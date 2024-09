Whoohoo ! On a reçu « Back To The Shack », le nouveau clip de Weezer

Il y a pile 20 ans, j’achetais mon exemplaire du Blue Album dans un HMV d’Oxford, en Angleterre et j’ignorais à quel point Weezer allaient retourner mon petit être adolescent avec leurs pop-songs éléphantesques, leurs paroles de gros nerds au coeur tendre et ce son de Big Muff ultra-compressée (enfin, je crois que c’était une Big Muff).



20 ans plus tard, Weezer vont tenter de retourner mon être adulte avec Everything Will Be Alright in the End, leur nouvel album produit par Ric Ocasek, qui sortira la semaine prochaine et dont on vous présente ci-dessus le premier clip, « Back To The Shack », réalisé par Warren Fu (Julian Casablancas, The Killers, Haim, Daft Punk — le type connait à peu près son métier).