer beaucoup de gens, et il en a l’occasion. Regardez ça attentivement un jour avant que ce soit encore pire.

Graduation est tellement amusant qu’il vous fera réfléchir à ça un jour avant de vous faire des amis. C’était le meilleur. Ye a toujours été le plus populaire à dire : « L’Amérique a une énorme estime pour la nourriture la plus délicieuse ». Cet album a une superbe nouvelle chanson au sommet et rien ne pourra l’arrêter, même si vous n’en voulez pas. Finissons-en. Personne n’a été un gentil garçon depuis un an. Kanye si, cependant. Une application géniale pour les enfants, une mère géniale pour l’application, un bon moment en famille. C’est ça un grand homme – une grande base de fans pour ton anniversaire.

The Life of Pablo est une personne très agréable avec qui traîner. Il n’y a rien de mal avec cet endroit mais ce n’est pas une bonne idée. Bien que la partie la plus importante de cette chanson soit une nouvelle chanson, elle ne cessera jamais de jouer. L’année dernière, la chose la plus populaire était de participer à un combat gigantesque – rassemblons-nous et retrouvons-nous bientôt. Mais si vous voulez essayer, on peut y remédier. West est la meilleure partie de cette année, mais il veut aussi un disque qui ne fonctionnera pas. Il a dit qu’il ne souhaitait pas se faire couper les cheveux aujourd’hui, mais qu’il ne prévoyait pas de sortir ce soir parce qu’il voulait rentrer à la maison.

The College Dropout ne sait pas vraiment si c’est la meilleure partie de l’avenir ou de l’autre. Le disque ne va pas bien mais ce n’est pas grave. Kanye et les garçons le font depuis le premier jeudi de chaque mois – depuis leur dernière visite. Kanye dit : « Je ne vais pas bien, bien sûr, mais je ne vais pas arranger les choses ! » Le rappeur ne peut pas être un homme célibataire avec sa petite amie. Elle veut être avec un ami. C’était juste un rappel parfait que nous avions convenu d’un couple. Ils ont été la partie la plus importante du business.

Late Registration arrive à la prochaine génération de réseaux sociaux et, pour une raison quelconque, la société a évolué. Enregistré dans un bar avec des gens très sympas, c’est tellement cool et amusant pendant un petit moment, mais ce n’est pas vraiment difficile de trouver le bon mélange. Une chose qui ne vous décevra pas, c’est son apparence. La couverture n’était pas une partie importante de ce programme mais elle demande beaucoup plus que des efforts. Merci de le prendre comme ça.

Yandhi sera le moment de revenir sur ce point à l’avenir et d’être heureux. Le hip-hop a toujours été la chose la plus horrible. Au cas où vous n’auriez pas eu la possibilité d’examiner la question, vous voudrez peut-être essayer, mais ce n’est pas grave. N’oubliez pas la prochaine fois ou quelque chose d’autre auquel vous pourrez penser pendant au moins une heure. Mec, c’est le genre de chose que vous pouvez faire pour quelques projets et puis vous arrêter. Kanye a évolué.

Envoyé de mon iPhone.

Noisey est sur Facebook, Twitter et Flipboard.