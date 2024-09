Ce chef du Noma est obsédé par son levain

Faire un article sur le Noma en ne parlant que de son pain frise clairement le blasphème. Si le restaurant de René Redzepi a ébranlé tous nos principes gastronomiques et envoyé le monde entier à Copenhague dans une quête effrénée du nirvana nordique, ce serait néanmoins une erreur de passer à côté de son élément (en apparence) le plus banal et prosaïque.



Négliger le pain, c’est mal comprendre l’intention première de Redzepi quand il ouvre le Noma il y a treize ans au Strandgade 93 à Christianshavn. Et Rasmus Kristensen, l’homme en charge de la boulangerie du restau, est là pour éviter ce faux pas.



« Je pense que le pain est un truc de nerds, ce qui le rend super cool », assène Rasmus. « On m’a demandé de m’investir à fond sur le pain au Noma parce que c’est la première chose que goûte René chaque jour. Et pour être honnête, le pain est aussi la seule chose qui change quotidiennement à 100 %. Parce qu’avec le pain, tout change en fonction de la personne qui le fait. »



Cela fait deux ans que Rasmus peaufine un pain qui a évolué en s’adaptant aux goûts et aux savoir-faire. Sa base de travail ? Un levain traditionnel vieux d’au moins dix ans.

« Ce levain doit nous suivre jusqu’au Mexique », soutient-il. « C’est obligé. Je ne vais pas tout recommencer à zéro. Ce serait horrible. Quand le Noma a déménagé en Australie, j’ai conservé une partie de mon levain au Studio où l’un des chefs pouvait le surveiller. J’en ai aussi passé une partie à Kadeau avant de congeler le reste. J’en ai aussi filé un peu à une ex qui voulait bien s’en occuper. »

Ce ne serait pas plus simple de l’emporter également au Mexique ? « Bien sûr, mais ce ne serait pas logique de l’utiliser là-bas puisqu’on va faire des tacos. » Rasmus affirme avoir complètement retravaillé son pain depuis deux ans : « Si on compare avec le pain qu’on fait maintenant, c’est radicalement différent. » Il a ajusté sa recette, testé différentes céréales, comparé les températures en cuisine et commandé de nouveaux fours pour le Noma.

Au Noma, voici les étapes que suit Rasmus pour obtenir une belle tranche de pain en partant d’un pâton humide : vers 13h, il mélange une portion de son levain avec de l’eau et un mélange de farines contenant de la farine de blé Øland (venue de Kornby Mill), de la farine de blé complète de la même marque et une farine d’une céréale ancienne qu’on appelle ici sort nøgenbyg (littéralement, orge noir nu). « Ça sent l’étable quand je prépare ça, comme si on rentrait dans une ferme », ajoute Rasmus.

Il faut ensuite pétrir le pâton pendant une heure à l’aide d’un robot, puis il est mis à reposer pendant deux heures dans un récipient en plastique. « J’enfonce toujours un thermomètre dans le cul du pâton », dit-il. « Pour être bien sûr que la température est autour de 26°C ». Le pâton est ensuite « plié » toutes les demi-heures et puis vers 16h, on met le pain dans des paniers. À 20h30, on le laisse refroidir toute la nuit. Le lendemain à 10h, il pourra être cuit.

Chaque jour au moment de faire le pâton, Rasmus met 25 g de côté. En lui apportant assez d’eau et de farine à des moments précis, Rasmus obtient suffisamment de levain pour la fournée du lendemain. « De cette manière, une cuillère à soupe de levain peut donner 19 miches de pain dont chacun des 130 convives aura une tranche. C’est dingue. Et c’est pour ça que je m’excite même encore maintenant quand je vois du levain – c’est de la magie. »

Nourrir le levain avec de la farine et de l’eau ne ressemble peut-être pas à de la magie, mais c’est en tout cas essentiel pour obtenir un pain aux saveurs équilibrées, précise Rasmus. Étant donné qu’on bosse là avec un organisme vivant, c’est une affaire d’intuition autant que de recette. Le niveau de fermentation et d’amertume doit être constant – c’est pour ça qu’il faut nourrir le levain à la même heure chaque jour avec une eau toujours à la même température. Et il ne faut jamais, jamais céder à la tentation d’ajouter de la levure chimique au pâton.

« Mettre de la levure chimique dans du pain, c’est comme y balancer une grenade », affirme Rasmus. « Cela provoque plein de réactions en très peu de temps et le pain n’arrive pas à le supporter. La levure chimique rend la boulangerie plus facile et moins chère. Votre pâton va monter quoi qu’il arrive tellement la levure chimique est puissante. Moins on en utilise, plus il est difficile de faire cuire le pain et plus il faut ajouter de l’eau. Mais c’est comme ça que c’est le meilleur, quand c’est plus dur à faire cuire : la pâte devient plus fluide. » C’est exactement ça que recherche Rasmus. Au Noma, il tente de réduire au minimum l’acide acétique du pain – c’est cet élément qui donne son goût si caractéristique au pain de seigle – en y augmentant l’acide lactique – ce qui donne au pain un goût plus doux, presque crémeux. Quand le restaurant est fermé, Rasmus emmène son levain chez lui et il la nourrit. « Je dois le faire. Sinon, elle serait déséquilibrée le lundi. J’ai déjà essayé de la laisser au frais le samedi soir, mais ça ne stoppe pas l’acide acétique. Le lundi, c’est trop fermenté. »

À une époque, Rasmus passait tout son temps libre à s’entraîner à la Batting Bakery d’Ordrup. Ce n’est peut-être pas l’endroit le plus recherché pour un gourmet mais selon Rasmus, c’est là qu’on trouve le meilleur pain de tout le Danemark (« si vous voulez tester le meilleur pain du Danemark, le plus à cheval sur les détails, il faut aller chez Batting »). Avant de travailler au Noma, Rasmus n’avait pourtant jamais fait de pain au levain. C’est son savoir-faire de pâtissier – acquis notamment lors de ses expériences chez Stammershalle à Bornholm et chez WD-50 à New York, entre autres – qui l’a fait rentrer au Noma. Aujourd’hui, il passe la moitié de son temps à y préparer le pain, l’autre moitié à faire les desserts. Le pain est devenu pour Rasmus une telle obsession qu’il ne s’agit plus seulement pour lui de le préparer pour les quelques privilégiés qui s’assoient aux tables du restaurant le plus influent du monde. Pour Rasmus, c’est un moyen de critiquer le modèle alimentaire actuel. Le pain industriel a en effet complètement détruit l’âme de ce qui était pendant des siècles notre source principale d’énergie. Il critique également cette mode qui pousse de plus en plus de monde à réclamer des alternatives sans gluten. Pour lui, « L’intolérance au gluten est une invention. On en fait un bouc émissaire alors que le gluten n’est qu’une protéine. Ce n’est pas le problème. Le coupable à pointer du doigt, c’est la farine et le pain industriels. Notre corps ne digère et n’assimile pas bien le pain produit actuellement. Il ne nous apporte aucun nutriment. » Le vrai problème se situe au niveau des liaisons chimiques entre les vitamines et les minéraux contenus dans les céréales. Dans un pain à la levure chimique, explique Rasmus, les liaisons acides ne sont pas détruites, ce qui fait que notre organisme n’arrive pas à assimiler les nutriments contenus dans le pain ; notre intestin s’occupe de décomposer les liaisons acides au lieu de recueillir les nutriments. Cela cause la création d’un dépôt qui entraîne une constipation ainsi qu’une évacuation des toxines par la peau.

Pour éviter tout ça, il faut utiliser du levain traditionnel. « Quand le pH du pain descend en dessous de 4, l’acidité du levain vient dissoudre les liaisons et les transforme en acides lactique et acétique que notre corps arrive à assimiler. Cela facilite l’absorption des nutriments. C’est toute la magie de la fermentation. » À présent, il ne nous reste plus qu’à imaginer à quoi ressemblera le pain dans le nouveau Noma. Rasmus va veiller à faire survivre son levain. D’ici la fermeture, il a continué à servir du pain tous les soirs au Noma du Strandgade 93. Une tranche par convive, servie avec du beurre de Røros en Norvège, fermenté pendant trois jours – l’idéal pour équilibrer l’acidité du levain.

« Je ne vais pas me mettre à faire du pain à l’huile d’ail d’ours », termine Rasmus. « Je suis sûr que ça doit être bon mais je défonce quiconque ajoute quoi que ce soit à mon pain. Ça gâcherait tout. »

Ce serait donc ça, le vrai blasphème.