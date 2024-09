MUNCHIES présente : la semaine de la cuisine chinoise

Ce n’est pas grave si votre plat préféré, c’est le canard laqué. Vous n’avez pas à rougir si vous êtes prêt à faire des kilomètres pour une assiette de raviolis vapeur ou un potage pékinois bien relevé. Ce n’est pas un hasard si le dimanche soir, dans un mélange de flemme et d’excitation, vous commandez toujours la même formule à emporter au restaurant chinois d’en bas. Car n’importe qui doté d’un minimum de goût – et de dextérité dans la bonne tenue des baguettes – sait que la cuisine chinoise est un océan de saveur dans lequel il est bon de plonger de temps en temps.

La cuisine chinoise, dans sa diversité et ses spécificités, reste assez méconnue en Occident. Pour preuve, celle que l’on consomme en Europe et aux États-Unis est souvent très éloignée, dans la forme, de celle que l’on consomme dans l’empire du Milieu. D’aucuns diront que c’est lui rendre hommage que de l’interpréter ou de « l’occidentaliser », d’autres diront, au contraire, que c’est la pervertir.

Toujours est il que, dans ses multiples représentations, la cuisine chinoise s’appréhende avec curiosité et appétit. La cuisine chinoise, c’est des millions de plats à déguster et à apprécier – et au moins autant d’avis divergents sur la bonne façon de les consommer. C’est la raison pour laquelle, dans la semaine qui vient, on vous a cuisiné la bouffe chinoise à toutes les sauces. On ira enquêter sur l’ingrédient mystère des nouilles chinoises ou sur les traces du jambon sec chinois qui date de l’antiquité. On donnera la parole à des personnalités de la communauté chinoises en France, comme Chi Wah Chan, le sommelier du thé, ou Éliane Cheung, l’illustratrice surdouée qui dessine les recettes chinoises mieux que personne. Entre temps, on fera le point sur les différentes représentations de la cuisine chinoise en occident et on n’oubliera pas, c’est promis, de vous filer toutes nos meilleures recettes de spécialités chinoises.

On espère vraiment que tous les sujets qu’on publiera parleront d’eux-mêmes et sauront éveiller votre curiosité, du coup on ne vous en dit pas plus. En attendant, vous pouvez prendre un siège et vous installer confortablement : bienvenue à notre banquet qui célèbre la bouffe chinoise, bon appétit (个饱) !